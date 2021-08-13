《概念股夯什麼？從零開始的IT圖鑑》：電子貨幣、行動支付、虛擬貨幣、區塊鏈，一次看懂

文：岩﨑美苗子

電子貨幣：取代現金的金錢新形態

電子貨幣是一種用「電子資訊」交易的金錢，目前透過IC卡使用電子貨幣的方式越來越多，例如交通IC卡和商品交易流通用IC卡等。電子貨幣會留下紀錄，因此企業能善用在行銷上。

IC卡形式的電子貨幣，主流為事先儲值的預付卡。卡片內的IC晶片（類似超小型的電腦）會記錄餘額，並在使用時經過計算再更改餘額。由於記錄下來的資訊經過加密，所以無法輕易被竄改。

以鐵路業者或流通業者（按：流通業屬於服務業，指商品流通和為商品流通提供服務的產業）為中心，有許多業者會發行電子貨幣，使用者要用現金和發行業者交換電子貨幣（會記錄在IC卡中）。在日本，鐵路業者發行的交通類電子貨幣有Suica、PASMO、ICOCA等，流通業者發行的流通類電子貨幣則包含nanaco或Edy（按：兩種都可先儲值進卡中，並透過消費支付來累積回饋）等。

要使用IC卡類電子貨幣時，得有能讀取IC卡的晶片讀卡機。

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Photo Credit: 大是文化出版

行動支付：靠智慧型手機就能支付的機制

用行動裝置取代錢包的行動支付越來越普及，除了支付功能外，還有App能提供點數卡、會員卡或折價券等綜合服務。與店家交易時，會使用FeliCa（非接觸式IC卡晶片）和QR碼。

行動支付（也稱行動錢包）的支付方式有分預付型和後付型。前者要先用信用卡等事先儲值在App中，然後在儲值的金額範圍內支付；後者則要在App登錄信用卡，付款後會從信用卡扣款。

付款方式使用非接觸式IC卡晶片FeliCa時，要拿行動裝置去刷晶片讀卡機。即使行動裝置沒開機，只要電池有電就能使用。

掃描QR碼或條碼的付款方式，優點是不需要專用讀卡機，所以店家比較容易引進，而且行動裝置也不需要有IC卡。這類付款方式原先流行於中國，後來在日本也逐漸普及。

KEYWORD：行動支付／行動錢包／FeliCa／QR碼／儲值／信用卡／條碼

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虛擬貨幣（加密資產）：網際網路上流通的新資產

虛擬貨幣是在網際網路上以貨幣形式流通的電子資料。它不像日圓或美金一樣，由國家來保證通貨的價值，而是使用加密技術來保護資產。在法規上，虛擬貨幣被列為加密資產，以和法定貨幣作區分（按：台灣被認為是加密資產的友善環境國家，尚未對加密貨幣有太多限制）。

虛擬貨幣中著名的比特幣，是依據中本聰（Satoshi Nakamoto）的論文在2009年問世。它採P2P通訊，在分散網路上管理資料。

P2P是一種1對1的通訊方式，交易資料會由參加分散網路的多台電腦檢驗確認，並記錄在稱為區塊鏈（Blockchain）的公開帳本中。進行交易的用戶會在各自的電腦上共享與管理區塊，而交易資料會被加密，防止遭竊取或竄改。

除了比特幣以外，還有許多加密貨幣，俗稱山寨幣或競爭幣（Altcoin）。虛擬貨幣的價值不受特定國家的保證，但可兌換成法幣（法定貨幣），也能像法幣一樣交換、支付或匯款。

KEYWORD：加密貨幣／電子資料／加密技術／法定貨幣／加密資產／中本聰／交易資料／山寨幣、競爭幣

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比特幣概念股

虛擬貨幣可規避弱勢美元風險，並成為未來支付工具之一，加上特斯拉等企業大舉投資，有利虛擬貨幣熱潮，其中以比特幣為最，台股中的概念股也因此被注意到。

虛擬貨幣－比特幣：台達電（2308）、台積電（2330）、華碩（2357）、技嘉（2376）、微星（2377）、威盛（2388）、映泰（2399）、南亞科（2408）、承啟（2425）、麗台（2465）、智原（3035）、華義（3086）、景碩（3189）、雙鴻（3324）、創意（3443）、利機（3444）、華擎（3515）、曜越（3540）、世芯-KY（3661）、日月光投控（3711）、青雲（5386）、茂達（6138）、撼訊（6150）、南電（8046）、瀚荃（8103）

