《拿得起放不下的有趣日本史》：上古天皇如何取得政權？收保護費

文：古市憲壽

上古天皇如何取得政權？收保護費

三世紀左右，列島出現寬鬆統治的王權。證據在於發現許多形狀相似的古墳。七世紀，他們把握有最高權力的人稱為天皇，並把國名定為日本。因此，這個列島統合為一的時代被稱為「古代」。

古代史的狂熱者最喜歡爭論，「邪馬台國究竟在何處？」最近甚至出現邪馬台國在別府溫泉的奇妙說法。不過，這個只出現在中國歷史書的「邪馬台國」究竟在何處，老實說根本不重要，因為我們知道當時的列島，已經出現了巨大的政治勢力。

從京都車站搭乘JR約一個半小時的距離，在奈良縣的卷向車站旁邊就存有一個證據，那就是箸墓古墳，全長278公尺，高30公尺，是一座前方後圓的巨大墳塚，研判興建於三世紀中葉。這種長度超過兩百公尺的巨大墳塚，地球上也只有寥寥數座，比方說秦始皇的陵墓、埃及的古夫法老金字塔，和呂底亞的阿呂亞泰斯陵墓。這些陵墓象徵著強大的王權。

我為了寫這本書，實際走訪了箸墓古墳，現場的實景有如田園畫般鄉下。就現在看來，古墳本身就像一座山而已。不過在建造之初，草木還未掩蓋之前，是一座石造的巨大紀念碑。在周圍沒有高層建築的時代，這座30公尺高的建築物，從遠處看應該也很顯眼！

列島至今雖然也有被稱作王墓的豪華墳塚，不過像箸墓古墳那種級別的巨大陵墓，還真是前所未聞。體積30萬平方公尺，與更之前的權勢者陵墓相比，一下子就相差了30倍。

同一時代，列島到處再也找不到像箸墓古墳那種規模的巨大建築物了。也就是說，不管邪馬台國到底在哪裡，列島最大的權力確實就存在於大和地區，也就是卷向車站附近。實際上，在發現箸墓古墳的五十年前左右，據說大和地區就挖掘到越來越多中國的鏡子和鐵等出土品。根據發掘調查，證實卷向曾經存在大規模聚落，極盛時期則同樣推測在三世紀中至後半。

因此，許多人認為箸墓古墳就是卑彌呼之墓。沉睡在箸墓裡的究竟是誰？想必他才是當時擁有最高權力的人吧！

大肆修建大墓的原因

耐人尋味的是，就在箸墓古墳建立後不久，日本列島的東北到九州一帶，也建造了同樣是鑰匙孔狀的巨大古墳（前方後圓的墳塚）。到底為什麼要到處大肆修建大墓？而且還是列島各處同時建造相似形狀的古墳。由此可知在這個時期，以箸墓古墳裡沉睡的權勢者為中心，形成了區域政權網路。

有考古學家把這個政治體制稱為「前方後圓墳國家」。

總之，就跟現在的加盟體制很像。想像一下城鎮的雜貨店轉型為7-ELEVEN便利商店的情形就好。成為7-ELEVEN的一員，就必須繳交加盟金和權利金，相對的，可以利用7-ELEVEN的物流網，販售金之燉牛肉和吐司等7-ELEVEN的限定商品，這種加盟模式使店家更容易取得地區居民的信賴。

三世紀中葉的日本列島，也出現類似的加盟模式。吉備和出雲等處的地方政權雖也有一定的規模，不過應該是考量日後能獲得更多利益，所以才加入以大和地區為中心的前方後圓墳國家吧。至於具體的好處，就是取得新技術和權威吧。

這種巨大的古墳，絕對不是石頭堆一堆，隨便蓋蓋就好的東西。除了設計、測量等土木工程技術外，就連祭祀也有既定形式。因此，可以推測應該是大和地區派遣專家到古墳的周邊，協助其他據點共同納入一個大文化圈的吧。

江戶時代，有吃有喝還能到處玩

從十七世紀開始，日本的局勢再度和緩，來到了江戶時代。隨著開墾新田，稻作真正達到全面普及。雖然實施身分階級制度，人民的移動自由也受到限制，但是大眾旅遊（mass tourism）的趨勢已經逐漸萌芽。

某次，我去了福岡市博物館，當時明明是白天卻大排長龍，而且大都是年輕女性。循著隊伍看過去，這些年輕女性的注目焦點，似乎是黑田家名寶展示中，一支名為壓切長谷部的刀，還有與遊戲《刀劍亂舞》合作企劃的商品。《刀劍亂舞》是一款人氣遊戲，玩家操控由日本刀化身的美男子們，與敵方陣營戰鬥。基於這種設定，日本國內的博物館藉機舉辦了合作企劃。

