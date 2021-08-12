《黃金海盜時代》：海盜不僅僅是史書中被浪漫化的犯罪行為，噸位龐大的超級油輪也會慘遭毒手

文：安格斯・康斯丹（Angus Konstam）

【第十章：現代海盜】

危險的海域

海盜並非只存在於過去，也不僅僅是史書中一種被浪漫化的犯罪行為。海盜問題仍然每天發生，也不是所有被害者都能活下來訴說他們的遭遇。近年來，海盜攻擊事件屢屢躍上新聞頭條，即使是噸位龐大的超級油輪，也不免慘遭海盜毒手。舉例來說，2018年國際商會（International Chamber of Commerce，以下簡稱ICC）就發布警告，表示奈及利亞「附近所有水域都存在危險」，哈刻特港（Port Harcourt）和邦尼島（Bonny Island）外海「船員遭到攻擊、脅持和綁架的案件數量明顯增加⋯⋯建議行經這些危險海域的船隻做好額外準備。」

幾十年來，國際商會等組織一直在監視海盜攻擊，並清楚標示出經常發生攻擊事件的海盜活動熱點。印尼、索馬利亞、孟加拉、西非地區（尤其是奈及利亞）、菲律賓和委內瑞拉周邊海域，都是公認的高風險地區。2017年，全球共發生180起海盜攻擊事件，然而事實上這已經是2010年以來事件數量最少的一年。雖然馬來亞水域和一些地區已經安全無虞，但如今菲律賓等地反而成為頭號海盜熱點。

海盜活動在這些危險海域早就不是什麼新鮮事。19世紀初期，波斯灣海盜猖獗，直到英國東印度公司大刀闊斧地捉拿海盜，才讓海盜威脅銷聲匿跡。20世紀初期的中國也一樣，中央政權垮台讓各地軍閥興起，進而導致海盜人數增長，這個情況在上一章已有著墨。之後，以英國皇家海軍和美國海軍為主的勢力，有效剷除了中國水域的海盜，這兩大勢力也在二戰前消滅了其他主要的海盜出沒地點，例如馬來群島、中美洲和菲律賓。

海盜的攻擊多半屬於零星個案，若狀況很嚴重，代表海上的犯罪行為短暫復甦。全球各地記錄了許多海盜罪行：英國貨輪在北非的小港口遭到攻擊、澳洲漁船在南太平洋慘遭洗劫，還有一位落單的美國遊艇船主橫死古巴海岸。雖然發生這些攻擊事件，不代表某些國家政府一定會派遣海軍前往討伐海盜，但必要的時候，海上強權還是會視打擊海盜為己任。

以前最容易遭殃的船隻是遊艇，但現在即使是龐大的船隻，行經危險海域時仍可能遭到攻擊。第二次世界大戰之前，世人幾乎未曾聽聞「現代海盜」，世界各地只發生零星的海盜攻擊，但二戰之後，海盜攻擊事件開始增加。三十年來，回報的海盜攻擊次數大幅增加，究其原因可能有幾個。

首先，海軍在二戰後的發展趨勢是規模縮小，而且只巡邏特定海域。過去海上強權會派遣船隻巡邏危險海域，所以總能及時派出戰艦，而現在商船到了公海，就只能靠著自己的裝備自生自滅。許多較小的政權不再擁有巡視領海的資源和正當性，更別說到公海抓捕海盜。如同歷史上其他時代，一旦缺乏強而有力的政府，或政府少了法治系統和海軍的支持，海盜問題就會日益猖獗。

現代的海盜盡享科技帶來的方便，例如收音機、雷達、衛星導航、自動武器和高性能船隻。相較於歷史上的海盜前輩，這讓他們更占優勢。最重要的是，公海因為缺乏利益誘因、國際關注和資源，所以一直缺少有效的法規規範，各國軍艦數量銳減也必須負起部分責任。現在全世界的商船大多採用權宜船籍，以懸掛賴比瑞亞、巴拿馬和宏都拉斯的旗幟為主，而不會使用海上大國的商船旗幟，讓權宜船更容易成為海盜下手的目標。

