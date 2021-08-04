李顯龍：中國「東昇西降」思想乃錯誤想法，對台海局勢有誤判危險

新加坡總理李顯龍8月3日在阿斯本安全論壇（Aspen Security Forum）上同時告誡中國人「東昇西降」的看法是錯的。他又告訴美國人，中國不是蘇聯，是不會消失的。他還警告說，美中衝突對世界來說是個災難。

李顯龍在被問到如何看待目前的美中僵局時說，美中似乎對彼此都有誤解。

他告訴中國人，東昇西降的想法是錯誤的。他說：「有些人相信，也寫出來說，美國正在永久衰落，我不這麼認為。我告訴他們，你看看所有的華裔諾貝爾科學獎獲得者和醫學獎獲得者。除了一個是中國公民外，他們要麼是美國公民，要麼變成了美國公民。這裡就告訴你一個道理，美國能夠吸引來自世界各地的人才。他們才華橫溢，充滿活力。有時候，美國似乎在朝著不可挽回的錯誤方向前進，但是，之後，美國有能夠重塑自我並重新振作起來。」

他同時問美國人，如果選擇與中國為敵，他們是否也意識到中國可能會是多麼可怕的敵人？

他說：「中國不會消失。這不是蘇聯，也不是矯飾的門面。這是一個充滿活力和力量，擁有人才並決心在世界上佔據一席之地的國家。雖然這樣的看法，毫無疑問，一部分因為中國人所說的嫻熟的『群眾路線』的鼓動以及被灌輸的世界觀，但是，很大一部分也是來源於民眾深深的自豪和自信。也許他們接受的『受害者敘事』比別人會多一些，但是，他們真誠地相信他們被踐踏過。他們記住他們的過去，並決心繼續前行，告訴別人，『我們不會消失』」。

李顯龍說，他注意到兩國對彼此都有強烈的情緒。在美國，對中國強硬不僅是兩黨共識，也蔓延到民眾之中。在中國，中國人的民族主義高漲，甚至高層中也有人認為美國試圖遏制中國。他認為，要扭轉局勢，重塑美中互信合作需要兩國領導人展示「政治家風度、勇氣、政治領導力」。

他說，世界上許多國家都希望美中兩國的惡化關係可以得到控制，許多國家，包括美國盟友和夥伴都希望與兩國共同建立聯繫。他說，美中一旦發生衝突不僅對兩國，對全球都是災難。

李顯龍在阿斯本安全論壇上也回答了有關台灣的問題。他說，他不認為中國會單方面，在沒有受到任何挑戰的情況下，使用武力改變台海現狀，因為「風險太大」，尤其是當台灣三分之二的人口認同台灣而不是大陸的時候。但是，台灣海峽上確實發生「誤判和錯判」的危險。他認為，中國會繼續限制台灣的國際空間。

美國政府高層最近對東南亞展開了密集訪問，國務卿布林肯將從8月2日到6日參加5個與東南亞國家協會（ASEAN，簡稱東協）有關的部長視訊會議。美國國防部長奧斯汀剛剛結束對新加坡、越南和菲律賓的訪問，此後，副總統賀錦麗將訪問新加坡和越南。李顯龍說，東南亞國家歡迎美國的行動，因為這顯示美國會將資源投入東南亞。

他說，他希望美國在亞太不僅幫助確保區域安全和力量平衡，也能推進貿易和投資。他希望美國可以幫助創造一個包容的、基於規則的世界秩序。

Photo Credit：中央社 美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）（右）上任後首訪新加坡，7月27日拜會星國防長黃永宏。

本文經美國之音授權刊登，原文請見：李顯龍：「東昇西降」的想法是錯的

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責任編輯：杜晉軒

核稿編輯：楊士範