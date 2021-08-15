《法治大國的日常小事》：「沒有了蜜蜂，地球終將一片荒蕪」，這個認知非常真實

文：鄭華娟

德國對於蜂蜜的品質有什麼規範？

從巴黎起飛，方向印度洋，十小時之後，我抵達了法國的海外省：留尼旺島。

這個小小的島上，有我這個業餘咖啡迷嚮往的咖啡原生品種：波旁咖啡。為了看這個咖啡品種的發源地，一趟遙遠的旅程絕對值回票價。

留尼旺島古稱波旁島，這島上除了有美味的波旁咖啡，還有世界上最優質的波旁香草。當然，還有各種水果，甘蔗也是重要的經濟作物。

這篇文章的重點不在咖啡或香草，而是我發現這島上的農業種植相當注重有機。整個產業的研究與法國本土的各農業大學有著很多的交流，不斷更新連結最新的科技研究，甚至藉由高科技衛星的偵測輔助來進行。

我很敬佩這樣專業的有機農業，與在地的農人或咖啡莊園主人聊天，他們都一再說明，有機環境不僅僅是不使用含化學毒性的殺蟲劑或不添加生長激素，最重要的是保護土壤。土壤中的各種小蟲和微生物可以讓土壤有機變化，製造更多養分，是植物生長最重要的基石。如果沒有這些健康的土壤，水土的保持和土壤的品質一定會下降，連帶讓植物只能不斷藉由化學藥劑來助長，汙染便成了魔鬼循環，農人們也強調，保護動物是有機農業的基本工作。

農人們對保護動物的身體力行令人感動，不消滅驅趕農場上的結網蜘蛛，因為這些成千上百的蜘蛛，是吃掉各種果蠅的重要幫手，根本不用再花成本去買殺蟲劑，空氣中沒有大量殺蟲劑，對整個地球的生態循環當然利大於弊。

當我參觀留尼旺的植物園時，在生態環境保護長廊上看到一個可愛的蜂箱。解說牌上介紹，蜜蜂是大地最重要的守護神，地球上有百分之八十左右的蔬果植物，都要依靠蜜蜂的授粉才能結果，是效率最高的授粉昆蟲。如果有天蜜蜂消失了，留尼旺所有美好的植物，甚至全世界的環境，終將一片荒蕪。

這個解說上對於蜜蜂的認知，非常真實。

公公在世時是德國養蜂協會的成員，他一生最大的嗜好就是養蜂，因為不管德國如今是世界上是多麼發達的精工或重工業先進國，依然對蜜蜂千古以來在自然環境中扮演的重要高端生態角色十分尊敬。

公公也常常和德國的蘋果農夫們合作，將蜂箱擺在果園，幫忙蔬果授粉。如此農夫們有更多的蘋果產出，公公也可以釀出好吃的蜂蜜。

在德國許許多多的農業研究中，都一再顯示有健康蜜蜂授粉的蔬果就有高品質。

德國的蜂蜜銷售，要先遵循歐盟農業法規和德國農業法規下的行政法令。消費者在購買時，蜂蜜罐上的銷售標籤必須標明蜂蜜產國（歐盟內或歐盟外進口）。不同產地蜂蜜的比例（XX國混合XX國之比例）和蜂蜜的有效期限、成分標示清楚的蜂蜜，表示受到各相關單位的品質檢查，蜂蜜若是水分含量過高，容易快速發酵成為細菌的溫床。

蜂蜜來自蜜蜂養殖，是一門相當古老又相當專業的知識。德國的養蜂人協會有著比政府制定更嚴格的蜂蜜釀製規則，會員都必須嚴格遵守總會所制定或最新修改的標準來釀造蜂蜜。

養蜂協會的成員只生產該區域的蜂蜜，才能清楚標明蜂蜜來自哪一區域或哪種植物。比如：德國黑森林的蜜露蜂蜜，或是萊茵河流域栗子樹蜂蜜、原野野花蜜等等……德國消費者對蜂蜜也很講究，有些人甚至光從蜂蜜的深淺顏色就可以判斷大概來自哪種植物。

我以前根本覺得這是不可能的事，直到看見公公從不同植物生長區域釀造出來的蜂蜜之後，才發現這是可能且必要的蜂蜜品質要求。像是蜜露蜂蜜的顏色是醬油般的深棕色，明顯與其他植物的蜂蜜顏色不同，黑森林冷杉松樹有傳統藥草的健康加值但產量稀少，讓蜜露蜂蜜是不少德國蜂蜜老饕們的最愛。

如同雞蛋，德國的蜂蜜也有分級，分級的目的也是為食品安全。

德國養蜂協會嚴格規定食用級蜂蜜的含水量。每一批蜂蜜的含水量都必須過濾檢測，以免糖分甜度一遇到溫度上升就會滋生細菌，造成食品安全一發不可收拾的危險。

養蜂協會會員出售合格的蜂蜜（其實每位養蜂人的蜂蜜數量都很有限，扣除整年辛苦養蜂工作，盈餘不多，只能算是嗜好分享），為與市售營利蜂蜜做區隔，會員必須使用德國養蜂協會的特有標籤。除了標明蜂蜜的種類、有效期限外，也要註明養蜂者的名字和地址。我曾經利用閒暇時間幫公公貼蜂蜜標籤，趁機學到不少專業的食用級蜂蜜的常識，進而了解德國蜂蜜的分級和各種規範。當我學會品嘗各種類蜂蜜的好風味後，市售的養蜂場混合蜂蜜再也無法吸引我了。

