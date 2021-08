〈手握歌利亞頭的大衛〉：神聖與邪惡，流氓畫家的贖罪

文:戈登探長(德尼思化創辦人,希望讓文藝更加貼地)

宗教畫,乃西方繪畫之大宗,神聖莊嚴。文藝復興時期,宗教乃藝術家的重要題材,知名如米開朗基羅的大衛像,創作忠於舊約聖經。另有卡拉瓦喬〈手握歌利亞頭的大衛〉,畫家把自身邪惡繪進大衛故事,與眾不同。

天才畫家卡拉瓦喬(Michelangelo Merisi da Caravaggio)不羈的傳奇人生,獨特畫法技驚四座。天才背後,爭議極多,時人形容他作流氓、賭徒、殺人犯、逃犯、越獄者,〈手握歌利亞頭的大衛〉,即為其亡命生涯之總結。

卡拉瓦喬開創戲劇性的「明暗對比法」。其時主流畫作,大多注重平衡感和穩定感,狂人反其道而行,光影、聚光和顏色對比,強烈而大膽,擅長營造氣氛,凸出人物的主次。

作品捕捉了人物表情、動作,呈現緊張的瞬間。看畫時,思緒都被抓住了,皆因開放式結局,擁有無數可能。下一秒,故事是錯綜複雜的小徑,使我們從畫作中,自然產生無限遐想。

另一方面,卡拉瓦喬的宗教畫,極少神話元素,反把人們心中的神和聖人,化作平民如你我。農民和妓女,聖徒和聖母,破格狂妄的詮釋,往往伴隨血腥和痛苦,一反普遍聖經人物之祥和。

Caravaggio, David with the Head of Goliath, 1609–1610

〈手握歌利亞頭的大衛〉