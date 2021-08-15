《法治大國的日常小事》：德國的「冰淇淋製作師」資格認證，是高品質冰淇淋店的基本要求

文：鄭華娟

德國冰淇淋的成分有法令規定嗎？

如果有人說：「年長者就不再有浪漫的感覺。」我一定強烈反對，為什麼？看完以下這則故事，你就明白我為什麼這麼說了。

母親來到德國看出嫁的在下，母女兩人相見歡。某天和母親下午喝咖啡閒聊，她突然這麼說：「既然來到歐洲，妳知道我最想去哪兒嗎？」

聽到媽媽這麼問，本人趕緊回答願聞其詳。

媽媽突然眼睛露出如小女孩的眼神，說：「我最愛的電影是《羅馬假期》，很想到奧黛麗．赫本坐著的那道樓梯上也去坐坐，妳知道那個片段吧？就是奧黛麗．赫本在吃冰淇淋……」

哇！我當然知道這個超級浪漫的場景，正是男女主角最動人心弦的一場戲！奧黛麗．赫本坐在西班牙階梯上吃著Gelati（意大利文冰淇淋），男主角為了完成女主角泡羅馬露天咖啡座的願望，牽起了女主角的手，真是溫柔的心動時刻！

母親這浪漫的願望我們當然立即辦理！

幾天後，我們就到了羅馬的西班牙廣場，找到了電影場景的位置。

媽媽太高興了，露出了美麗的微笑。

「等一下！場景對了，但還缺一個東西。」老德先生故作神祕的說。

「？」媽媽和我都露出了疑惑的表情。

「你們都忘記冰淇淋了。」老德先生搖搖頭說。

哈哈！老德先生確實很嚴謹，但我猜表面看起來認真，其實只是想吃義式冰淇淋吧？

跑去買了Gelati，我搞笑的請老德先生假扮男主角，站在吃冰淇淋的媽媽旁邊，我則充當攝影師，拍下這有趣的一刻。媽媽的願望達成囉！這個她不知道看了多少遍的《羅馬假期》片段，終於由她自己親自演出，真是太滿意了！

由此可見，浪漫的場景和冰淇淋，都是人生不可或缺的重點回憶喔！

為什麼先說這個故事？因為歐盟中最出名的三個冰淇淋大國，就是義大利（Gelato）、法國（Crème glacée）和德國（Eis）。這三個國家對於奶製品與其相關食品的品質控管，都會反應在冰品的品質上，又因為義大利和法國是最早開始用鮮奶來製作冰品的歐洲國家，自然在其相關經驗值和名聲上，有一定的累積。

至於德國，是從一九三三年開始對冰品製作有法規管理，據說是歐洲最古老的食品規範之一。德國的冰淇淋除了遵循歐盟的奶製品相關規定外，還得遵守德國各邦州的法令，這些政令對於冰淇淋的成分和衛生條件都有嚴格的規範要求。

德國的冰淇淋按照製造規範，基本成分是：奶油、雞蛋、糖、蜂蜜、飲用水、水果、牛油、濃縮牛油、植物脂肪、調味劑，如果是水冰（像台灣刨冰那樣水含量高的冰沙），則可以加入水果果漿。

冰淇淋種類分成：水果冰沙、霜淇淋、牛奶冰、奶蛋混合冰。這些冰淇淋都有規範成分，也就是說，要製作哪一種分類的冰淇淋，就必須把該分類的法定內容成分百分比混配正確，不然就是不合法令的冰淇淋。同樣的概念，也適用於大工廠冰品的製作。

最新修訂的德國冰淇淋行政法令，不允許發酵過的酸奶類製品加入冰淇淋，當然也是出於食品安全的考量。德國也有有機冰淇淋，就是以上所有的冰淇淋成分都必須完全使用有機認證的材料，才算合於法規。

德國有一種職業是「冰淇淋製作師」。這個資格認證是高品質冰淇淋店的基本要求，因為冰淇淋成分中大多含有奶，其易酸敗腐壞的特性，會直接影響冰淇淋的食品安全。製作材料的新鮮度，是德國冰淇淋製作的重要基礎原則。