這個地區長久以來都是海盜常常出沒的地點，到2005年為止，馬六甲海峽一直都有海盜盤據，但經過一次大規模國際海軍清剿行動後，已經消滅大部分的海盜威脅，這片海域至今仍有重兵看守。然而南海南方的馬來西亞群島海盜活動持續成長，因此國際海事局（International Maritime Bureau，IMB）將這一帶視為高風險區域。自2000年起，菲律賓海域的海盜活動日益猖獗，那些海盜大多與反叛份子有關，因為對他們而言，海盜行為和綁架是非常有效的賺錢手段。最近，東南亞數一數二的繁忙港口馬尼拉灣（Manila Bay）頻頻遭到海盜侵襲。

Photo Credit: 墨刻出版 馬來西亞和菲律賓海盜。航線圖說明：紅色－國家疆界，藍色箭頭－航運路線，紫色區塊－海盜熱點

事實上，一直到近期，海盜才被視作嚴重的國際犯罪問題，需要各國聯手打擊。然而，與此同時海盜已經發展得越來越壯大。

ICC在1985年第一次記錄到海盜攻擊，當年全世界總共發生了50起海盜攻擊事件。這個數字逐年增加，1998年總共超過200起、1999年300起，並在2003年達到445起的高峰。

接下來因為全球動員打擊海盜，攻擊事件的次數便逐漸下降，到2013年時減少為264起。不過，這些數字只記錄了登記在冊的船隻，並未包含另外幾百起，甚至幾千起遊艇、小漁船或其他小型船隻的攻擊事件。10年前，有三分之一的攻擊發生在馬六甲海峽，而現在這片海域只剩下零星事件，印尼反倒成為新的海盜熱點，光是2017年就記錄到38起攻擊事件。

不過，也有好消息傳來。過去幾年，攻擊事件持續減少中。根據ICC分支機構國際海事局海盜通報中心（Piracy Reporting Centre）的資料，2004年共發生329起攻擊事件，但10年之後，每年的攻擊事件就穩定維持在250起左右。自2016年起，總數開始下降。國際海事局將攻擊事件減少歸功於國際團結合作，索馬利亞外海和世界各主要海盜出沒地點的國際反海盜巡邏艦尤其功不可沒。

現代一旦發生戰爭，在該地區周邊水域航行必然有危險性，先撇開這種狀況不談，直到最近，全世界公認最危險的一段水域就是長度550英里（885公里）、將馬來半島和蘇門答臘島隔開的馬六甲海峽。

每年有超過5萬艘船行經這片水域，這裡可以說是全世界最繁忙，同時也是最危險的狹窄海域。穿越海峽的船隻，大多數是噸位龐大的船隻，例如超級油輪和散裝貨船。在這些大船旁邊，就連最大型的遠洋定期船也顯得十分短小。全球每年有四分之一的油輪行經這片海域，相當於每天有1100萬桶原油通過海峽。船隻經過如此繁忙的水域時都會格外謹慎、放慢速度，因此特別容易遭到駕駛敏捷快艇或充氣艇、武裝精良的海盜打劫。

所幸，2007年這條繁忙狹窄的航道只發生了11起海盜攻擊事件。2014年，攻擊事件又減少許多，時至今日幾乎見不到海盜攻擊。海盜數量得以銳減，多歸功於全球各國海軍單位的大規模行動和情報蒐集，但是各國政府至今仍無法攜手消滅海盜勢力。當地的海盜似乎在伺機而動，待戰艦離開就要發動新一波攻勢。從這個角度來看，他們跟黃金時代的海盜其實大同小異，二者都會避開海軍巡邏的海域，可能會先去其他地方繼續貿易，或是先從事合法的生意，直到情勢改善。

而上述情況招來的效應，就是鄰近的印尼海域海盜攻擊事件明顯攀升，光是2015年就發生108起攻擊事件，這個數字現在來看仍然高得嚇人。不過，印尼海軍迅速出手打擊海盜，攻擊案例隔年就減半了。另一個海盜出沒熱點是孟加拉的吉大港（Chittagong），2006年發生46起攻擊事件。吉大港曾是全世界公認最危險的錨地，但是隨著港口的監視巡邏更加嚴謹，現在每年回報的攻擊事件都不到10起。儘管大部分的攻擊事件都是小海盜見獵心喜偶然發動的，而且他們的武器多半只是刀子和金屬管棒，但新的海盜攻擊趨勢著實令人擔心。根據國際海事局最新報告指出，其他的海盜出沒熱點分別是奈及利亞（33起攻擊）、印度（14起）、馬來西亞（7起）、委內瑞拉（12起）和索馬利亞（5起）海域。

