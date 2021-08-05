曾因防疫成功屢被國際媒體報導，越南COVID-19疫情怎會急轉直下？

截至8月4日統計，越南COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）確診人數增加了7623例，而因著疫情嚴峻，越南目前有三分之一的城市和省份實施行動管制，包括胡志明市和首都河內。根據越南衛生部資料，越南的新冠肺炎死亡人數在本周二達到2071人，有超過95%的死亡病例是發生在過去一個月內。

2020年COVID-19於全球爆發後，越南透過嚴格的邊境管制和實施社交距離，成功阻擋了病毒的傳播，可謂與台灣、紐西蘭同為防疫優等生，國際媒體更是紛紛報導越南在疫情之下，是如何維持染疫後的低死亡率和國內經濟成長。然而，自今年4月出現COVID-19本土病例後，疫情逐漸升溫，4月至今已累積17萬7804例的確診人數，以下將針對Delta病毒入侵、疫苗施打現況及自產疫苗進度，檢視越南的疫情發展。

Delta病毒來勢洶洶

時間回到2020年2月，當時越南是早期傳出COVID-19人傳人案例的國家之一，不過疫情隨即在嚴格的防疫政策下，透過篩檢入境旅客、實施14天隔離政策和案例追蹤，成功挺過了第一波疫情，民眾也依然保有相對正常的生活，國內經濟更是成長了2.9%。

今年2月和3月，越南又成功阻斷了第二波與第三波疫情，直到4月，與COVID-19相關的死亡數仍維持在35例。然而，4月底Delta變異株入侵越南，過去抑制社區傳染的措施已無法讓疫情趨緩，加上疫苗接種比例嚴重不足，確診人數隨即飆升。

根據《East Asia Forum》報導，最初越南當局是先設法控制河內和北江省的局部疫情爆發，但儘管防疫限制不斷升級，全國各地確診人數仍持續增加，從4月下旬至7月下旬就累積超過12萬確診數、超過800人死亡，其中又以胡志明市疫情最為嚴重。此外，截至8月3日，已有3名台灣人在越南染疫過世。

Photo Credit: AP / 達志影像 新冠肺炎疫情嚴峻，越南宣布從7月24日開始在首都河內進行為期15 天的封鎖

2020抗疫成功，COVID-19疫苗卻嚴重不足

由於去年越南抗疫成功，因此當局對於是否購買COVID-19疫苗的態度始終猶豫不決，也公開表示越南有自產疫苗的計畫，不過在今年4月底疫情急轉直下，政府開始轉為積極購買疫苗，然而因採購時程已落後其他國家，又花了較長時間批准外國疫苗的接種，加上過於依賴COVAX全球疫苗共享計劃，因而有疫苗短缺狀況。

根據《日經新聞》報導，在6月7日一場與疫苗製造商和科學家的會議上，越南總理范明政敦促各方盡最大努力，除了開發自產疫苗，也要盡快達到接種7500萬人的目標。與此同時，越南在6月也收到來自中國捐贈的50萬劑國藥集團疫苗；由於在南海爭議上與北京當局對立，越南是最後一個接受中國捐贈疫苗的東協國家成員，另外越南政府也與俄羅斯官方接洽，希望能在越南當地生產俄羅斯「衛星-V」疫苗。

截至8月5日，越南已有超過755萬人接種了COVID-19疫苗，但只有77萬8986萬人已完成全面接種，不到越南9800萬人口的1%，衛生部長因此在本週喊話，表示許多地區的疫苗接種進度依舊緩慢。

而在政府和衛生部支持下，越南最大綜合性企業Vingroup與美國生物企業Arcturus Therapeutics，近日簽署了製造COVID-19疫苗的授權協議，根據《日經中文網》報導，Vingroup主要是引進與輝瑞和莫德納（Moderna）相同的「mRNA」疫苗技術，預計將在2022年初生產其第一批COVID-19疫苗，並計劃每年生產量達2億劑，

Photo Credit: AP / 達志影像 一名醫療工作者於2021年3月8日在越南河內醫院給醫生注射阿斯利康（AstraZeneca）COVID-19疫苗。

越南衛生部：完整接種疫苗旅客，入境隔離時間將減半

雖然越南這一波疫情仍未趨緩，不過越南衛生部在4日宣布，未來有完整接種疫苗、提出檢驗陰性證明的外國旅客，入境隔離時間可從2週縮短至7天。

《中央社》報導，為遏制疫情蔓延，目前越南尚未開放一般外國旅客入境，越南公民、外國專家學者、投資人或外交官則不在此限，而所有自外國入境者，皆須在集中管理設施隔離2週，而根據越南衛生部聲明，只要是能提供完整接種疫苗證明和病毒篩檢陰性報告，外國旅客隔離時間就可縮短至7天，不過當局並未說明何時生效。

如今越南各地的集中檢疫設施仍是滿載，政府也在近日表示，目前防疫重點將調整為治療，以「限制胡志明市的死亡人數」。《中央社》報導，越南政府7月31日宣布，再次延長胡志明市與其他18個南部省、市的封城令二週，直至8月14日，人民須遵守社交距離措施與限制移動；至於首都河內即將在8月7日結束的封城令，仍有待官方宣布是否延長。

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責任編輯：吳象元

核稿編輯：杜晉軒