（資料來源：Goodinfo!台灣股市資訊網。）

IT小辭典：虛擬貨幣的分類

雖然常見到有人以「虛擬貨幣」來指稱比特幣，但實際上，比特幣只是虛擬貨幣的其中一種分類而已。

虛擬貨幣總共分為三類：

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區塊鏈：由IT支撐的新交易模式

區塊鏈是指管理技術，會把網路上的交易資料記錄在「區塊」中，然後用鏈條把區塊和區塊串接在一起，形成一個資料庫。這種技術始於虛擬貨幣的比特幣，目前正受到矚目。

區塊鏈為了防止資料遭到竄改，會使用名為雜湊函式的技術。雜湊函式會用原數值，產生一組無規則且長度固定的數值，稱為雜湊值，但這無法推測出原數值。

在區塊鏈中，後面的區塊會收納前一個區塊產生的雜湊值。雜湊值有異的區塊，就是不正當的區塊（可能來自不正當交易，或者試圖一幣多付，也有可能是因為網路延遲）。

分散管理資料，也是區塊鏈的特徵。銀行等是採中心化的方式管理交易資料，但在區塊鏈中，全部交易資料會記錄在「帳本」中，所有參加區塊鏈網路的電腦，會共享同一份「帳本」，如此便能確保資訊的可靠性。區塊鏈最大的特點就是難以竄改和複製，可望應用在金融等各種領域中。

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書籍介紹

本文摘錄自《概念股夯什麼？從零開始的IT圖鑑：蘋果概念股、AI概念股、雲端概念股、半導體供應鏈、虛擬貨幣……從基礎入門到上下游整合，一次看懂。》，大是文化出版

作者：岩﨑美苗子

繪者：武田侑大

譯者：林信帆

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概念股是什麼？

指依靠相同題材，將同類型股票列入選股標的組合。

那……正夯的概念股有哪些？

哪些被低估（或者還沒夯）的好股票可以先關注、先入手？

伴隨5G網路發展，5G網路手機的市占率已達四成，之後會越來越高。

虛擬貨幣可規避弱勢美元風險，成為未來支付工具之一，連特斯拉都大舉投資。

受COVID-19影響，遠端工作帶動電子商務，龐大商機背後仰賴伺服器提供服務。

遊戲族群數量不斷上升，「宅經濟」題材備受市場注目，包括電競、遊戲機等。

你喜歡網購嗎？用《精靈寶可夢GO》抓過寶嗎？你的手機可以無線充電嗎？

還有，電競可能納入奧運項目，帶動相關市場；雙十一活動帶來大量獲利……

這些都是某一種概念股。

本書由專業IT顧問三津田治夫精選出100個科技關鍵字，

從基本入門到上下游整合，告訴你，概念股為什麼這麼夯，

再搭配台灣相關上市櫃公司總整理，選股不再霧煞煞。

概念股背後的隱藏技術：

半導體可製作電晶體或IC（積體電路），使用在各種產品上，

如智慧型手機、個人電腦、遊戲機、電視、冰箱、汽車、醫療設備……

相關公司如台積電（2330）、富鼎（8261）、漢磊（3707）等。

概念股如何影響你我生活：

電商實力與規模已凌駕傳統零售業者，節慶限定活動（例如雙十一）也是商機。

線上零售業龍頭momo的富邦媒（8454），就是概念股之一。

5G（第五代行動通訊系統）發展，逐漸取代目前市占率六成的4G手機。

概念股有哪些？鴻海（2317）、宏碁（2353）、聯發科（2454）都是。

AI、金融都是最夯概念股：

人工智慧（AI）越來越有智慧，例如智能喇叭、AI機器人，還有人臉辨識。

宏碁（2353）、華晶科（3059）、浩鑫（2405）……都因AI產業受矚目；

許多金融股，如玉山金（2884）、富邦金（2881）等，也是理財機器人概念股。

蘋果概念股、AI概念股、5G概念股、半導體、虛擬貨幣……

等到媒體報導才查、等到分析師推薦了才跟，往往買貴了。

本書從基礎入門，帶你搶在趨勢路人皆知之前，趁早布局。

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責任編輯：翁世航

核稿編輯：潘柏翰