日本刀的魅力似乎連年輕女性都無法抵擋，但實際上，日本刀在戰場上從來都不是主力武器，因為它的殺傷率連一成都不到。不要說弓箭了，連投石都比它強。

從戰國時代開始廣泛使用日本鐵砲（火繩槍），最後也因為它而結束了戰國時代。1543年前後，鐵砲偶然從歐洲傳到了日本，一開始是作為彰顯權威的禮物致送給權勢人士，後來逐漸被用於大名之間的戰爭。天正年間（1573年至1593年），鐵砲的使用率開始爆炸性增加。

比起弓箭和日本刀，鐵砲的威力確實很大，不過為何鐵砲有足以終結戰國時代的力量？

祕密就在於，鐵砲擁有能夠突破敵人防守的破壞力。在鐵砲普及之前，各地的權勢者在日本建立了無數的山城。這些山城據傳有數萬之多，就連小村莊的領主也會建立自己的山城。只用弓箭就想攻破這種山城，是非常困難的。弓箭這類武器，要在高處使用才比較能發揮效用，如果在城壁上設置射箭孔，則更有利於固守城池。

不過，隨著鐵砲的使用率提升，攻城就變得簡單多了，而且在鐵砲普及的時代，戰爭就是看彼此擁有的鐵砲數量取勝。如果只有一、兩支，當然贏不了擁有五千支鐵砲的軍隊。因此，日本國內的大名們都費盡心思到處蒐羅。當時如果鐵砲裝備不到位，直接就會影響戰爭的勝敗。

最有名的例子，就是發生於1575年的長篠之戰（按：織田信長德川家康聯軍對戰武田勝賴軍）吧！日本小學的教科書也都大大提及這場戰役。東京書籍的《新社會》（新しい社会）中，也跨頁刊載長篠合戰屏風圖，並強調鐵砲就是左右織田德川聯軍與武田軍命運的關鍵因素。

書籍介紹

本文摘錄自《拿得起放不下的有趣日本史：想從哪一章讀起都可以，只說故事不講術語，六種角度解構日本大歷史。》，大是文化出版

作者：古市憲壽

譯者：賴詩韻

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「本書像《人類大歷史》的日本版，不用死背也不用強記！」

——本書作者、日本知名歷史學家古市憲壽

上古世紀，天皇如何取得政權？跟人民收「保佑平安」的保護費。

男人當家女人顧家，起源怎麼來的？其實古早的日本不是這樣男尊女卑。

從《源氏物語》到《海賊王》，可以透視出，日本人為什麼這麼愛讀物語。

本書作者古市憲壽，是慶應義塾大學研究員，

他將日本史劃分成三個時代：古代、中世，近代，

並用六個不同角度重新解讀，

想從哪一章讀起都可以，不用死背、自然強記，

生活中你能自然而然的引述歷史，能使你發表的觀點讓人十足信服，

這就是一般人不及你的素養。

這樣讀，各種大事件成了你能說給別人聽的動人故事：

上古世紀，天皇如何取得政權？靠治鐵技術，以及跟人民收保護費。

中世紀，換各個武家幕府掌權，此時，你姓什麼，決定了人生的一切。

近代的江戶時代，人民有吃有喝還能到處旅行，生活最開心。

直到明治維新，日本的強兵計畫開始展開，擴張的野心越來越強。

這樣讀，日本史，成了一篇篇高潮迭起的故事，不用背，你全部能記住說給別人聽。

從稻米、土地、家族、戰爭等六個不同角度看日本史

日本被稱為稻穗之國，但稻作技術其實是中國傳入的，直到明治時期才成為主食。

這個國家有超多神話與物語，是為了鞏固天皇神威？還是人民為了排解苦悶？

幕府時代，武家的地是怎麼變成人民的地？第一次從歷史角度看日本的土地政策。

男人當家女人顧家的起源怎麼來的？其實古早的日本不是這樣男尊女卑。

還有，明治維新到底有什麼魅力，讓老一輩的日本人如此喜愛？

日本人真的好戰？戰後的日本人到底學會了什麼？

沒有專有名詞、不強塞術語，不用死背自然強記，不管你是喜歡讀歷史、考試需要，

這本書都能讓你拿得起，放不下。

Photo Credit: 大是文化出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：王祖鵬