奧運民族主義：小粉紅的「愛國情操」，與渴望被世界看見的台灣

文：李宗憲

剛結束的週末，「中國台北羽球」連兩天登上中國微博熱搜，先是7月31日「中國雙塔」李俊慧與劉雨辰在男雙羽球金牌賽中，輸給中華隊的李洋及王齊麟，引發中國網民大肆批評。隔天，中國羽球選手陳雨菲險勝來自台灣的戴資穎摘金，微博則湧入了大量狂賀訊息。

這樣的激烈反應，從東京奧運展開後就從未停止過，少數中國選手因表現未達期待而遭中國網民痛批，像是有「射擊女神」之稱的中國選手王璐瑤，因未能晉級決賽而遭嘲諷；而「中國雙塔」劉雨辰和李俊慧則被說「輸得太難看」、甚至被譏稱「國家隊輸給省隊」。後來三人分別在網上向中國網民致歉。

另外，在桌球混和雙打的金牌戰中，打敗中國的日本選手伊藤美誠，其社群網站也湧入大批中國網民留言表示不滿，該事件在日本引起廣泛關注。而除了選手遭網民攻擊，也有台灣藝人因幫選手加油而遭中國網民抨擊。在兩岸擁有高知名度的台灣藝人小S，因在社群網站上幫台灣選手加油，遭中國網民撻伐，甚至被貼上台獨標籤。

民族主義從何來？

有學者認為，因為當前的地緣政治背景，各國民族主義在東奧中的表現，比往年奧運更為強烈。對運動與政治有深入研究的香港中文大學講師杜文哲（Tobias Zuser）指出，新冠肺炎疫情後，反華言論興起，使中國更難通過奧運會來向國際展現他們的軟實力，所以對內必須向國內的民眾展現其大國主導地位，並強調超級大國的論述。

這樣的論述與中國的歷史有關。研究中國與奧運史的香港大學歷史系教授徐國琦指出，中國參加奧運時始終在強調其民族認同。1949年以前的民國時代，中國對國際體育賽事的興趣，主要源自於「救國」的概念，希望國家富強起來，尋求「治國良方」，這跟西方對於體育是要修身養性以及追求身心靈健康完全不同，而這樣的概念一直到中華人民共和國成立後仍持續著。

徐國琦指出，中國南開學校1908年曾提出「奧運三問」，也就是中國人參加奧運、奪得金牌及舉辦奧運。這個目標直至2008年北京奧運中達到，成功證明中國富強，且在世界金牌榜上奪得第一。他說：「當時全世界關注北京奧運會，國際開始關注中國，中國則呈現出自信、友好且發達的形象，中國民族主義在這一年達到高峰。」

當年，中國教練郎平帶領美國隊打敗中國隊，被中國網民狠批「叛徒」，一度成為眾矢之的，直到2016年奧運帶領中國女排暌違12年後奪金，被稱為「英雄」。

他認為，2008年北京奧運後，中國民族主義在體育上的表現已不像當年，反而更為「國際主義」，更能享受體育。他向德國之聲說：「也許中國民族主義很強，但不在體育上，因為中國的發展，已不需要透過民族主義在體育中呈現。」

新民族主義動員

有台灣學者與徐國琦的看法截然不同。研究民族主義的台灣師範大學台灣語文學系副教授莊佳穎認為，「體育」作為民族主義動員民眾的工具，是在前一個世代，現今「小粉紅」現象是近幾年才發生，他們把中國共產黨作為崇拜的偶像，是晚期才發生，這是另一種形式的民族主義的動員。

她解釋，近年因為「戰狼外交」以及疫情，中國目前在世界各國不被喜愛，導致中國國內的球迷、粉絲更急於想要呈現自己國家很強、很棒。莊佳穎並指出，中國的新世代熟悉於鍵盤或很會翻牆的「小粉紅」，也是結合資本主義消費社會的民族主義動員，而「體育」只是其中的一環，除了體育賽事，在娛樂界也持續發生。

