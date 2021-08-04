李家仁獻唱不是娛樂，莫非是去踩場？

8月2日廉署起訴歌手黃耀明和前立法會議員區諾軒，涉嫌於2018年立法會補選舞弊，提供娛樂以誘使他人投票。

原來根據《選舉（舞弊及非法行為）條例》第12條，在選舉中向他人提供「食物、飲料或娛樂」，以誘使他人投票或不投票予某候選人，即屬舞弊。

廉署前總調查主任、大律師查錫我說，何謂「提供娛樂」並無仔細的法律定義，難一概而論，視乎法庭判決。

黃耀明被捕後，不同報章均發掘出昔日立法會或區議會選舉期間，建制派候選者同樣有找人表演唱歌或擊鼓。

例如2007年區議會選舉，民建聯落區宣傳，找蘇錦樑和蔣麗芸一彈一唱，高歌〈我只在乎你〉、〈Devoted to You〉、〈強〉[1]；2015年區議會選舉，經民聯梁美芬找來醫生李家仁，獻唱〈小明撐美芬〉[2]。

有傳媒向梁美芬查詢此事，她說自己不會找職業歌手助選，並反問：「雖然我都唱歌，但唔通人哋又覺得係娛樂咩？我職業係大律師。」我的答覆是：「係，我覺得梁美芬唱歌就係娛樂。」大家覺得是娛樂嗎？

正如唐英傑案判辭所展示的邏輯，「光時」口號可以有多種解讀，但只要有人理解為「港獨」——哪怕只有一人——已足夠定性為「分裂國家」。梁美芬唱歌，不必證明人人聽出耳油，才叫「娛樂」；只要有部分人覺得是娛樂，就是娛樂。

律師醫生唱歌助選，怎可能不算提供娛樂？按此邏輯，如果有人宴請高官吃鮑參翅肚，是否只要不找專業廚師烹調，或讓高官吃飽後大呼「好難食呀」，就不算是賄賂呢？

何況現在不是梁美芬唱歌，而是憑〈小明上廣州〉走紅的李家仁。〈小明撐美芬〉歌詞，改自曾經熱爆網絡、連百度百科也有條目的名曲〈小明上廣州〉。李家仁本職雖是醫生，但也是〈小明上廣州〉原唱者，由他獻唱〈小明撐美芬〉，絕對有吸引力、號召力和娛樂性。

憑常理判斷，梁美芬在選舉中找李家仁獻唱，若非為了提供娛樂，難道叫他來踩場嗎？民建聯葉國謙的論調，跟梁美芬一樣，認為找職業歌手才算「提供娛樂」，業餘則不算：「如果你搵我上台客串唱幾句，當然唔係『表演』，只係助下興。」

這句話比梁美芬所說的更不知所謂。廢物們知道中文「助興」是什麼意思嗎？助興即有助增加興致，已隱含娛樂之意。例句數之不盡。如吳趼人《二十年目睹之怪現狀》第六十六回：「我除飲酒之外，再說一個笑話助興。」說笑話是否「提供娛樂」？

著名古典文學學者錢仲聯，在《夢苕盦詩話》中寫影后胡蝶，說她「擅舞台劇，每於影片開映之際，粉墨登場以助興。」這是「表演」，而錢仲聯亦稱之為「助興」。可見你說「助興」，不代表那不是「表演」，更不等於沒提供「娛樂」。

之前法庭不斷爭論「光復」、「革命」的意思，不久是否又要探討何謂「娛樂」、「助興」呢？但無論如何，只要你無法排除唱歌助興「is capable of」（唐英傑案判辭用語）提供娛樂，廉署就必須一視同仁拘捕梁美芬。

注釋：

文章獲授權轉載，原文見此。

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