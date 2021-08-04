2021/08/04,
政治

「六四記憶．人權博物館」網上開放，將脫離支聯會運作

「六四記憶．人權博物館」網上開放，將脫離支聯會運作

我們想讓你知道的是

支聯會表示，由於香港政治環境急劇變化，政治打壓愈演愈烈，實體的「六四紀念館」目前已關閉，待日後找到適當方式或地點，才考慮重新開放。

（中央社）由香港支聯會籌建、展示「六四事件」相關資料的「六四記憶．人權博物館」（https://8964museum.com）今天在網上對外開放，但強調博物館自開館日起「脫離」支聯會。

香港市民支援愛國民主運動聯合會（支聯會）公布這項決定時，同時強調「燭光不滅、真相不死、跨越時空、抗爭到底」的立場。

支聯會表示，由於香港政治環境急劇變化，政治打壓愈演愈烈，實體的「六四紀念館」目前已關閉，待日後找到適當方式或地點，才考慮重新開放。

據公布，「六四記憶．人權博物館」自開館日起「脫離」支聯會，由策展團隊獨立運作。

螢幕快照_2021-08-05_上午10_03_23
「六四記憶人權博物館」首頁

分多個展館

支聯會去年中籌建「六四記憶．人權博物館」，以保存在香港傳承了30年的「六四」文物、檔案、影像、口述歷史等。

博物館邀請了親歷「八九」的中國記者、作家長平擔任總策展人，在全球建立策展、檔案及技術團隊。

「六四記憶．人權博物館」細分為多個展館，今天同時上線的有時間館、空間館、人物館、香港館、媒體館和文藝館。

螢幕快照_2021-08-05_上午10_02_20

實體館仍關閉

支聯會於2012年在港設立實體的「六四紀念館」，展示與1989年北京民運及「六四事件」相關資料，包括圖片、剪報、影片等，目的是讓港人了解當年事發情況，並推動中國的民主運動。

紀念館最初位於尖沙咀一棟大樓內，但多年前受到同樓業主反對，兩年前搬到旺角一幢大樓內。

6月1日，官方食物環境衛生署人員到紀念館調查，指紀念館的主辦方支聯會沒有領取公眾娛樂場所牌照，涉嫌違法經營。

在食環署調查後，支聯會決定認罪並暫時關閉紀念館。

AP_21153124422403
Photo Credit: AP/ 達志影像

支聯會指出，面對當前困難的政治形勢，將在力所能及的範圍內，研究透過其他方式延續紀念館的工作，繼續推動中國民主教育宣傳，說出「六四」真相，堅持要求「平反八九民運」。

支聯會或被取締

除了紀念館，在「港區國安法」實施後，支聯會的生存也面臨壓力；香港多名親北京的分析人士曾公開指出，支聯會「推翻中共一黨專政」的口號觸犯國安法，除非取消口號，否則就要自行解散或被取締。

新聞來源：

責任編輯：Alvin
核稿編輯：Alex


Tags：

TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。