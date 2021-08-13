《什麼樣的禮物可以拯救你的人生？》：逃離內疚與羞恥的牢籠，愛上自己吧！那不叫自戀

文：伊蒂特．伊娃．伊格（Edith Eva Eger）

沒人拒絕你，除了你自己——內疚與羞恥的牢籠

我花了數十年才原諒自己活了下來。

一九六九年大學畢業時，四十二歲的我是外來移民，也是三個孩子的媽。學英文和重回學校需要很大的勇氣和很多的資源，而且我是以優異的成績畢業！

但我卻恥於參加自己的畢業典禮。

如同許多倖存者，戰後的歲月裡，我一直在和令人寸步難行的罪惡感交戰。截至大學畢業為止，姊姊瑪格達和我已獲釋二十四年。但我還是不明白，為什麼我活下來了，我的雙親、祖父母、外祖父母和其他六百萬人卻罹難了。即使是在一個慶祝成就的場合裡，我也認定自己是個毀損物，不配高興，每件壞事都是我的錯，我一定有什麼地方不對，而大家遲早會發現我有多殘破。

分清內疚和懊悔的差異很重要。懊悔是在犯了錯、傷了人之後應有的反應。比起內疚，懊悔的感覺更接近哀悼。懊悔代表你接受過去已成定局、一切無法挽回，並允許自己為此傷心難過。在覺得懊悔的同時，承認自己之所以來到今天這一步，是因為曾經走過的每一步、做過的每一個選擇，懊悔可以和寬恕及自由並存於現在。

但內疚將你困在過去。內疚的根源是羞愧，羞愧是自認「我不配」「我不夠」，內疚和羞愧很可能耗盡一個人的氣力。但這些想法是不實的自我評價、把自己困住的思維模式，而這種模式也是我們選擇的。

不管人生發了什麼牌，你總能選擇要拿這張牌怎麼辦。我曾在一場研討會上演講，臺下有一位相貌堂堂的男士聽到一半就起身離席了。當下我僵在講臺上，滿腦子自我否定的念頭：「我講得很爛。我不配受邀出席這場研討會。我真是不自量力。」幾分鐘過後，演講廳的門開了，那位離席的男士又坐回來。他可能只是去喝杯水或上個廁所，但我卻把自己批得一文不值。

沒有人生來以自己為恥，但許多人從小就被灌輸羞恥的感覺。我的長孫女琳希上小學時被分到「資優班」，而這個標籤令我無法苟同——因為每個孩子都是天賦異稟、獨一無二的寶石！琳希有時跟不上進度，老師就會叫她「吊車尾的小可憐」。他的話烙印在琳希的心裡，她漸漸認為自己沒有足夠的能力留在班上，她不屬於那裡、她不配，已經做好被踢出來的準備。但我跟她說不要讓老師的話定義自己，所以她繼續留在班上。多年之後申請大學時，她交的作文題目為〈當車尾成為車頭〉，最後以優異的成績從普林斯頓大學畢業。

我從小也被灌輸羞恥感，就在我三歲變得有鬥雞眼的時候。還沒動矯正眼睛的手術之前，兩個姊姊會對我唱惡毒的歌：「鬥雞眼，醜八怪，長大沒人要。」就連母親都會說：「幸好妳頭腦聰明，因為妳是別想靠外表了。」這些都是令人難受的評語，而且很難忘掉。但到頭來，問題不在於家人說什麼，而在於我真的信了她們的話，而且深信不疑。

不讓他人的言語定義我們

自由繫於全然接納不完美的自己，放下對完美的需求。

瑪麗安妮和羅柏帶著他們的孩子住在拉霍亞時，我每星期一都會去他們家煮晚飯，有時做美式料理，有時做匈牙利料理。照顧孫子、參與他們的日常生活，是我一週當中的亮點。有一天晚上，我人在廚房，爐檯上的湯鍋咕嚕咕嚕地冒著泡泡，煎鍋滋滋響。瑪麗安妮穿著美麗的絲質套裝下班回到家，立刻開始從櫥櫃裡拿出鍋蓋，為鍋子一一配上對的蓋子。

