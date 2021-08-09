世界各國為「零工經濟」提供多元保障，台灣還在用「僱傭關係」侷限外送員

全臺提升三級防疫警戒後，在街上騎車衝刺的人，從搶壓線前打上班卡的社畜上班族，變成趕送單的吳柏毅和傅潘達，無論是颳風下雨或午夜夢迴時刻，這些外送員，又或是更廣大的零工經濟者，像神燈精靈四處奔波，幫我們爭取安心防疫、歲月靜好的空間。

到2020年底，勞動部統計全臺有8萬8千名外送員，這麼多工作者不代表每個人都是千金之子，輿論常出現的工作安全、投保、疫苗施打等各方保障問題，民間有越來越多聲音，期待這些辛苦工作的人值得更好的勞動空間。

所謂「更好的勞動空間」如何定義？有人直覺以為政府把零工經濟者全數視作傳統僱傭關係下的勞工，也就是訂定最低薪資、最高工時、請假打卡加班規範、就業安全保險、社會福利保障等，能保就保才是最佳解。

不過作為新興產業，零工經濟自由彈性的就業吸引力一開始就和傳統法律框架相違背，平台、店家、消費者尚在市場中摸索一套三贏的經濟模式，如果主管機關若用現行法律框架干涉，雖然有機會平息部分爭議，但對長期發展及就業問題上，絕對是揠苗助長。

遵守行政規範，反而從承攬變僱傭？

勞動基準法沒有規定勞動契約和勞僱關係的界定標準，但司法實務和勞動部的見解，都偏向綜合勞務給付時間、地點、方式、指揮監督關係等方面判斷，不過這也正是問題來源：主管機關錯誤認定僱傭、拒絕承攬。

即便司法院釋字第740號解釋理由書、台灣高等法院過往的民事判決，和勞動部自己頒布的勞動契約認定指導原則，都曾指出「承攬關係也會有工作指示，所以遵守行政規範的必要措施時，不該被當成是僱傭關係。」但實際狀況是，當交通部、衛福部要求平台要對外送員進行道路交通及食品衛生安全講習、而平台也照辦時，勞動部卻藉此把安全講習視作教育訓練，判斷平台和外送員間是僱傭關係。

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這是令人沮喪的現況，比起為獲利而訂的監督規範，多數平台對工作者的管理措施是基於法律訂定，也就是維護消費者權益、工作者安全的公益角度，但現在政府把兩者混為一談，降低零工經濟者從業意願。而錯誤認定僱傭關係後要面對的，恐怕還包括平台不堪負荷僱傭關係徒增的成本退出台灣、經濟市場瓦解、疫情嚴峻期間民眾手足無措等風險。

零工經濟來得太快就像龍捲風，其他國家都準備好了？

法規的兩難如果現在不解決，遲早有一天會反過來被問題解決。新的經濟型態來得快又急，不只台灣，世界各國的政府也有許多還在商量討論、還在反應中、甚至還沒反應過來。我們來看一些國家對勞動關係的態度，期待能為台灣帶來一些新的啟發和不同的討論視角。

1. 美國加州第22號提案：承攬架構下的多元保障

去年底22號提案以58.6%支持確立加州的駕駛、外送員為獨立承攬工作者而非員工，另外也提高對零工經濟者的保障，包括基本收入、醫療保險補貼和執行業務期間的意外保險、傷殘補助金、遺屬撫恤金等。

之前協會曾說明加州提案對台灣外送員的啟發，比起加州原本AB5法案強制雇主以嚴格的標準檢驗工作者而導致的市場衝擊；加州公投的意義更是在向全世界展示，數位時代下的勞動關係不是僱傭承攬的二元對立，而是在承攬的架構下，協商劃分出合乎需求的保障。

2. 德國、西班牙、加拿大：「第三條路」另闢法律地位

除了僱傭的勞工和承攬的自營工作者，德國、西班牙和加拿大都另外定義中間型態的「中間工作者」：指勞動者在沒有他人協助的情形下，自行從事勞務契約的工作，為一位他人提供服務，且勞動者收入中有一定比例（德國50%、西班牙75%、加拿大85%）來自單一勞務要求者。

德國普遍認為零工經濟者是自營工作者，但「中間工作者」的權益也是司法實務上重視的內容，為了保障更多不同經濟模式下的勞動者，確保他們在享有彈性工作的同時，也有資遣費、最低薪資、病假等保障；西班牙則是針對這三條路另外建立「專業利益協議」，保障限定加入工會或職業團體的零工經濟者。

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不過，也正因為訂定新的身分，又衍生認定標準問題。例如經濟收入比例，光「確認零工經濟者，是否有超過一定比例收入來自單一勞務需求者？」就有相當大的實務困難，尤其在不同平台兼職的工作者更讓來源難以辨認，這也是這三國正在商討的議題。

3. 日本：可能擴大法律適用對象

對非傳統受僱的工作型態，在2016年便被置入在日本再興戰略推動改革中，具體包括外包法、家內勞動法、工會法等擴大勞動法令適用對象和勞務需求者的法律責任，享有最低工資、工資支付保障，另外也可以特別身分加入職災保險。

不過針對零工經濟，目前日本對於如何在保障權益和維繫產業能量尚無定數，比較可能的方式是延續前述非僱傭勞動者的方向，擴大職災保險強制加保適用者、提出中間工作者等第三種身分的類型都在討論之列。

台灣需要一套以數位經濟為核心的勞動基準

為了不在數位創新經濟缺席，各國試圖找出穩定勞雇關係的方法，雖然政策不太一樣，整體方向都是尊重零工經濟角色，並透過法規配套，逐步鋪出有利產業發展的道路，而非固執用僱傭關係涵蓋所有工作者。

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台灣現階段在承攬和僱傭的模糊，會讓平台營運上產生極大的不確定，間接形成投資發展阻礙，要解決這樣的困難需要長時間溝通，是時候做出下一步改變了。協會參考世界各國立法狀況和美國商會意見，建議政府應著手增訂勞動關係認定的「安全港條款」，例如零工經濟者的契約雖然個別認定，但至少承諾，不要用合法的行政管理措施，作為勞動關係中的不利認定依據，排除平台業者遵守行政規範後，面臨落入僱傭關係等不利框架的風險。

即使全職勞工仍是台灣勞動市場主力，也不該被奉為唯一圭臬，零工經濟發展至今，台灣已經擁有站在不同戰鬥位置奮鬥的角色，而無法受惠於既有工作模式的勞工，隨著經濟、疫情暴增，是社會發展不可忽視的存在。零工經濟者拼命工作卻遠遠走在法規前，挑戰政府現有的勞動思維，在在突顯主管機關需要重新審視工作者在數位經濟世界的定義，並儘速回應產業進步而生的關鍵問題。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航