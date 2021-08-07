《漫畫編劇特訓班》：為了能畫出《灌籃高手》等級的作品，先從短篇漫畫的秘訣著手

文：田中裕久

01 「短篇漫畫」是什麼？

各位曾經看過短篇漫畫嗎？

所謂的短篇漫畫，指的是以16、24、32頁（某些時候是6、8、40、48頁）構築完整故事的單回類型作品。故事持續多本單行本者，則稱為長篇漫畫。

為了有朝一日能畫出《灌籃高手》等級的作品

短篇漫畫累積的經驗有助於孕育出長篇漫畫

我們現在能夠在漫畫店看到的單行本，絕大多數都屬於長篇漫畫。另外，例如在寶島社出版的《這本漫畫最厲害！》[1]之類書籍中，短篇漫畫也很少會成為焦點。

提及「開始想畫漫畫的動機」時也是如此。相信諸位讀者中應該也有許多人是在接觸到《灌籃高手》（スラムダンク／井上雄彥）、《航海王》（ワンピース／尾田榮一郎）、《NANA》（NANA／矢澤愛）、《蜂蜜幸運草》（ハチミツとクローバー／羽海野千花）等出色的長篇漫畫[2]後，才產生「我也希望自己能畫出這種作品！」之類念頭的吧。

然而，令人遺憾的是，有志成為職業漫畫家的新手，通常無法立即挑戰長篇漫畫。一方面是各大小漫畫雜誌，都不會將連載機會託付給完全沒有經驗的新手，更重要的是，新人通常都沒有足以承受長篇漫畫連載之負荷的持續力。

首先，各位必須多畫一些短篇作品，先藉此鍛鍊好自己的基本持續力，然後才有可能挑戰長篇漫畫。

成為職業漫畫家之後，再來構思較具規模的長篇漫畫

那麼，長篇漫畫與短篇漫畫究竟有什麼不同？最容易理解的差別是兩者的內容長度。一邊是16到32頁，另一邊則可能多達數千頁，相信任何人都能一眼判斷出其中的差異吧。但是，許多漫畫初學者卻往往會想在32頁的漫畫中，擠進原本可能需要好幾本單行本才能說完的故事。理所當然地，這類作品必然會導致故事中所有要素都呈現消化不良的結果。

換個角度來看，其實這也是無可厚非的，畢竟大家同樣都是因為受到共31本的《灌籃高手》所感動，所以才會開始想投身漫畫創作[3]。

在開始畫漫畫之前，希望您務必要確實牢記這個矛盾。《歷史之眼》（ヒストリエ）的作者岩明均，據說尚未出道時就已經有了《歷史之眼》的壯大構想。不過，他並沒有馬上開始著手進行。大部頭的作品，等到培養出足以負荷的體力，站穩腳步後再來挑戰會比較好。

對於從第一頁到最後一頁，所有要素都會互相牽引的短篇漫畫，以及宛如連綿不斷山脈般，必須一再克服困難挑戰的長篇漫畫，兩者在故事架構上的處理方式自然也有所不同。讓我們透過本書來判斷哪些是短篇漫畫能夠達成的目標，哪些又是無法突破的限制吧。

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02 構成短篇漫畫的要素

身為即將開始描繪短篇漫畫的創作者，各位必須設法只用短短6到32頁的篇幅，就讓讀者產生「有趣」的感想。為了達成這個目標，到底需要在哪些方面下功夫？

作文、作畫方面各有4個重點

若是將漫畫加以分解

為了能夠順利創作出有趣的短篇漫畫，首先必須針對構成短篇漫畫的每個要素進行分析。

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故事由以下四項要素構成。

①設定……第2章（P.63）

所謂的設定，其實就是決定作品中「When（何時）」、「Where（何地）」、「Who（什麼人）」、「Why（為什麼）」、「What（做什麼）」、「How（以什麼方式）」（5W1H）等要素。

以《聖哥傳》[4]這部作品為例，它的設定就是在現代的日本（何時）、立川市的公寓（何地）、佛陀和耶穌（什麼人）、在度假期間（為什麼）、非常隨心所欲地（以什麼方式）、過著遊手好閒的生活（做什麼）。