德國的養蜂人都不是以養蜂為主業，就如同公公的工作專業是釀葡萄酒的化學檢驗，對於精純質良的農產品總有一份喜好。

養蜂人對於大自然環境的汙染或變化跟蜜蜂一樣敏感，公公常說，當蜜蜂不去哪裡採蜜時，就表示那一區的環境開始有汙染，絕不會靠近。德國的養蜂協會一直在民間扮演類似大自然觀察員的重要角色，政府環境的開發如果有汙染，養蜂協會各地會員絕對會立即發現。

為了回復大自然的生態環境，將原始的天然條件還給蜜蜂，聯合國在二○一八年將每年的五月二十日定為「全球蜜蜂日」。

這個全球蜜蜂日，鼓勵全球的環境守護者一起為蜜蜂的優質生存空間努力，喜愛蜜蜂的德國當然也高度參與加入。五月有很多小昆蟲開始在植物間覓食，德國家長們剛好利用這樣的蜜蜂日和小孩一起實踐體驗這個節日的真正精神。

定在五月二十日還有另一個原因，這天是安東．揚沙（Anton Janša）的生日，他是斯洛維尼亞共和國人，他的年代正值哈布斯堡王朝的全盛時期，當時的女皇帝瑪麗亞．特蕾莎曾經邀請這位養蜂先驅到奧地利維也納主持一個專業養蜂學校。人文薈萃的維也納，除了發揚光大了咖啡館文化，十八世紀也已開始講究蜂蜜的品質，歐洲人在提升食品品質的歷史上確實淵源久遠。

大多數人沒有養蜂的機會，然而還是可以經由以下幾個方法，保護蜜蜂的健康生態環境：

多買本土講究品質農家的合格蜂蜜

減少使用毒性植物殺蟲劑或生長激素

讓野生花草有生長的空間

督促政府和相關單位，對於施肥條件的規範和輔導農藥的正確使用

民間養蜂協會和研究單位協力制定，適合本土提升蜂蜜釀造的科學食安規範

鼓勵國民各個年齡層，積極參與全球國際性的蜜蜂或養蜂交流活動

大量種植窗檯植物，讓蜜蜂在城市也有生存的機會

學校教育加強辨識各類昆蟲和生存習性的學習，以及保護野生蜂巢的知識

「哇！小鳥又來喝水了！」婆婆又在欣賞她精心布置的「花園小鳥TV」。

「好可愛喔，小鳥走了又有蜜蜂來喝水！」我尖叫著說。

「他每次都說，不要忘了在蜂箱旁擺一小盆清水，以免蜜蜂要飛很遠才能喝到水。」婆婆想起了過世的公公。

「是啊，我還記得爸爸總是細心的在水盆放幾個養蜂人專用的保麗龍小浮球，讓蜜蜂可以停駐以免蜜蜂溺水。」我想起了這個往事。

當人類能以愛心與細心對待萬物，自然而然就會有溫暖作為。

僅以此篇文章，獻給並追念大半生在工作閒暇之餘，在德國森林和原野上，暖心照顧著蜜蜂的公公。

不要忘了留尼旺小島上的那個告示牌寫的：「沒有了蜜蜂，地球終將一片荒蕪。」

相關書摘 ▶《法治大國的日常小事》：德國的「冰淇淋製作師」資格認證，是高品質冰淇淋店的基本要求

書籍介紹

本文摘錄自《法治大國的日常小事》，圓神出版

作者：鄭華娟

繪者：倪瑞宏

法治，是限制還是自由？是為了遵守還是打破？以風趣幽默的筆調，從30個日常觀察中，一窺德國強盛背後的祕密。

身為屋主卻不能自由修整花園裡的樹木？

麵包烘焙師不能兼營甜點？想開家肉鋪也需要執照？

市售冰淇淋成分比例都有規範，不能自由調整？

既然是法治大國，一切事情都讓政府跟法律決定就好？

所謂的德國印象，就是真實的德國嗎？

德國名列全球五大經濟體，在科技與經濟各方面的成績有目共睹，他們是怎麼做到的？是什麼造就了這個國家的強大？又是什麼養成德國人善於思辨又自律的生活秩序？所謂的法治，是限制還是自由？

德國媳婦鄭華娟旅居德國多年，用一貫好奇、打破砂鍋問到底的精神，透過觀察與探究，發現多數德國人引以為傲的法治，並非神聖不可侵犯的鐵律，而是每天都有人質疑，都期待被推翻，甚至鼓勵人民參與討論的公共議題。然後才在這些思辨與修正中，逐漸形成一套縝密的法律。

鄭華娟在本書中透徹的觀察德國大小事，以風趣幽默的筆調，嚴謹考究的態度，介紹生活、經濟、法治三個層面。期待能在這趟文字旅行後，給讀者多一種了解德國文化的角度，也開啟更多透過不同角度觀看的風景。

*本書法律相關內容，顧及德國與台灣法律用語差異，感謝杜冠民律師審訂校正。

Photo Credit: 圓神出版

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航