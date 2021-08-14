2021/08/14,
財經

《巴比倫致富聖經》：對投資一竅不通，不妨直接投資全世界最優秀的頭腦

《巴比倫致富聖經》：對投資一竅不通，不妨直接投資全世界最優秀的頭腦
Photo Credit: 三采文化Suncolor

我們想讓你知道的是

世界暢銷理財經典《巴比倫致富聖經》，首本「經典新譯．漫畫版」上市！如何賺？怎麼存？拖欠債？……這些現代人共同的苦惱，就讓古巴比倫的智慧，為你打開致富大門。 

企劃．腳本：大橋弘祐

（5）沒有零風險的投資，不妨投資世上最優秀的頭腦

既非富翁也不怎麼有錢的普通老百姓要對世界經濟成長進行投資——能夠實現這個願望的方法，便是名為外國指數型基金的投資信託。

這種金融商品會根據如「MSCI世界指數」這類的世界經濟指標（類似世界版的日經平均）機械性地購買股票 [1]。

說得更直白一點，這是一種把在前面的例子提到過的蘋果、微軟和Alphabet（Google的母公司）等大約一千七百家世界優良企業的股票全部放在一起，像組合包一樣的商品。

而且這種商品只要透過網路證券公司開戶，最低只要用幾萬日圓就能購得，還不需要向銀行或證券公司支付高額的手續費。（利用外幣存款購買一塊美金，大約會產生1％的手續費，而指數型基金的年手續費約為0.1％左右）

事實上，從本書在日本出版的二○一九年九月開始算起，如果在十年前就購買了外國指數型基金的話，資產就能變成兩倍以上。

讀到這裡，你或許會想反駁：「也有可能反而會減少啊！」

資產的確可能會減少。

然而，目前並沒有不用承擔風險就可以增加財富的方法。日本三大金融集團 [2] 的定存利息大約是0.01％。金融機構不存在保證本金且提供好幾年1％利息的商品。

在學校沒機會學到理財知識的我們通常都不太願意承擔風險，但如果一味堅持「零風險」的話，便會失去努力投資的機會。

除此之外，推薦指數型基金最主要的原因是它不花時間。

由於指數型基金會根據指標（自動）購買股票，所以不像金融機構的交易員還需要蒐集個人資料。買完之後，只要放在一邊，專心做自己的工作，你的錢就會自動幫你賺錢；而且，它過去的表現甚至比讓專家配股（主動型基金）還要更好。

本書在強調「找到用錢滾錢的方法」的同時，也強調「工作」的重要性，而指數型基金正是能夠一石二鳥的最佳選擇。

在班錫爾以及阿卡德生活的那個年代，當然不存在電話、網路和股票市場，他們應該不容易相信其他的人，也很難回收投資出去的金錢。

然而，起源自巴比倫尼亞時代的金融體系卻隨著文明的進步高度發展。

人們成立股票市場，錢從金幣和銀幣變成電子數據，只要有一支智慧型手機，就能輕輕鬆鬆把錢送到地球另一端，投資那些世界上最優秀的頭腦。

不過，希望大家不要囫圇吞棗，而是在自己認真做過功課，並請教過身邊擅長投資的親友之後再進行投資。

因為黃金法則的第四條教導我們：「對自己不懂，或是善於守財的專家不認同的買賣進行投資——這樣的人，黃金將會從他手中溜走。」

附註

[1] 若要舉出具體的商品名稱，例如「日生外國指數基金」等等，可透過網路證券公司購買。（日本）
[2] 三菱日聯金融集團、三井住友金融集團以及瑞穗金融集團。

配圖，如需使用，請放上圖片來源
圖片來源：三采文化《巴比倫致富聖經：用10%薪水，賺到100%的人生【經典新譯．漫畫版】》 Copyright © 2019 by George Samuel Clason Illustrations © by Asahi Sakano Scenario ©by Kosuke Ohashi

書籍介紹

本文摘錄自《巴比倫致富聖經：用10%薪水，賺到100%的人生【經典新譯．漫畫版】》，三采出版

作者：喬治．山繆．克拉森（George Samuel Clason）
企劃．腳本：大橋弘祐
繪者：坂野旭
譯者：歐兆苓

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世界暢銷理財經典《巴比倫致富聖經》，首本「經典新譯．漫畫版」上市！

財金界一再流傳的經典之作，回答關於金錢的大哉問：
財富自由的真義是什麼？
人為什麼要工作？
金錢能帶來快樂嗎？

  • 原著全球翻譯26國語言，銷售超過3,000,000冊
  • 《富爸爸，窮爸爸》作者的啟蒙之書

致富真理不是一時的小聰明，
而是從古代傳承下來的「黃金法則」。

  • 日本Amazon商業理財銷售第一
  • JUMP寶藏新人漫畫家╳日本暢銷作家=聯手企劃

全球翻譯26國語言，流傳百年、影響無數資產家的經典名著，甚至啟蒙了《富爸爸，窮爸爸》作者羅勃特．T．清崎 （Robert T. Kiyosaki）。

來自古巴比倫的一塊泥板，究竟有什麼神奇魔力……

故事從日本東京開始，負債累累的考古學家――大場拓也，接到一個解讀伊拉克出土泥板的的工作，沒想到這塊泥板竟然刻著流傳幾世紀的「智慧真理」，就此改變了他的人生。

泥板的主人班錫爾，在古巴比倫是一間不賺錢的兵器鋪接班人，認真、努力卻依然家境窮困。明明家中兵器品質極佳，銷售也不差，到底哪裡出了錯，導致貧窮？要如何才能成為有錢人？班錫爾前往尋找古巴比倫第一大富豪阿卡德，習得了鹹魚翻身的7大箴言、5大法則！開啟「由負到富」的傳奇人生。

如何賺？怎麼存？拖欠債？……這些現代人共同的苦惱，就讓古巴比倫的智慧，為你打開致富大門。

吸引黃金的7句箴言

  1. 存下收入的1/10。
  2. 為欲望訂下優先順序。
  3. 讓存款為你工作。
  4. 堅守財富，避開危險和天敵。
  5. 選擇良好的住所。
  6. 從現在開始替未來的生活做好準備。
  7. 讓自己成為最大的資本。

人生致富5大法則

  1. 為家人和自己的將來，存下1/10以上的收入。
  2. 為黃金尋覓能夠錢滾錢的投資去處。
  3. 認真聆聽理財專家的建言。
  4. 只對自己熟悉的領域、投資專家看好的項目進行投資。
  5. 企圖謀取不切實際的利益，聽信有心人士的花言巧語，或是盲目相信自己不成熟的經驗，財富將會遠離你。

本書特色

經典名著首次改編漫畫
人氣漫畫家坂野旭╳暢銷作家大橋弘祐
共同企劃製作

超熱血！勵志漫畫
超實用！6大現代應用法

現代人如何運用巴比倫存錢法？
如何透過古代智慧選股？
如何找到適合自己的投資標的？
不管你是理財小白，還是股海老韭，都能從中找到專屬自己的財富體悟！

巴比倫致富聖經_立體書封
Photo Credit: 三采出版

責任編輯：翁世航
核稿編輯：王祖鵬


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