「耶穌與佛陀，在立川市某公寓生活」之組合，可說是這個設定中最具意外性及趣味性的部分。在創造設定時，明確地釐清設定的嶄新、有趣之處，這是非常重要的。反過來說，若是採用似曾相識的設定時，如果沒有在其他部分加入非常有趣的構想，往往不太容易使故事具有吸引力。

②劇情主線……第3章（P.83）

劇情主線是故事的骨幹。實際的故事將由劇情主線及架構於其上的許多大小插曲交織而成。劇情主線本身可以不必刻意突顯創作者個人特色，因為個人特色仍可透過其他方面之設定、角色及插曲等要素來展現。創作故事主線時之重點在於，「能夠確實架構出故事」的建構能力。

只靠「起承轉合」無法構築出有趣的主線

相信各位應該都聽過「起承轉合」這個詞吧。「起」是故事的開頭，「承」是繼承開頭而往前推進，「轉」是轉變，「合」則是收尾。

從巨觀角度來看，其實可以將世上所有故事都視為以「起承轉合」構築而成的產物。然而，若是創作者在構築故事時只考慮到「起承轉合」，則往往無法創造出有趣的故事，這是我們需要多加注意之處。

對故事進行摘要時，內容只有①主角在鎮上散步（起）、②強敵現身，破壞市鎮（承）、③主角與敵人戰鬥（轉）、④主角獲勝，市鎮恢復和平（合）的故事，可能會因過於單純而無法引人入勝。

像這類整理成摘要後，發現其中只含有4個要素的單純故事，適合用於4格漫畫或2頁份量的漫畫。

試著對許多短篇漫畫進行摘要工作後，我們可以得知「相對於作品頁數，構成有趣作品的要素數量幾乎都呈一定值」之特徵──漫畫頁數為32頁時，要素數量是13個、24頁時是11個、16頁時則是9個。相關內容在第3章中會有更詳細的介紹。如果在構築內容時，能夠巧妙地放入符合上述數量的要素，通常都可以完成既不會過於單純，也不會過於複雜的故事。

③角色……第4章（P.121）

本項包括在漫畫中出現的主角、配角等。能夠引人注意，讓讀者留下深刻印象的角色，就是好的角色。另外，必須盡可能只用一個場景，就讓讀者自然了解到該角色的個性、曾經有過什麼樣的經歷等，這是創造角色時的重點。為了達成這樣的目標，確實構築出角色內心的細膩世界、賦予角色信念，都是不可或缺的。

④插曲……第5章（P.145）

所謂的插曲，其實就是劇情主線中的許多零散故事片段。利用這些插曲，可以使角色變得鮮活。與編寫劇情主線相比，插曲需要較為強烈的感受性。即使採用類似的故事主線，創作插曲的技術優劣，仍會使作品有趣程度出現判若雲泥的差異。創作插曲時的重點在於，設法在其中加入親身體驗，以增加真實感，並且將之巧妙地表現出來。

另一方面，作畫則由以下四項要素構成。

①構築畫面

將漫畫原稿用紙分為許多畫格，將資訊（圖畫、文字）放入其中的步驟。在構築畫面時，請務必隨時以左右2頁（書翻開時）的狀況來思考。在現代漫畫中，此時的平均畫格數約為8到12格。當然，想要營造魄力時，採用2頁中只有1個畫格的跨頁處理也是個辦法。在分格技術方面，最有效率的學習方式莫過於「參考自己想挑戰範疇的職業漫畫家之作品」。另外，由於漫畫就是要盡可能展現畫面，因此，能以圖表現的內容就盡量不要加上台詞，這也是構築畫面時的基本原則。

②表現手法

思考、規劃要如何安排畫面、台詞，才能讓讀者感到滿足（使之著迷、產生同感、獲得感動）之行為。描繪以連續多個彼此相關之畫格來表現的漫畫時，所有畫格都需要思考表現手法。像是對臉部、眼神之特寫、帥氣的姿勢、代表性台詞、以大格子展現的必殺技、變身動作、一舉扭轉情勢的場面等，表現手法的例子可說俯拾即是。在奇數頁（左頁）的最後1格，安排會讓人希望盡快知道接下來發展的內容，這個技巧稱為「創造推力」。這是一種與構築畫面有連帶關係的表現手法。

