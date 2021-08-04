2021/08/04,
國際

日本批准AZ疫苗於6個緊急事態宣言區域施打，「疫苗護照」已獲14個國家或地區承認

日本批准AZ疫苗於6個緊急事態宣言區域施打，「疫苗護照」已獲14個國家或地區承認
Photo Credit: AP / 達志影像

我們想讓你知道的是

由於AZ疫苗可能有產生血栓的風險，原則上日本只開放40歲以上的民眾可以接種，也提供已在海外接種第一劑AZ疫苗者施打。日本政府日前也開放完整接種兩劑的民眾，能夠申請「疫苗護照」，入境獲承認的國家時可以免於隔離或採檢。

日本厚生勞動省宣布，國內將開始施打AZ疫苗。據《NHK》報導，首批200萬劑AZ疫苗提供東京都、神奈川縣、千葉縣、埼玉縣、大阪府和沖繩縣等6個緊急事態對象地區。

避免血栓風險，AZ疫苗僅提供40歲以上接種

第一批疫苗將於8月16日至9月配發給6個都府縣，其中，東京將收到約58萬劑、大阪則為35萬8000劑左右。自8月23日起，也將視情形配發部分AZ疫苗給其他未處於緊急事態的區域，每個地方政府最多可拿到1000劑。

由於AZ疫苗可能有產生血栓的風險，原則上只有40歲以上的民眾可以接種。厚生勞動省表示，本次AZ疫苗施打主要對象，除了已在國外打過第一劑的人，還有對其他廠牌疫苗會過敏的民眾；8月23日起，也將視情形配發部分AZ疫苗給其他地區。

厚生勞動省要求地方政府，必須向接種者仔細解釋AZ疫苗的安全性與效果，取得同意後再施打。AZ疫苗也是繼輝瑞BNT疫苗及莫德納疫苗後，日本第3個為緊急進行「臨時接種」的疫苗。

疫苗護照開放申請，已獲14個國家或地區承認

自7月26日起，日本政府開始提供接種完兩劑疫苗的民眾申請「疫苗護照」。《NHK》報導，持有疫苗護照者，在入境其他國家時可以免於隔離或是採檢，視日本與各國協議的結果而異。

目前開放申請已逾一週，日本外務省宣布承認護照的國家也陸續增加，截至昨（3）日為止，已經有14個國家或地區，包含韓國、德國、香港及奧地利等，目前日本政府也持續與其他國家進行協議中。

不過，日本卻不接受東京奧運以外的人員入境時跳過邊境管制措施，國內疫情也持續升溫。據《紐約時報》報導，日本政府於8月2日首次公布了未遵守入境隔離規定的3名違規民眾姓名，以及他們的入境國家、年齡、居住地區等。

日本厚生勞動省要求所有從國外入境的人，都必須簽署切結書，確保會自行隔離14天，並須使用手機APP每日回報所在位置與身體狀況。這3人分別從夏威夷與韓國入境日本，雖然在機場採檢為陰性，但是事後不曾回報自身的相關狀況，因此被視為故意違規。

《共同社》報導，日本國內的部分住宿、觀光設施及餐飲店開始推出優惠活動，出示接種完兩次的證明原件等即可享受餐飲費等折扣。政府則認為必須顧及尚未接種疫苗的人，防止出現不當歧視，將就國內的運用方法敲定制度細節。

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責任編輯：許靜之
核稿編輯：羅元祺


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