Photo Credit: 墨刻出版 索馬利亞和孟加拉海盜。航線圖說明：紅色－國家疆界，藍色箭頭－航運路線，紫色區塊－海盜熱點

另一個排名急速竄升的海盜出沒熱點，就是索馬利亞東部海岸。1989年，德國製的璽寶遊輪「精神號」（Seabourn Spirit）在索馬利亞70英里（113公里）的外海遭到攻擊，這是該區域首次因為海盜攻擊而引起關注。11月5日早上不到6點，兩艘由母艦派遣的快艇悄悄接近遊輪，接著用機關槍和火箭推進榴彈猛烈攻擊遊輪，造成一名船員受傷，幸好訓練有素的船員最終阻止了海盜登船。

索馬利亞光是2005年就發生19起重大攻擊事件，因此被視為特別危險的區域。索馬利亞處於政治真空期，在沒有政府正常運作的情況下，讓海盜更容易在當地占地為王。

其中一起攻擊事件發生在2005年6月27日，被害者是肯亞船隻「山洛號」（MV Semlow），船上裝載了聯合國糧食計畫的稻米，準備去救濟索馬利亞的海嘯災民。山洛號接近哈拉德希爾港（Haradhere）時，索馬利亞海盜趁著月黑風高攻擊和俘虜船隻。山洛號上的10名船員被挾持超過三個月，其中一位船員記錄：「這些海盜比歷史故事中讀到的海盜可怕多了⋯⋯索馬利亞海盜的武裝更精良，除了船上的貨物之外，他們還想要贖金。」

由於索馬利亞的政府形同虛設，因此國際海事單位很難採取實際行動，只能在索馬利亞外的公海巡邏、警告行經的船隻，希望索馬利亞政府終有一天有能力自行維持周邊海域的安全。可惜許多所謂的政府組織，其實本身就是海盜，或是與當地軍閥關係匪淺。2006年11月，10名索馬利亞海盜登上貨輪「維山號」（MV Veesham）大肆劫掠，再將戰利品開到索馬利亞的奧比亞港（Obbia），嚇得貨輪上的船員驚慌失措。到奧比亞港後，一支效忠伊斯蘭法庭聯盟的軍隊在耗費時日幾番槍戰後，終於從海盜手中奪回貨輪還給船主。在索馬利亞這種地方，通常很難界定出誰才是「好人」。

自2002年起，亞丁灣（Gulf of Aden）和索馬利亞外海成為全球公認最危險的海域。索馬利亞有超過10年的時間都是全球最大的海盜出沒熱點，攻擊範圍甚至遠達印度洋。不過，國際巡邏艦隊於2009年開始進駐，加上監視衛星的協助，以及武裝小組登上商船保護，種種措施都大幅縮減了海盜攻擊的規模。時至今日，儘管索馬利亞海盜仍然是航運業的一大威脅，但攻擊事件的次數已急遽下降。另一個逐漸興起的海盜出沒熱點是孟加拉沿海，海盜常常攻擊停靠在海岸的船隻，商船熙來攘往的吉大港問題尤其嚴重。世界各國又一次互相配合打擊海盜，國際海事局也密切監督後續進展。

索馬利亞海盜在2009年劫掠快桅阿拉巴馬號，這起事件不僅引起國際關注，更催生了湯姆漢克斯主演的電影《怒海劫》，也讓國際社會提升了對海盜問題的警覺心，分配更多資源和預算來打擊海盜。自此之後，戰艦開始擴大巡邏，商船雇用武裝傭兵，世界各國通力合作壓制當地軍閥勢力，這些措施都收到不錯的成效。到了2012年，每年的海盜攻擊次數已經下滑到10起以下。即便海盜的威脅大幅降低，大部分的水域還是有反海盜巡邏艦駐點巡視，以及時阻止海盜肆虐。這一帶曾經不斷躍上新聞頭條的海運威脅，終於成為過去式。當然，世界各地仍繼續發生海盜攻擊。

Photo Credit: 墨刻出版 2009年4月，貨船「快桅阿拉巴馬號」（MV Maersk Alabama）在索馬利亞外海240英里（386公里）處遇上海盜打劫。海盜挾持船員勒索贖金，美國海軍後來成功救出人質並逮捕海盜，這起事件後來還拍成電影《怒海劫》，於2013年躍上大銀幕。（圖片來源：ROBERTO SCHMIDT/AFP/ Getty Images）