③描繪

除了要善加區分角色的全身、部分特寫、較具動感的場面、感情、出現許多角色的場面等不同情況外，另外還有像是景色、建築物、小物件等等，在漫畫中，幾乎所有資訊都必須透過畫面來表現。在現代漫畫中，「內容是否能顧及3次元現實世界的真實性，同時又能夠在2次元的平面世界中，大膽展現出自身創作風格」，往往是判斷作品有無個人特色時的主要考慮因素。

④修正

舉例來說，若是將看畫面就能夠理解的資訊，又以台詞重新敘述，不論配上再怎麼精美的畫工，整部作品的品質仍然會大打折扣。進行到最後階段時，需要再次檢視是否有這類資訊重複、有可能造成讀者誤解的表現手法、角色言行之一貫性等問題。另外，像是判別可以省略的場面及需要仔細描繪的場面，再次以左右頁為單位，重新審視分格安排等，這些也都是在修正階段時的重要作業。

當以上要素得以緊密結合且彼此互相調和時，必定可以孕育出一部充滿魅力的作品。本書將以構成作品基礎的「故事」為中心，為您解說如何創作有趣漫畫的方法。

藉由不同種類訓練，增強漫畫編繪能力

關於前面提及的故事4要素，不知各位可曾進行過相關的專門強化訓練？

即使是善於創作設定的人，若是無法巧妙構築劇情主線，仍然無法完成有趣的作品。在設定、劇情主線、角色方面都有不錯表現，但就是沒有辦法創作出好插曲，因而始終無法成為職業漫畫家──這樣的人也是存在的。

各位能否確實認清自己在故事創作方面的長處與弱點，要藉由何種方式才能順利補強較弱的環節，這可說是關鍵所在。完成投稿作品固然是非常重要的目標，不過，集中鍛鍊自己的弱點也具有同等程度的重要性。

針對以上4項要素，在本書中分別依各項目為您設計了不同的訓練菜單。

用以增強故事4要素創作能力的訓練菜單

①設定

「曼陀羅圖」 P.70

需要靈感的時候，要多少就有多少的方法。

「角色誘導調查表」 P.78

能夠幫助您創造出自己從來沒想過的有趣場面。

②劇情主線

「再構築訓練」 P.84

透過重複進行摘要、抽象化、再構築的過程，培養出強韌的構築能力。

故事中經過時間（較長／較短）的情況 P.96

以自由掌控故事時間的方式，達成誘導讀者心理之目標。

③角色

「角色登場資料」 P.126

努力挖掘角色特徵，直到對象在自己的想像世界中開始動起來為止。

「創作一週的日記」 P.136

利用看似平淡無奇的插曲，使角色更具深度。

④插曲

「設計插曲」 P.150

能夠讓您創造出更具真實性的插曲。

「假設作文」 P.62

以一句「如果……」引出充滿刺激的點子。

01 構成故事的4個要素，可以比喻成章魚燒

若是要以身邊常見的事物來比喻前面提到的「故事4要素」時，章魚燒是個可以考慮的選擇。雖然在本書接下來的章節中會依序為您解說這4個要素，不過也會不時提到章魚燒的比喻。希望這個比喻能夠讓您在掌握整體印象時獲得一些幫助。

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高手自有外行人無法模仿的技巧

設定要以大多數讀者為取向

如果各位是章魚燒攤販，您會將自己的攤車擺放在哪裡？

例如祭典場合等人潮洶湧的場所，應該還是最有可能順利賣掉商品的地點吧。漫畫也是如此，如果想要挑戰遵循傳統王道路線的漫畫時，朝著您認為應該能夠吸引大多數讀者的方向進行設定，通常會是比較好的選擇。

