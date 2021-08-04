為何奧運氣氛香港比德國熾熱？

論今年奧運氣氛，德國與香港相較，香港全勝。

今年香港有幾大免費台直播：《無綫》（TVB）、《ViuTV》、《開電視》，每台播放不同項目，有不同評述重點，讓觀眾有所選擇。再加上商場直播，營造非常熾熱的氣氛。相反在德國，雖有兩大公營免費台《ARD》和《ZDF》全日直播，但由於時差關係，不少項目都在德國清晨和早上舉行，以致收看直播的人不多。雖然《ARD》有在網上提供不少項目的同時間轉播，但始終不及電視的觸及面廣。

另一因素是香港運動員的傑出表現，以及港人愛家鄉的意識提高，連帶更關心自家選手。對港人來說，可以入圍已經是莫大的榮耀和成就，不用說今屆暫時一金兩銀成績，實在喜出望外。在功利為上、運動長年被社會輕視的香港，是很難得的佳績。

相反，德國是體育大國，每屆奪得幾十個牌是理所當然，所以人們不會特意記住選手的名字。每個香港人都講得出張家朗和何詩蓓，他們的名字，幾十年後大家仍會印象猶新；但要是叫德國人講出幾個今屆奪牌選手的名字，相信十之有九講不出，莫講幾年後再問他們今屆有誰得獎。

德國隊作賽，當地人多也不會像香港般全家放下手頭的事，圍在電視前看；但香港每次有機會爭冠，港人都會非常重視。德國人對德國奪牌的喜樂和自豪感，也遠較港人低。

所以在德的港人，會懷念和羨慕香港看奧運的氣氛。大家人同此心，一起為運動員打氣。在德國，看到港隊直播的機會較少，當地人支持德國的程度，遠不及港人支持香港的高。畢竟在德國，更多人視體育為生活的一部分，平常會參與運動：騎術、跑步、游泳，而較少特意追捧一些選手（當然，香港不少人都有運動習慣）。這也反映出兩地體育文化之差別。

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