戰略和恐怖主義

在《危險海域》（Dangerous Waters）一書中，作者約翰・伯內特（John S. Burnett）點出問題：

海盜和恐怖主義之間的差異一直很模糊。世貿中心和五角大廈遭受攻擊後，全球政府終於意識到早在911事件之前，海上的戰爭就已經打得如火如荼。我們最終必然會得到一個結論：海盜和恐怖主義幾乎沒有差別。國際海事局和海事產業其他成員，都將驅逐艦「柯爾號」（USS Cole）在亞丁港受到的炸彈攻擊定調為海盜攻擊。這起攻擊事件明白告訴我們，不能再無視海盜、姑息養奸，或否認海盜與恐怖主義的密切關聯，否則我們會損失慘重。

換言之，許多海盜攻擊事件可能都是「恐怖主義」的傑作，海盜為了政治和宗教目的而攻擊船隻，並非單純為了錢財。炸彈事件發生後，西方世界才驚覺劫持和炸彈攻擊等海盜活動已經成為恐怖分子的手段。

2001年911事件和2003年英美出兵伊拉克後，政治情勢改變，有時候很難界定海盜活動究竟何時停止、恐怖主義又是何時開始。不論海盜們是否有政治和宗教動機，西方新聞媒體越來越常為海盜戴上「恐怖份子」的帽子。國際海事局會介入調查的一些受到高度關注的攻擊事件，多半是因為已經知道海盜單純只是為了贖金，而非有其他政治目的。不過這當中有一個大問題，那就是「海盜行為」的正式定義是「發生在公海的攻擊活動」，然而很多攻擊事件都發生在港口內，或是在某個國家的12英里（19公里）領海範圍內，結果這些事件都只能被視為當地的犯罪行為，而非海盜活動，或者不得不定調為恐怖攻擊以激起全球社會輿論。

另外許多船隻是在主權有爭議的水域受到攻擊，因此常常不清楚哪一國才有管轄權。有時候這會導致一種情況，就是那些理應是「好人」的一方，也會跟當地海盜一樣為了政治目的或賺錢而攻擊行經船隻。舉例來說，由於索馬利亞沒有實際運作的政府，於是原本應該是各地海巡隊之類的半合法組織，也會參與海盜攻擊。諸如國家海岸志願護衛者、索馬利亞海軍和索馬利亞岸防部隊等組織，都是以合法組織為煙霧彈的海盜。

以2000年的案例為例，當時26名海盜搭乘兩艘快艇，在索馬利亞海岸攻擊商船「波內拉號」（MV Bonella）。波內拉號的船長事後表示：「我告訴他們船上沒有錢，索馬利亞岸防部隊的上將卻扣著板機，用手槍指著我的頭說：『船長，沒有一艘船會不帶錢出航。我都要放你們走了，你還想賠上性命嗎？』」海盜囚禁船長和船員五天，同時嘗試用這艘船攔截其他行經船隻。但他們後來發現波內拉號的速度實在太慢，搜刮一番後就揚長而去。

這種用貌似無害的船隻當誘餌的「特洛伊木馬」戰術，顯然是海盜常用的伎倆。2006年1月，驅逐艦「邱吉爾號」（USS Winston S. Churchill）攔截一艘幾天前在索馬利亞外海遭到攻擊的印度貨輪，根據海軍回報，海盜利用這艘船當作攻擊基地。類似的案例層出不窮，索馬利亞和印尼海域都時有所聞。海盜通常會利用漁船作為基地船，以便駕駛充氣小艇到遠離岸邊的海域發動攻擊。

接下來幾年，中國海警局也涉入幾起海盜攻擊案件，起因若不是中國官方訂定的政策（這個原因的可能性極低），就是中國當局太過輕忽，但也有可能是真正的海盜利用中國政府組織為掩護來為非作歹。

以1995年6月發生的事件為例，一艘中國公安船在公海攔下於巴拿馬註冊的貨輪「湄公河號」（MV Hye Mieko）。這艘貨輪兩天前從新加坡出發，船上載著香菸和攝影器材，準備送到柬埔寨。

十幾名身穿中國海軍制服的男子登上湄公河號，駕船航行超過900英里（1448公里）越過公海，抵達廣東汕尾，以「懷疑走私香菸」為由扣押湄公河號。中國政府隨後否認那艘公安船的存在，並指控湄公河號船主試圖走私香菸進入中國。中國政府顯然沒有參與海盜行為，但應該有官員在背後指使、幫忙掩蓋消息。不過，從2010年開始，中國當局和中國海軍就在周邊海域大範圍打擊海盜，因此2014年後再也沒有回報海盜攻擊事件。