若是只以能夠理解自己的漫畫世界之讀者為對象時，則需要慎重思考作品設定（選擇擺攤的地點），是否能讓目標客群感到滿意的問題。

這個例子也同樣適用於設定以外的項目。舉例來說，就角色方面而言，《七龍珠》（ドラゴンボール／鳥山明）的孫悟空可說是個在漫畫界非常受歡迎的角色。這個角色之所以能夠走紅，一方面當然是因為作者鳥山明先生確實是個優秀的角色設計者，然而，如果孫悟空只是以單張插圖形式出現的話，相信今天多半不會擁有如此龐大的擁護者吧。

正如同再怎麼美味的章魚，都還是需要包上外皮才能稱之為章魚燒一樣，角色也無法脫離插曲而獨自存在[5]。

此外，包著角色的插曲也必須在名為「故事」的大鐵盤上烤過之後，才能逐漸轉變成漫畫。

角色與插曲融合在一起時，將會非常美味可口

接下來還是會用到章魚燒之比喻。在製作章魚燒時，章魚及包覆它的外皮是最關鍵的要素。雖然沒有鐵烤盤也同樣無法製作章魚燒，不過，鐵烤盤本身並不需要什麼獨創性。

漫畫──特別是短篇漫畫──也是如此，其實故事本身可以不需要太多獨具一格的特色，因為它畢竟只是用來支撐角色、插曲的骨幹而已。

在名為「設定」的大前提下，當角色與插曲得以絕妙地交融在一起，並且獲得故事確實支撐時，這時完成的漫畫就是能夠讓讀者脫口喊出「真不錯！」的美食了。

若是想要追求理想的32頁漫畫，創作者勢必需要在某些方面達到專家級的水準。這點同樣也可以用章魚燒來比喻。就像每個章魚燒師傅，都具有一般家庭成員無法相提並論的高超技巧一樣，希望各位也能以職業短篇漫畫創作者自許，創作出外行人絕對無法模仿的絕妙作品。

備註

[1]《這本漫畫最厲害！》（このマンガがすごい！）（暫譯）由寶島社發行的漫畫導覽書。

[2]出色的長篇漫畫《灌籃高手》、《航海王》、《NANA》、《蜂蜜幸運草》，這些作品都具有「使主角看來充滿魅力」的特徵。

[3]緊湊的故事。關於如何只用32頁來呈現宛如長篇漫畫般緻密故事的方法。

[4]《聖哥傳》（聖☆おにいさん）（暫譯）／中村光 2007年開始於講談社旗下漫畫雜誌特刊《MORNING 2》連載之作品。

[5]孫悟空與插曲有時是勇敢的戰士、有時像是天真無邪的少年、有時卻又宛如救世主一般……「孫悟空」這個角色的特質，其實還是源自於《七龍珠》故事中的無數插曲。具體來說，悟空的個性就是由與飲茶、克林、比克、弗里沙等對手戰鬥，和夥伴們一同歡笑等無數大小插曲所營造出來的。

書籍介紹

本文摘錄自《漫畫編劇特訓班：設定、劇情、角色、插曲一本就通！【暢銷新版】》，商周出版

作者：田中裕久

譯者：王啟華

【作者介紹】

田中裕久，生於1975年，畢業於上智大學文學系。取得該大學日文文學研究所碩士資格後，於博士課程期間退學。曾於漫畫專門學校擔任劇情、角色講師，日後設立海豚漫畫更新學院MBA（IRUQA Manga Brush-up Academy），擔任負責人。目前正積極致力於實現「實踐性的漫畫教育」之目標。

【本書特色】

本書針對創作短篇漫畫時最為重要的四個要素：故事設定、故事劇情、登場角色、故事中出現的各種插曲，由日本「海豚漫畫更新學院MBA」創辦人兼講師，獨創許多神奇訓練法，是前所未見的漫畫編劇教學工具書！

系統性提升編繪漫畫的能力，讓你投稿無往不利！

如何想出好點子

鎖定焦點 善用曼陀羅圖 接觸從未想到過的點子

提升構築能力

將作品摘要 將作品抽象化 重新構築作品

如何提升故事密度

從背景故事下手 以畫面來表現

設計插曲的重點

在插曲中加入自己的實際體驗 將自己徹底當成故事角色 注意細節

Photo Credit: 商周出版

責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航