《收盤前下單，月薪多50萬￥》：善用鮑爾紹拉的破產機率表，確認你的交易是否安全
我們想讓你知道的是
本書提供做多、放空、中長期移動平均線轉折的判斷圖表，只要收盤前30分鐘下單，同事煩惱午餐吃啥，你忙著大賺波段！
文：林僚
重點不是盈虧，而是安全比率，我有公式！
所謂「鹽醃」就是為了長期保存，而把蔬菜、魚肉等食物用鹽醃漬的調理方法之一。後來的日本人形容買進後不斷下跌，卻賣不下手的股票稱作「鹽醃股」。這個鹽醃股不知道要醃到什麼時候才可以吃（等股價回升到買進的價格），有時甚至再也回不來（按：等同於台灣的套牢，住套房）。
有人會希望如果每次股票交易都賺錢就好了，很遺憾，這是不可能的。不管投資經驗再豐富的人，都還是會看錯，這時只要立刻停損，就有可能把損失降到最低。但人們通常會想：「只要再等一下，股價就會回升。」而持續持股的結果就是，股價一點一點往下掉，最後就被套牢了。為了避免股票套牢，你需要嚴格執行停損。
買進股票後，股價卻下跌，這時人們通常會給自己找個理由，「我是看好它長期性的成長」、「我買它的目的是為了它的股息」等，並不認為是自己看錯，我想很多人都有過這種心態。當然，為了長期性的成長或股息而買進的長期持有股，股價也可能會下跌。
假如你買進某檔股票的條件還成立，或者股價變動仍在你之前的預料範圍內，這時說看錯還太早，有時沒多久股價就回升了。相反的，在預料之外的時機點獲利，有時只因為運氣好，這也是一種看錯。這樣的僥倖心態，讓你容易陷入一種惡性循環的交易模式，例如買了某檔股票之後，股價一直回不來，可能是好幾個月、好幾年，當你看到帳面損失不斷擴大，更加砍不下手。
抱著套牢股，你的翻本錢也被套牢
抱著套牢股票最大的壞處就是，你連翻本的錢都被套牢了。假如你的投資資金是100萬日圓，50萬日圓拿來買股票全都被套牢，你就只剩下50萬日圓可以拿來翻本。但50萬日圓，大概也買不了幾檔，要是好死不死這個時候出現大行情，你就錯過了賺錢的大好時機，只能在一旁乾瞪眼。股票套牢會讓資金的使用效率惡化，你不只是抱著帳面的損失，還損失了機會成本。
股票套牢不只會壓縮到投資資金，也會造成精神上的壓力。當你抱著套牢的股票，看著股價上上下下，帳面上虧損卻一直無法消除時，內心會長存一種不安全感，害怕會繼續下跌，光是看到那檔股票的名字心情就會憂鬱。這種精神上的壓力，會影響你整體的投資行為，你會為了挽回虧損，而失去冷靜的判斷。
最重要的是，投資之前一定要決定好何時出場。預先決定好遇到什麼情況就獲利了結或停損，之後再照著規則操作即可。再加上第三節提到的，不要抱股抱到財報發表，遵照這樣的規則交易，你就不會被套牢。
鮑爾紹拉的破產機率表
下面我想讓大家做一個心理測驗。請看以下兩個選項，選出你覺得比較好的狀況。
- 100%確定會損失50萬日圓。
- 50%的機率會損失100萬日圓，但有50%的機率不會損失。
這兩個狀況，你覺得哪一個比較好？
其實這兩個狀況的期望值都是負50%，理論上來說都一樣。但面對這個問題，大多數人都會選2，根據心理學者分析，是因為人們會無意識的選擇迴避確定的損失。換句話說，面對這兩個狀況，我們內心會下意識想成：
- 100%確定會損失50萬日圓（確定會損失50萬日圓）。
- 50%的機率會損失100萬日圓，但有50%的機率不會損失（有可能不會損失，但忽略可能會損失100萬日圓這件事）。
這種心理又被稱為展望理論（prospect theory）。
大家有聽過「鮑爾紹拉的破產機率」嗎？如果你正在投資，卻沒聽過的話，趁這個機會好好學習一下。
鮑爾紹拉的破產機率不只適用於股票投資，而是投資所有商品之前都必須學習的必要知識。
瑙澤．鮑爾紹拉（Nauzer Balsara）是一位數學家，他製作了一張關於破產機率的表，可讓人對自己的交易規則的安全性，與期望值的高低有個底。看起來很難懂，但其實它的規則很簡單就能算出來，大家只要記得三件事：
- 勝率
- 盈虧比
- 曝險資金比例
