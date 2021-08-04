華為跌倒雷軍吃飽：擊敗蘋果劍指三星，小米市占率躍升全球第二、歐洲第一

昔日中國手機龍頭華為，遭到美國圍堵後市占率節節敗退，而小米掌握先機，奉行高CP值的雙品牌的集團核心，並以三大策略：手機XAIoT、線下零售平台拓展以及重視用戶體驗，蠶食華為市場成功搶下智慧型手機市佔率，根據研發調查機構最新公布，小米手機已經擊敗蘋果，躍升全球市占率第二，歐洲市場則名列榜首，未來將劍指三星，挑戰全球智慧手機市佔第一的寶座。

小米躍升全球市占第二；歐洲市佔第一

全球市場調研機構Canalys發布智慧手機市場今（2021）年第二季度排名，小米公司在全球五大智慧手機市場佔有率達到17%，躍升全球第二，較去年同期大幅成長83%。

小米受惠於歐洲市場復甦，成為了歐洲市場第一大智慧手機廠商。市調機構Strategy Analytics發佈的最新報告顯示，小米在出貨量為1270萬支，年增67.1%，市佔率25.3%，歐洲市場中，首度超越三星和蘋果。

而歐洲今年手機市場也大洗牌，除了小米以25.3%的市佔率，擠下24%的三星成為第一以外，蘋果佔19.2%，排名第三；OPPO以5.6%，排名第四；最後則是realme 3.8%列為第五。

另外，Canalys更披露小米在海外市場擴張快速，在拉丁美洲年成長達300%、非洲則超過150%。

據小米集團2021年第一季財報顯示，小米手機已經進入全球100多個國家和地區，在12個國家、地區排名第一，而印度市場連續多年穩坐冠軍寶位。

小米表示，在中國小米之家線上、下整合的平台取得階段性成功，2021年將覆蓋所有縣城，並將深入鄉鎮拓點，對整體獲利有更大的幫助。

另一方面，昔日中國智慧手機龍頭華為，卻是一蹶不振。根據Counterpoint Research調查顯示，全球市占率急速重挫只剩4%。這樣的成績不僅被小米超車，甚至大幅落後給中國手機品牌OPPO與vivo，退居中國第四、全球第六。

《香港經濟日報》報導指出，自從華為遭美國圍堵以來，導致小米和OPPO等中國手機品牌，快速分食市場提升市占率，尤其以小米成長最快速，已經能劍指三星、蘋果，問鼎世界智慧型手機的王位。

華為遭美國重挫 小米靠三招搶食手機市場

小米如何能夠在眾多手機大廠中脫穎而出？從其《2020年年度報告書》可以看出端倪，報告中顯示集團持續以手機雙品牌策略開拓市場，發表定價在3000元人民幣以及300歐元的機款，也將聚焦3999元起的中、高階手機。

同時推出「高性價比」的紅米K40系列，搭載高通（Qualcomm）驍龍888處理器，售價僅要1999人民幣。除了高CP值的雙品牌核心外，雷軍對外表示，小米亦朝著三大策略進行佈局。

一、手機XAIoT戰略

小米不斷強化手機與IoT產品的協同效應，研發「一指連」功能，只要手機指向設備即可定向操控的技術；而「小米暢快連」，則是強化手機感應功能，偵測到周圍IoT設備能快速連網。同時也積極打造更開放的操作系統NuttX，持續提升手機的智能運用，並強化和IoT產品連接的效能。

AIoT（Artificial intelligence of things）：IoT（物聯網）利用技術讓數位裝置間產生連結，常見的自動化、遠端操控、串聯其他裝置等功能，皆屬IoT的範疇。AIoT則導入人工智慧，提供客製化服務，並透過數據不斷進化。

二、線下零售平台的拓展

中國店面拓展迅速，除了數量顯著提升以外，營運效率也日益成長，致力實現每一個「米粉」身邊都有一間小米之家的目標，光是2020年上半年，就在中國境內新增1000家店面。今（2021）年即將大幅展店到所有縣城，且深入鄉鎮進行佈局。

三、重視用戶體驗

小米於2020年第四季完成了物聯網部門的重新整合為三大部門，分別是：軟體與體驗部、物聯網業務部以及業務中台部。其中軟體與體驗部的目標為提升用戶的使用感受，並增強設備間的互通能力，透過也研發的開放平台強化合米粉的連結。

雷軍透過三大策略成功在智慧型手機市場上，打下大片江山。而他日前也表示，回首過去十多年，覺得小米最重要的是選擇和用戶做朋友，重視用戶關係，也正是小米公司創辦的初心。未來市場引頸期盼小米將會帶給米粉們，何種更創新、更佳的體驗。

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核稿編輯：翁世航