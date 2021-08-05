〈手握歌利亞頭的大衛〉：神聖與邪惡，流氓畫家的贖罪

文：戈登探長（德尼思化創辦人，希望讓文藝更加貼地）

宗教畫，乃西方繪畫之大宗，神聖莊嚴。文藝復興時期，宗教乃藝術家的重要題材，知名如米開朗基羅的大衛像，創作忠於舊約聖經。另有卡拉瓦喬〈手握歌利亞頭的大衛〉，畫家把自身邪惡繪進大衛故事，與眾不同。

天才畫家卡拉瓦喬（Michelangelo Merisi da Caravaggio）不羈的傳奇人生，獨特畫法技驚四座。天才背後，爭議極多，時人形容他作流氓、賭徒、殺人犯、逃犯、越獄者，〈手握歌利亞頭的大衛〉，即為其亡命生涯之總結。

卡拉瓦喬開創戲劇性的「明暗對比法」。其時主流畫作，大多注重平衡感和穩定感，狂人反其道而行，光影、聚光和顏色對比，強烈而大膽，擅長營造氣氛，凸出人物的主次。

Caravaggio, Judith Beheading Holofernes 1599–1602

作品捕捉了人物表情、動作，呈現緊張的瞬間。看畫時，思緒都被抓住了，皆因開放式結局，擁有無數可能。下一秒，故事是錯綜複雜的小徑，使我們從畫作中，自然產生無限遐想。

另一方面，卡拉瓦喬的宗教畫，極少神話元素，反把人們心中的神和聖人，化作平民如你我。農民和妓女，聖徒和聖母，破格狂妄的詮釋，往往伴隨血腥和痛苦，一反普遍聖經人物之祥和。

Caravaggio, David with the Head of Goliath, 1609–1610 〈手握歌利亞頭的大衛〉

〈手握歌利亞頭的大衛〉最能體現一切。聖經記載少年大衛，打敗腓力士的巨人歌利亞，割下他的頭顱，大戰之中，協助以色列人得勝。卡拉瓦喬繪畫，選定大衛獻頭顱給以色列王的瞬間。

畫作的奇特，乃大衞在畫中斬下卡拉瓦喬的頭顱。自我入畫不算稀奇，但以罪人出現，另有秘密。歌頌英雄大衛的故事，卡拉瓦喬畫得哀傷，鼻青臉腫的背後，反映瘋狂人生，暗示此世結局。

卡拉瓦喬，畫家之外，是撩事鬥非的古惑仔，帶着佩劍上街，喝醉打架，劣跡數之不盡。但他太有才華，備受主教、上流社會等庇護，萬人追捧，致使每次作惡，總能隻手遮天。

圖片由作者提供

上得山多終遇虎，他搞出人命，殺死了人。卡拉瓦喬展開亡命生涯，靠畫作賺取名利，進身當地上流社會。唯江山易改，本性難移，他再次犯事，逃亡之中，送畫給當時的主教賠罪。

那幅畫作，正是〈手握歌利亞頭的大衛〉。大衛本應興奮、鼓舞，但畫作中，眉頭深鎖，沒有半分喜悅，流露悲哀、無奈懊悔的神情，凝視左手提起的頭顱，鮮血與唾液的畫家之頭。

卡拉瓦喬贈畫予教皇，除了實際的希望求助，在藝術象徵，他以罪人歌利亞的身分自白，借大衛之手獻給教皇，實乃宗教贖罪之隱喻。最後，他亦得到赦免，可惜卻染病身亡。

卡拉瓦喬富才華，狂妄與自大，不守規矩。一幅看似宗教的畫，其實是徹頭徹尾的自畫像。懺悔的自畫像，就在大衛展示頭顱的一瞬間，目光無法移開，那痛苦神情，是畫家的罪與罰。

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