我的心一沉。我只是想幫忙、想讓家人開心，但她卻讓我看到自己做得不對、做得不夠好。我花了一點時間才明白，我的挫敗感不是來自瑪麗安妮，而是來自於自己。為了打破「我是一個毀損物」的自我認知，我力求完美，想用成就和表現來雪恥。但我們都是人，不多也不少，只要是人都有做不好的時候。

說到底，罪惡感和羞恥感不是來自外界，而是來自內心。我有很多患者在離婚或分手過程中尋求心理治療。他們為逝去的感情痛心，也為隨之破滅的希望、夢想和期待痛心。但他們談的通常不是那份悲痛，而是遭到拒絕的感受。「他／她拒絕了我。」但「拒絕」只是我們編造出來的一個用詞。在得不到想要的結果時，我們會用「拒絕」一詞來表達內心的感受。誰說人人都該愛我們呢？有哪一位神明說我們就該得到想要的一切，天時地利人和全照自己的意思來？又有誰保證過我們能要什麼有什麼？沒人拒絕你，除了你自己。

所以，請選擇你要為種種人事物賦予什麼意義。當我在演講結束後贏得滿堂掌聲，有一百位聽眾都過來含淚抱著我說：「妳改變了我的人生。」卻有一位聽眾握著我的手說：「妳講得很好，可是⋯⋯」我可以瞬間陷入不安，惶恐地想著：「天啊，我做錯什麼了？」也可以泰然處之，認清問題不在我身上，而在於提出批評的人身上——因為他們懷著先入為主的期望來聽演講，或因為給人批評指教帶給他們優越感。

又或者我可以問自己：「對方的評語有沒有可取之處？聽取對方的意見對我的成長和創造力有沒有幫助？」無論採納與否，都可以跟對方說：「謝謝你的意見。」然後繼續走我的路。

若要享有免於羞愧的自由，就不能讓他人的言語定義我們。

還有，最重要的是：要對自己說些什麼的選擇操之在己。找一天傾聽你的自我對話，把注意力集中在你所關注的焦點上——這就是你會強化的訊息。它們會影響你的感受，而感受決定了作為。但不需要照這些標準和訊息而活，你真實的自我已經很美了，你生來就有愛、喜悅與熱情。可以重寫自己的內在劇本、重拾純真。你可以成為一個完整的人。

「我是」「我能」「我可以」

就蜜雪兒記憶所及，街上的路人看到她都會說：「我願不惜一切成為妳。」高挑、苗條、貌美、事業有成，渾身散發溫柔可人的氣質，讓人想要靠近她。表面上看來，她再完美不過，但其內心有如槁木死灰。

在我的診所裡，看過無數次這種具有毀滅性的交互作用——夫唱婦隨，妻子是很棒的演員，總是扮演「最稱職的女主人」，她待人處世處處周到，卻不懂得好好照顧自己。丈夫也是一個演員，在別人面前一副浪漫、愛妻的形象，但私底下卻像老闆或家長，告訴她什麼該做、什麼不該做，支配她的時間和金錢。

為了討好、安撫和順應霸道獨裁的丈夫，妻子放棄了身為成年人的權力，讓他做所有決定，用不吃東西來重拾掌控權，因為吃是她唯一能控制的事情。透過名副其實地把自己縮小（體型越來越小），她脫離或減輕了那份無力感。在最嚴重的案例中，妻子就算想重新開始吃東西也做不到，因為她的身體拒絕吸收養分。

蜜雪兒開始接受治療時（不是接受我的治療，而是在她那座城市一位很棒的醫生），她的飲食失調症已經很嚴重了。但促使她向外求助的不是厭食症，而是婚姻問題。她先生常常一副輕蔑、刻薄的態度，讓她覺得自己像是一個深受暴躁老爸驚嚇的小孩。理智上，她知道自己明明是一個成功的女強人，不是一個無能為力的小孩，但在內心深處，她很怕挺身違抗他。當他的暴怒開始令孩子擔心、害怕時，她意識到自己該有新的應對辦法才行。