從這三個數值就能導出後續交易的破產機率。勝率則是每次交易獲勝的機率。算法為：
勝率（%）＝獲勝交易的次數÷總交易次數×100%
例如，交易成績是10勝4敗，勝率＝10÷14×100%＝71.4%（A）。
盈虧比，就是獲勝交易的利益額，與失敗交易的損失額的比例，算式為：盈虧比（倍）＝交易的平均利益額÷交易的平均損失額。例如，假設你的平均利益額3000日圓，平均損失額是2000日圓，那你的盈虧比就是3000日圓÷2000日圓＝1.5倍（B）。
所謂曝險資金比例是指，每次的交易，你能容許帳戶資金有幾％的損失？由以下計算公式求得：曝險資金比率（％）＝每次交易的容許損失額÷帳戶資金×100%。例如，帳戶資金有100萬日圓，每次的交易容許損失金額為2萬日圓，那麼曝險資金比率＝2萬日圓÷100萬日圓×100%＝2%。
曝險資金比例要押在2%以下，才算低風險交易。比例若過高，幾次損失下來，就會賠光所有投資資金，請多加小心。
以前面舉例的計算結果來說，勝率與盈虧比分別是71.4%及1.5倍。放進鮑爾紹拉的破產機率表來看，破產機率為0%。以此圖表來看，只要破產機率小於1%都算安全性很高的交易。所以曝險資金比率2%，勝率71.4%，盈虧比1.5倍，從這些條件來看，這是安全度相當高的交易。
在交易之餘別忘了做紀錄，好好運用這張表，確認自己的交易是否安全。
圖表3-11 勝率、盈虧比、曝險資金比例公式
|
勝率（％）
|
獲勝交易次數÷總交易次數×100％
|
盈虧比（倍）
|
交易的平均利益額÷交易的平均損失額
|
曝險資金比例（％）
|
每次交易的容許損失額÷帳戶資金×100％
書籍介紹
本文摘錄自《收盤前下單，月薪多50萬￥：史上最簡單線圖獲利教科書，別人想午餐、我大賺波段！》，大是文化出版
作者：林僚
譯者：鄭舜瓏
- momo網路書店
- Readmoo讀墨電子書
- Pubu電子書城結帳時輸入TNL83，可享全站83折優惠（部分商品除外，如實體、成人及指定優惠商品，不得與其他優惠併用）
- 透過以上連結購書，《關鍵評論網》將由此獲得分潤收益。
股價飆高了，我還能進場嗎？當然，因為每天都有行情。
真的可以只靠一檔股票就賺錢？是。如果持股五花八門，你的獲利就七零八落。
老想搶便宜價？難！老手總告誡新手：去頭去尾，買賣只求八分飽。
以上這些都是本書作者林僚的股市投資獲利心法。
作者林僚，跟你我一樣都是普通上班族，大學畢業時為了幫忙分擔家計，
曾花200萬日圓拜求大師學習創業，結果投入的錢轉眼成空。
後來因一本書開啟股票人生，從零基礎開始學投資，
一年半內，就將本金50萬日圓翻成六倍，
他只利用每天收盤前的30分鐘交易，平均每個月的月薪就多出50萬日圓！
怎麼辦到？只要看兩張K線圖和五個技術指標。
黃金交易時間，就在收盤前的30分鐘！
開盤後的前30分鐘，是股價波動最大的時候（因為當沖客進出頻繁），
作者會刻意避開大波動的區間，只在最後的30分鐘才進場。
而且靠著一條移動平均線，就能判斷此時該買進還是該賣出。
儘管股票上千檔，他只投資
公司市值超過5000億日幣（約新台幣1300億元）的公司。理由是？
（本書特別為股市新手提供市值計算公式與台灣符合標準的公司）
新手關心帳面盈虧，高手會先算曝險資金比例
投資股市當然要賺錢，但真正的高手更在乎三件事：
勝率、盈虧比和曝險資金比例。
想知道你壓在股市中的資金風險，是高還是低？
你會提早財富自由還是一夕間破產？作者有獨門公式讓你算。
賺錢的訊號，就在K線裡
線圖百百種，但能幫助你獲利的，只要兩條K線就夠。
作者特別公開他提高勝率的兩個技巧：觀察移動平均線的轉折，
收盤前30分鐘下單，就能穩穩賺。
你知道股民有所謂的股價整數關卡效應嗎？
只要股價碰到這些整數關卡（例如破百、破千），買賣就會特別活絡，
此時，該如何搭配線圖順勢操作？
本書提供做多、放空、中長期移動平均線轉折的判斷圖表，
只要收盤前30分鐘下單，同事煩惱午餐吃啥，你忙著大賺波段！
責任編輯：翁世航
核稿編輯：潘柏翰