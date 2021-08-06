首位獲得奧運獎牌的台灣人不是楊傳廣，其實是音樂家江文也

文：劉美蓮（曾任音樂課本主編）

中華民國第一面奧運獎牌得主是楊傳廣，他於1960年羅馬奧運、榮獲「十項全能」競賽銀牌。但若要說台灣人第一次取得奧運獎項，則是殖民地時代，代表日本的江文也，他不是運動員，是音樂家，且是「台灣樂壇迄今、藝術等級最高端」的作曲家。

Photo Credit: 中央社 〈台灣舞曲〉參加1936年柏林奧運文藝競賽時獲得佳作，這是台灣人贏得的首面奧運獎牌。

另外，當今世界有「數學界的奧林匹克」、「電腦界的奧林匹克」等等，因此，若談起「奧林匹克音樂獎」，可能被誤解為「音樂界的奧林匹克」，故須強調江文也的奧運獎牌，是源自於希臘的正宗奧林匹克。

奧運怎會有音樂競賽？沒錯，「Olympics」本就是希臘推向全世界的「體育競技」，1912年瑞典斯德哥爾摩開始，首度納入「藝術競技」，做為「平行平等」舉辦的競賽。

藝術賽包含文學、繪畫、雕刻與音樂（只限作曲、無演奏項目）。江文也以管絃樂〈台湾舞曲〉（Formosan Dance），獲1936年柏林奧運金、銀、銅之外的「榮譽獎」，日本報紙稱其為第四名（因若稱為佳作，恐讀者誤以為有七八人獲獎）。

中華民國（在南京）參加1936年「體育競技」，未能參加「藝術競技」，日本卻是五大類組都參賽且得獎。若江文也當時是中華民國護照，人生將無奧運光環。這光環是空前絕後的「亞洲唯一Music Awards」，因為二戰後的經濟蕭條，進而有所影響。

1936年，台灣是日本殖民地，無法代表中華民國出賽，若是體育選手，背心必印「Japan」。藝術競技的「音樂組」未規定選手本人必須到柏林，但管絃樂總譜有特別規定模式。「初賽」於6月3日以「讀譜」方式進行，「複賽」則由柏林愛樂交響樂團於6月11日現場演奏 。

1940年，奧林匹克由東京主辦。然因1937年爆發侵華戰爭，1938年7月，國際奧委會於開羅舉行會議，中國奧委會代表抗議日本侵略，破壞世界和平，違反奧林匹克精神，以致撤銷東京（夏季）、札幌（冬季）奧運會之主辦權。

1944年，原擬在義大利的克提納復辦，因戰事未歇，仍停辦。

1948年，因二戰結束後，各國忙於戰後的經濟蕭條之際，只有英國申請，且很輕易地獲得了主辦權，於倫敦舉行第14屆奧運會。本屆競賽理所當然地拒絕引發戰爭的德國、日本、義大利，參賽國家和地區達59，是創紀錄的數字。但是，藝術競賽的報名數量與品質明顯下降，成為奧林匹克藝術比賽的最後一屆，此後由「奧林匹克藝術展覽」取代。

2008年，北京奧運開幕表演轉播，香港知名的樂評家周凡夫先生觀看節目，音樂有華人作曲家原創作品，亦有傳統的琴曲、崑曲、茉莉花、春江花月夜等，還有運動員進場不時奏出的〈金蛇狂舞〉（中共國歌作者聶耳之作品），卻獨獨未聞深具意義、華人首度在奧林匹克得獎的江文也〈台湾舞曲〉，周先生就為江先生抱不平！

2020東京奧運，日本舞蹈界於東京演出《日本三部曲》，透過在台日本教授，向筆者詢問三部曲三位作曲家之一江文也的二三事。這是1940的舞作，變成「國策」則因是皇紀2600年。殖民地二等國民江文也的地位可想而知。卻有懂日文、能讀報紙，1940在日本戰後的「中華民國國策顧問許常惠先生」在民生報撰寫酸溜溜，深恐地位不保的妒忌長文，意在在說明江文也不及他。

「國立台灣交響樂團」計畫2020年到東京演奏江文也，很困難地申請到場地「Tokyo Suntory Hall」，卻因疫情而延後，最終取消，筆者當時只能黯然發表〈東京奧運能聽到《台灣舞曲》嗎〉一文。

現任文化部長李永得先生擔任客委會主委時，曾計劃拍攝客家人物大戲，他細讀《江文也傳》兩遍，並邀筆者相談，我說：「江文也客家成分太少，更適合文化部做成大戲。」，時間是2019年初，中華民國相關部會都在規劃2020的台日交流活動，部長們若有《江文也傳》一書者，也都有想起「台灣首次奧運獎牌（Olympics Awards）」。

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責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航