另一個同樣令人擔憂的趨勢，是現代海盜的性質改變。過去大部分的海盜攻擊模式都是暫時扣留虜掠的船隻，但最近的趨勢是長期綁架船員或將他們當作人質，這個轉變讓海盜和恐怖主義之間的界線更加模糊。2006年，有188起海盜事件涉及挾持船員或乘客當作人質，其中的77起則是徹頭徹尾的綁架事件。這些案件當中，有將近一半發生在索馬利亞海域，印尼海域的案件數則位居第二。近10年來，大部分的海盜攻擊都涉及綁架船員、勒索贖金，保險公司與海上強權及其他國際組織密切合作，希望改善這個問題，但是在海盜有安全基地可以撤退、可以挾持人質直到贖金到手的那幾片海域，如出一轍的攻擊趨勢仍沒有緩減的跡象。

就這個趨勢來看，現代海盜的做法類似在古地中海猖獗一時的西里西亞海盜，他們曾經綁架凱撒大帝勒索贖金，挾持人質通常被視作犯罪行為，而非恐怖攻擊。

但綁架另當別論，2017年全球通報的199起事件中，有10起海上綁架事件發生在菲律賓海域，另外有65個人在奈及利亞海岸被綁架，這65人大多為鑽油工人，同一年發生的91起挾持人質事件，大多數發生在馬來西亞或索馬利亞。挾持人質和綁架的最大差別是，犯人拿到贖金之後通常就會釋放人質，但綁架通常伴隨著政治或金錢目的。

斯里蘭卡註冊的油輪「阿里斯13號」（Aris 13）就是其中一個例子，他們2017年3月14日傍晚在亞丁灣遭到索馬利亞海盜劫持。船上八名船員全部被挾持為人質，兩天後船主支付贖金，他們才獲釋。兩週後，在相距3,000英里（約4,828公里）的地方，馬爾他註冊的散裝貨船「艾蘭尼M號」（Eleni M）也被海盜挾持。四名海盜搭乘快艇，在奈及利亞海岸邦尼港外32英里（51公里）處登上貨船。這次海盜沒有脅持船隻，而是綁走七名船員，一年後仍被比亞夫拉（Biafra）分離主義組織囚禁著。

相較於世界各地，奈及利亞的情況比較不同。當地有幾個組織利用海盜行為和綁架來籌措資金，表達政治訴求。尼日河三角洲解放運動、比亞夫拉原住民和武裝精良的尼日三角洲人民志願軍都曾涉及海盜攻擊、綁架外國鑽油工人事件。由於當地政局通常是一片混亂，攻擊者也不會出面聲明自己效忠的對象，因此常常不清楚罪魁禍首究竟是誰。

有時候連負責保護外國鑽油工人的奈及利亞軍隊，也不免淪為海盜的受害者，由此可見海盜攻擊和綁架背後的主要動機是破壞石油產業，這些海盜要不是有政治意圖，就是單純想大搞破壞，就像黃金時代的海盜，他們破壞船上的貨物只是為了找樂子，沒什麼特別意義，即便如此海盜們還是常常認為自己的行為是在報復剝削該地人民的石油公司。

最危險的一點是恐怖主義集團、在地游擊隊員，甚至是抱著極端宗教信仰或政治理念的群體，會越來越頻繁地把海盜攻擊當作政治武器。在國際法中，「海上恐怖主義」的定義是試圖影響政府或特定群體的海盜行為，這表示不論是否摻雜了更複雜的經濟或外交問題，尼日河三角洲的反政府分子既是恐怖分子，也是海盜。船員和鑽油工人面臨相同的危機，一般的海盜攻擊就已經夠危險，這種新型態的海盜活動讓他們的處境更岌岌可危。

書籍介紹

本文摘錄自《黃金海盜時代：得海洋者得天下！解構世人對海上游牧人生的幻想與迷思，揭開真實世界的海盜犯罪與各國角力戰》，墨刻出版

作者：安格斯・康斯丹（Angus Konstam）

譯者：黃妤萱、王婉茜、鄭依如

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Photo Credit: 墨刻出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：潘柏翰