過去，中國網民曾因意識形態在網路上對台港藝人及韓星大肆批評，最近一次就是小S因支持台灣選手而引發中國網民抨擊。

另外，為菲律賓奪下首枚金牌的選手，則因為在社群網站發布身穿有「西菲律賓海」的衣服。並對媒體強調自己身為菲律賓選手，代表菲律賓「打敗中國」而引發中國網民群情激憤。

然而，對於中國大批「小粉紅出征」，徐國琦不以為然，他認為那只是少數「憤青」或「小粉紅」（指通過翻牆發表愛國言論的中國青年）的言論，不代表主流民意。

「反中情緒」推力

民族主義也呈現在其他的代表隊上，杜文哲向德國之聲指出，今年東奧能看到人數較少的代表隊上也有民族主義，他舉例：「中國香港、中華台北及菲律賓都在這次的奧運中展現出前所未有的競爭力。」

今年，杜文哲所提及的三個代表隊表現精湛，香港是睽違25年後再度奪得金牌，中華台北得牌數則創下奧運史上最佳戰績，至於菲律賓則靠舉重拿下該國首枚金牌。

莊佳穎也同意這樣的看法，她認為各國民族主義比往年都還要強烈，主因是中國的「戰狼外交」引發的反中情緒。莊佳穎向德國之聲分析，中國由國家政府發動的戰狼外交影響深遠。在國際公民社會中，「戰狼」們可以隨便到其他國家侵門踏戶，隨意謾罵、消費文化，是讓人們對中國產生厭惡感的主要原因之一。

另外，新冠肺炎疫情也是原因之一。她指出，今年奧運台灣、泰國、印度及菲律賓等國都有「想擊敗中國」的聲音。他說：「選手除了代表政府，某方面也代表主流社會的好惡，因為他們更在意的是全民的觀感和感受，這已經成為東奧以後各國面對中國的基調。」

菲律賓就是其中一個例子，菲律賓舉重選手狄亞士（Hidilyn Diaz）擊敗中國奪得首枚金牌，而激起當地的愛國情操及反中情緒。菲律賓大學人類學教授內斯特・卡斯楚（Nestor Castro）向德國之聲表示，狄亞士激起全國的民族主義，因為他們從未得過任何一枚金牌，意義重大。

卡斯楚也指出，因狄亞士針對南海爭議上的強硬發言，以及在南海議題上與當局的不同立場，則團結了當地的反對派以及激發反中情緒，不過卡斯楚擔心，反中情緒若成反華情緒，會對菲律賓華人社群不利。

狄亞士7月26日東京奧運會上贏得女子55公斤級舉重項目金牌｜Photo Credit: AP / 達志影像

台灣：想被世界看見

台灣在奧運中的民族主義，則與疫情及兩岸關係有關。今年羽球男雙擊敗中國隊後，台灣社群網站掀起輿論熱潮，除了讚頌選手表現，也對台灣的國旗歌在奧運會上被演奏一事熱烈討論。

莊佳穎指出，台灣一直渴望被世界看到，這是台灣戰後至今的跨世代的情感需求。她並解釋，從奧運名稱到不被國際承認，台灣從來不被外界看到，因此「這種心理一直存在於台灣的集體意識之中。」

她舉例，每逢國際賽事，若有台灣人拿到獎牌就會被稱為「台灣之光」，或是讓「世界看到台灣」說法，平常沒有國際賽事時也會常常被提出來，但在國際上根本沒有「美國之光」或「英國之光」的說法。

事實上，今年東奧奪牌的台灣選手，就有多名被台灣媒體稱為「台灣之光」。莊佳穎也從歷史角度分析稱，台灣日治時期結束時，就有被遺棄的感覺，因此集體心理有沒被處理的一塊，之後來到台灣的中華民國政府，則開始抹除台灣過去作為日本人的身份，但新的政權後來又不被國際認同。

她指出，這種因歷史而多重「不被認同」、被扭曲的集體心理和情感結構，會很明顯的在過去幾次的國際賽事、特別是奧運展現出來，「因此台灣會很希望自己被看見，這也成為台灣的主流論述。」

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