「冰淇淋製作師」在通過資格考之前，要接受哪些課程呢？

冰淇淋材料內容製作：細菌學、消毒措施、衛生法規、穩定劑的法規安全用量、奶製品殺菌工藝、乳化劑、食用色素、法定添加劑種類。

冰淇淋銷售法規：冰淇淋之正確內容標籤、冰淇淋的製作調配技術規範、冰淇林的口味平衡、企業文化、行銷和口味調配實踐練習。

以上的課程內容，讓通過資格考的冰淇淋製作師可以製作出合於秩序法規，衛生又好吃的冰淇淋。

正因為這些法規和扎實的學習訓練，德國的冰淇淋確實是很得民心的消暑食品，只要夏天一到，滿街盡是邊走邊舔冰球的大人小孩。德國人最喜歡吃的是奶油冰，因為濃濃的牛奶加上各種口味，感覺健康又補鈣。至於水冰，是水和各種水果糖漿的結合，沒辦法拿著邊走邊舔，就一定得在露天咖啡座享用了。

「什麼時候約吃冰？」是德國人夏天常和朋友見面的理由和開場白，就像耶誕前，朋友會互問何時約出來喝耶誕市集燒酒一樣。

「跟妳報一下，城裡有新開的冰淇淋店！」鄰居夫婦拿著剛買的冰球，看到我立即通報。

「看起來很好吃！」我尖叫。

「這家的製冰師太棒了！我們掛保證，方圓五十公里的冰，這家最讚！」鄰居稱讚。

鄰居這對夫婦對美食超有興致，每次遇見都有這種好吃美食的消息。一球冰淇淋不過一歐元二十分（大約四十元台幣），竟可以帶給人如此開心的感受，我猜這就是一種德式物好價廉的小確幸。

我二話不說立即跟進，嘗了之後確實美味不假！趕快又報給愛吃冰淇淋的婆婆知道。婆婆是冰淇淋的忠實消費者，她最喜歡買了冰邊走邊吃，快樂得像個無憂無慮的小女生。

希望有機會再去一次羅馬西班牙廣場，在階梯上吃Gelati，懷想已經在天堂和爸爸一起吃浪漫冰淇淋的可愛母親，或再去巴黎的咖啡座吃個大杯的Crème glacée，邊旅行邊品嘗用心製作的好冰淇淋，真是人間一大享受。

如果各位有機會在夏天到德國旅行，德國的Eis真的非常不錯，請多多品嘗。

相關書摘 ▶《法治大國的日常小事》：「沒有了蜜蜂，地球終將一片荒蕪」，這個認知非常真實

書籍介紹

本文摘錄自《法治大國的日常小事》，圓神出版

作者：鄭華娟

繪者：倪瑞宏

法治，是限制還是自由？是為了遵守還是打破？以風趣幽默的筆調，從30個日常觀察中，一窺德國強盛背後的祕密。

身為屋主卻不能自由修整花園裡的樹木？

麵包烘焙師不能兼營甜點？想開家肉鋪也需要執照？

市售冰淇淋成分比例都有規範，不能自由調整？

既然是法治大國，一切事情都讓政府跟法律決定就好？

所謂的德國印象，就是真實的德國嗎？

德國名列全球五大經濟體，在科技與經濟各方面的成績有目共睹，他們是怎麼做到的？是什麼造就了這個國家的強大？又是什麼養成德國人善於思辨又自律的生活秩序？所謂的法治，是限制還是自由？

德國媳婦鄭華娟旅居德國多年，用一貫好奇、打破砂鍋問到底的精神，透過觀察與探究，發現多數德國人引以為傲的法治，並非神聖不可侵犯的鐵律，而是每天都有人質疑，都期待被推翻，甚至鼓勵人民參與討論的公共議題。然後才在這些思辨與修正中，逐漸形成一套縝密的法律。

鄭華娟在本書中透徹的觀察德國大小事，以風趣幽默的筆調，嚴謹考究的態度，介紹生活、經濟、法治三個層面。期待能在這趟文字旅行後，給讀者多一種了解德國文化的角度，也開啟更多透過不同角度觀看的風景。

*本書法律相關內容，顧及德國與台灣法律用語差異，感謝杜冠民律師審訂校正。

Photo Credit: 圓神出版

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航