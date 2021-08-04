已獲台大學取錄卻遲遲未能入境：一名等候赴台港生的意見

（編按：台灣現時實行「邊境嚴管」政策，今年9月秋季準備入學的境外新生，截至8月3日，仍然未知入境安排。）

文：翔平（一名已獲台灣的大學錄取，但正在等候發落的港生）

Can Help還是Can't Help？

我是在香港的大學畢業，現在在香港工作，去年報讀了台灣一所大學的研究所並獲錄取，原定今年9月赴台。離港是因為社會氣氛急劇惡化，我的記者工作有點敏感，前路尤其不明朗，故希望暫時離港整理一下。選擇台灣，是因為兩地文化接近，過去到台灣旅行都有很好的印象，而我想研究的題目在錄取我的大學也有專家，以及很現實的，學費便宜。

近年赴台港生增多，有評論認為是因為台灣疫情輕微，但我認為未來生活規劃和成本等考量更大，年輕人本來就比較不擔心疫情。原本我也有報讀歐美的大學，以我過往的學術成績應可順利考上，而上學和生活不成問題，但考慮到生活便利、研究題目、學費等（英國大學的研究所一年學費要近2萬英鎊），還是選擇到台灣。

可是現在離開學日只有一個多月，開學日之前也有一堆程序要走，隔離需兩星期，申請入境亦要時間處理，就算馬上開放入境也不知道能否趕及，台灣當局現時仍沒有消息，本來說暫停入境是因三級戒備，可是降級後仍然沒有恢復。實在令我疑惑當初是否選錯了：Taiwan can help還是Taiwan can't help？

分階段入境作試點

台灣當局正面對龐大政治壓力是可以理解的：習慣了「防疫優等生」狀態，十數宗確診個案，儘管跟很多國家相比已是很少，但在野黨想趁機得分猛攻政府，都令政府難以鬆手。可是，我會認為一刀切的禁止入境是不適合的，而是應該讓低風險地區的學生先行分階段入境，作為試點。

以港生來說，香港已將近兩個月沒有本地新確診，成功「清零」（編按：8月4日香港出現一宗本地個案），不少人已完成接種兩劑疫苗，加上抵台後的隔離，境外生風險應是極低。若以防疫為由拒諸門外，似乎不太科學。這也適用在其他新確診數極低的地方，如澳門、新加坡、紐西蘭，以及部分太平洋島國。

根據台灣教育部2019至20年度（108年度）的數字，來自香港跟這些地區的大專生全台只有一萬多人，也就是說正等候入台的新生人數更少，如果分階段入台，台灣絕對有能力消化。比方說，當局可以讓人在網上預報入台日子，每日入境500人，那就能更好地安排隔離和測試，假設共有數千人，不足一個月就能消化完成，下一步再評估讓其他境外生入境。也可以為不同風險地區設限額，每日有一定比例低和高風險人士，分流進入和隔離，那即便每日有零星輸入個案，也不會對醫療機關造成重大負擔。

無限期封鎖不可能

事實上，很多專家也指出，以病毒在全球擴散的狀況來看，完全消滅它已是不可能，人類將要長期與之共存，政府也需要思考如何在平衡各方考量下解封，無限期封鎖是不可能。分階段讓低風險和已施打疫苗的境外生入境，正好是個試點，「超前部署」如何逐步開放讓外地人入境。何況一次過開放所有境外生入境，數萬人湧到機場也會造成混亂和增加風險。

在國際政治層面看，恢復境外生入境，正好向國際宣示台灣疫情已經降溫和Taiwan can help。當然開放哪些地區入境，可能構成差別待遇，但只要做好科學分析和對外說明，應該能讓外國人和台灣人都接受才對。

境外網上教學風險

境外生並非來台遊玩，這是涉及學生人生規劃的重要決定，但現在取錄生卻因為外在因素，令人生規劃亂了，我想也有權利去申訴。境外生之中，可能有因社運擔憂自身安全的香港年輕人，也可能是外國人想促進兩地交流，現在卻被迫停止。大家可不會無限期的等開放，總有些人會另覓出路，而這對台灣來說都是損失；年輕人就有本錢等，我可不這麼覺得。

而就算開放網上教學讓我在香港也能上課，我也會感到不安。除了教學質素肯定會有影響，由於我修讀政治系，可能會上跟兩岸政治有關的課堂，涉足敏感內容。事實上有西方大學為了保障陸生和港生，決定中國政治課程不錄影和匿名交功課。但始終他們是身在國外，身在香港的人則要冒更大的風險。

目前台灣仍開放港人有條件入境，但台灣當局是否也可以考慮一下境外生的需要呢？不是說要一刀切無條件開放，只是在平衡防疫跟境外生需要下作條件性開放，我相信台灣是做得到，Taiwan是can help的。

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責任編輯：Alvin

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