但學習為自己挺身而出就意味著揭開瘡疤，喚醒所有她用不吃東西壓下去的痛苦。我總是建議患者要在醫生的監督下，重新開始吃東西，或是接受專門的住院或門診療程。當她重新開始吃東西的時候，她試圖置之不理的創傷和感受全都洶湧而至。童年遭到性侵、冷漠疏離的母親對她不屑一顧、雙親用毒打來懲罰她，更惡劣的是無視她、不跟她講話、當她不存在似的。重啟過去，感受那份恐懼與痛苦，令她招架不住，只能每次消化一點點。她會讓自己去感受，痛完了又讓自己挨餓；然後再感受、再挨餓⋯⋯這個過程勾起她對被遺棄的深切恐懼。

「如果有一個人讓我覺得他在乎我、看見我、聽見我、接納真實的我，我就會黏著這個人不放。」蜜雪兒說：「小時候，這個帶給我安全感的人是一位老師，年紀大一點之後是一位教授，再來則是我的治療師。焦慮不安的我總有一個依附的對象。照理說，身為一個四十好幾的成年人，我知道自己安全無虞、有人關心，但我還是常常回到當初那個八歲女孩的感覺，深怕失去愛，害怕自己會做錯什麼事，導致別人不再在乎我。」

切記，「你」是唯一一個永遠也不會失去的人。可以向外尋求他人對你的珍惜，也可以學會珍惜自己。

開始治療三年後，蜜雪兒有了顯見的進步。她吃健康的食物、健康的分量，不再過度運動，能夠告訴老公為什麼他的話很傷人，並用正念的技巧，舒緩身體的恐懼反應。她繼續下功夫化解內心的羞恥感。她的羞恥感以三種傷人的思考模式顯現出來：「都是我的錯」「我不配」和「情況本來還可能更糟」。

她告訴我：「我老是在想：『當初我為什麼不換個做法呢？』理智上，我知道過去發生在自身的事不是我的錯，但在內心深處，還是很難相信自己沒有責任。」如果想主導自己的思考模式，首先要做的是檢視自己的念頭，接著判斷：這個念頭是在給我力量，還是在殘害我？在說任何一句話之前（尤其是對自己），先自問：「這是一句善意的好話嗎？」

蜜雪兒的童年在她八歲受到性侵和虐待時結束了，這個年齡也是前額葉逐漸成熟、開始理性思考的時期。我們想要了解身邊的人事物，但有些事卻永遠也不明白。有時候，面對完全不受控制、非我們所致或不是自己選擇的事情時，我們會為了獲得控制感而形成了罪惡感。

「別再試圖為受虐找理由了。」我說：「開始練習善待自己，選一個妳要遵循的方向。」

「啊，善待自己。」她低聲失笑道：「我總是自然而然地善待別人，但卻很難善待自己。我多多少少自認不配得到善待。我不太相信自己可以幸福快樂。」

「妳可以說：『以前我不懂善待自己。』然後重新掌控妳的思考模式。妳只需要兩個字：准許。『我准許自己快樂起來。』」

她不禁潸然淚下。

「親愛的，拿回妳的掌控權。」

但她卻轉而淡化問題的嚴重性，告訴自己「情況本來還可能更糟」。雖然爸媽拿船槳打她，但至少沒拿菸燙她的手臂——她會這麼安慰自己。

我叫她擺脫「應該」，讓自我對話更具善意一點。「傾聽妳對自己的說話方式。」我說：「承認妳受傷了。然後，選擇妳要放下什麼，又要補充什麼。妳習慣淡化痛苦，而且老想把自己縮得更小。現在，請妳建立新的習慣，用善意取代羞愧，務必讓妳的自我對話充滿『我是』『我能』『我會』『我可以』！」

