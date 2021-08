如何請同事幫忙才不失禮？一次學會職場常用的英文求助句型

職場上總會遇到需要協助的時候,無論是請他人幫忙、腦袋打結尋求意見、出了差錯不知該怎麼解決,或是需要跨部門的專業見解等情境,要維持一定的禮儀才不會讓同事覺得太直接。今天就來看看遇到各種情況時,該怎麼用英文請求支援吧!

1. 想請他人幫忙時

需要請同事幫助你的時候,禮貌是絕對必要的,如果態度輕浮,反而會讓人覺得很隨便。這時候可以用以下幾個句型來表達。

Would you do me a favor and…? 你可以幫我一個忙做…嗎?

Favor是「幫忙;善意行為」的意思,而Would you do me a favor…? 是常見且客氣的說法。

Would it be convenient if…? 如果…的話,方便嗎?

形容詞convenient表示方便的。請人幫忙時,可以事先徵詢對方是否有空或方便提供協助,因此就可以用這個說法,也可以說 Would it be OK/possible if…?

Could I bother you to…? 我可以勞煩你…嗎?

Bother有打擾,叨擾的意思,是另一個禮貌性尋求協助的說法,其中to也可以用with替換。

2. 腦袋打結時

工作上偶爾也會遇到腦袋打結或是完全不知道任務該怎麼著手的狀況。這時可千萬不要硬著頭皮苦幹,以免把事情處理得更糟糕,拖垮進度,甚至導致金錢上的損失。最好的辦法就是直接向主管、同事求救,來看看英文有哪些表達方式吧!

I’m confused about… 我對…感到困惑。

片語be confused about something指「對某事感到困惑」,你也可以說I’m confused. 來表示工作上遇到瓶頸,不確定該怎麼做,進而向同事尋求幫助。

I’m feeling a bit stuck here. 我腦袋有點打結了。

Stuck為過去分詞當形容詞使用,有「受困的、卡住的」意思。feel stuck為心理層面的感受,可以用來表示「腦袋打結、想不通」的意思。

3. 事情太多時

遇到工作量突然暴增做不完,或者有突發狀況導致延期時,可以適時地跟上司或同事請求援助,才不會因過度疲勞,造成工作效率降低,最後反而無法如期完成任務。

在這樣的情境下,可以先向對方表示自已是在逼不得已的狀況才需要他們的幫忙,避免讓對方覺得你在佔便宜或偷懶,也可以主動提議自己在對方往後需要協助時,也樂意伸出援手。

I have too much on my plate right now. 我現在手頭有太多事情要處理。

Have too much on my plate用來形容自己要處理的事情已經超乎自己可以負荷的程度,無論是工作或生活上遇到的問題都可以使用。請同事幫忙前,建議大家先禮貌地告知自己實在忙不過來,再提出需要協助的內容。

I hate to pass off work to other people. 我真的很不喜歡將工作移交給別人。

Pass off something to someone是將某事傳給他人,在職場裡用來表示將工作移交給其他人的意思。這裡使用hate表示將工作移交他人處理並非你所願,同時保持職場上同事應對該有的禮貌。

I’m really swamped now. Could you help me…? 我現在真的應接不暇,可以請你幫我…嗎?

Swamped是形容詞,用來描述「因事情太多而應接不暇」的狀態。

4. 出錯時

人非聖賢,孰能無過?職場上出紕漏在所難免,但最重要的是能夠坦承自己犯下的錯誤、找出解決辦法,並從中記取教訓,督促自己下次不要再犯同樣的錯。

解決過程中,如果涉及其它部門的專業,務必要在採取行動前進行溝通與協調,也不要吝於請求對方的協助。許多人都會因為做錯事而感到難為情,但千萬不要因此掩飾自己的錯誤,這樣反而有失職場道德,會給他人留下不好的印象。

I’m so embarrassed about… 我為…感到很不好意思。

Embarrassed是指難為情的,如果要說明為什麼事情感到不好意思,可以使用介係詞about。另外也可以先說I’m so embarrassed. 「我真的很不好意思。」然後再說明原因。

I’m sorry for…我為…感到抱歉。

Be sorry for/about是「對某事感到抱歉」,後面可以接名詞或是動名詞。

I’m sorry to cause your inconvenience. 我很抱歉造成你的困擾。

Cause當動詞有造成某結果的意思,inconvenience是名詞不便的意思,形容詞為inconvenient。

5. 需要他人意見時

如果遇到不是自己專業領域的工作項目,最好的辦法就是徵詢專業意見或是吸取同事的經驗分享。在做任何決定前,先針對專案進行完整的評估,才能降低出錯的機率、提升個人與團隊的工作效率。你可以使用下列句型來跟上司或同事徵詢意見:

Would you mind if I pick your brain? 我可以諮詢你的意見嗎?

Mind在這裡當英文動詞是在乎的意思,pick your brain中文直譯為挑選你的大腦,衍伸意就是要諮詢你的意見。

I could use your opinion/input on…關於…我會需要你的意見、見解。

Opinion有意見、看法的意思,input是指輸出,但在尋求他人意見是,可延伸為見解、想法。如果要表達關於某事的意見,則使用介系詞on。

I’d love your insight on this matter. 對於這件事,我很樂意聽聽你的意見。

Insight的中文是指意見、見解,matter可以用來統稱事件、事情。

Can we bounce ideas off of each other? 我們可以討論、交換一下意見嗎?

Bounce ideas off of someone指的是以較輕鬆的態度「與人討論、交換意見」。

對許多人來說,尋求幫助也許不是一件容易的事。但職場是一個需要同事間相互協助以達成個人與團隊目標的地方,適時地呼救並不代表自己做得不好,反而可以透過同儕間的經驗分享而累積更多可貴的工作經驗,對未來的職涯發展更是有益無害喔!

延伸閱讀

本文經VoiceTube看影片學英語授權刊登,原文發表於此

責任編輯:游家權

核稿編輯:翁世航