愛自己是完整、健康和快樂唯一的基礎

愛上自己吧！那不叫自戀。

有一次去中西部巡迴演講時，我受邀和很可愛的一家人共進晚餐。餐點樸實而美味，談話也很愉快，但當我稱讚他們家的女兒時，媽媽卻在餐桌下伸腳踢我。後來喝咖啡吃甜點時，她悄聲對我說：「請不要把她誇上天了，免得她長大變成自以為是的人。」不管是對孩子或對自己，為了保持謙虛，我們甘冒自貶的風險，凸顯自己的不足。是時候親親自己的手說：「真有你的！你很棒！」

愛自己是完整、健康和快樂唯一的基礎，一旦開始修復自己，將發現的不是新的自我，而是真實的你，那個一直都在、始終很美、生來就有愛與喜悅的你。

解開內疚與羞恥之鑰

一、你做到了：如果老是怨恨或批評自己的某部分，請想像你變得很小很小，小到可以爬進自己的身體裡，向每一個器官、每一個部位打招呼。如果你覺得一切都是你的錯，請輕輕抱住心臟，給受傷的地方一個擁抱，然後用愛自己取代創傷。告訴自己：「對，我做錯了，但那並不代表我就是一個壞人。我的所作所為不等於我這個人，我很好。」如果那份創傷依舊活在身體裡，請擁抱它，因為你撐過來了。你還在，你做到了。自從戰時傷到背脊以來，我的呼吸就很短促，所以我喜歡鑽進自己的身體裡，跟我的肺臟打個招呼，問候一下我的呼吸。請找出你的脆弱之處，徹頭徹尾地愛它一遍。

二、你所著重的焦點會越放越大：找一天聆聽自我對話，對話內容是否充滿「我應該」「我不該」和「是這樣沒錯，但⋯⋯」？你是不是對自己說「都是我的錯」「我不配」或「情況本來還可能更糟」？把這些自責或慚愧的訊息換掉，每天練習充滿愛與善意的自我對話。早上一醒來就走到鏡子前，深情款款地看著自己說：「我很強，我很善良，我是一個有力量的人。」接著，親親兩隻手的手背，笑著對鏡中的自己說：「我愛你。」

書籍介紹

本文摘錄自《什麼樣的禮物可以拯救你的人生？》，圓神出版

作者：伊蒂特．伊娃．伊格（Edith Eva Eger）

譯者：祁怡瑋

我們隨時都有可能因為原生家庭、因為自身經歷，

被關在自己創造的「心牢」中，悲傷、失落、絕望、恐懼……

但這些磨難中卻隱藏著珍貴的禮物，使我們在傷痛中更珍惜當下！

享譽國際的心理治療師伊蒂特．伊娃．伊格有著不平凡的過去：在二戰時，她曾被抓進納粹集中營，挨餓受凍、遭到士兵的毒打與羞辱，目睹過難以言喻的慘劇，但她卻活了下來。

她在本書中分享她的故事，指引我們挖掘深埋在傷痛、挫折中的禮物，也替我們上了十二堂發人深省的課。

她說：｢你我的人生可能截然不同，但許多人都受困於自己的心牢。｣這些心牢包括：原生家庭給予的創傷、因為過去而選擇逃避、受制於他人期望中、無法告人的祕密、失去至親的痛苦、不斷陷入衝突局面、怨恨帶給你傷痛的人、因病而產生絕望的念頭、內心的憤怒等等。

儘管我們可能無法消除痛苦、改變已經發生的事情，但我們始終擁有選擇的能力：或是苦守心牢，或是給予生命新的風貌。

本書是一本實用的指南，幫助我們認清自己的心牢，並找到走出心牢、獲得自由的工具。當我們選擇走出心牢時，我們不只掙脫了束縛，更擁有了行使個人意志的自由，可以拯救自己的人生。

重要的不是我們的際遇，而是我們拿自己的際遇怎麼辦！不斷成為真正的你，就是開啟自由的終極之鑰！

本書特色

走出心牢，打開傷痛送給你的禮物，活出強大有選擇的自己！

享譽國際的心理治療師、全球暢銷書《抉擇》作者全新力作！

Photo Credit: 圓神出版

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航