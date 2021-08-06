2021/08/06,
生活

蛋撻．牛汁．深水埗

蛋撻．牛汁．深水埗
Photo Credit: 作者提供

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深水埗青山道「金園」與「新華」相距只數步之遙，常被網民「吹奏」是最佳雙店，日前閒逛掃街，一口氣接連初試，結論：「新華」完勝！

香港最好吃的蛋撻是哪一家？眾說紛紜，人人口味不同，當然要親自試試，才知哪家最適合自己。深水埗青山道「金園」與「新華」相距只數步之遙，常被網民「吹奏」是最佳雙店，日前閒逛掃街，一口氣接連初試，結論：「新華」完勝！

兩家店都在「青山道」，連結深水埗與長沙灣，中間可經過著名舊書店「新天書業」，香港目前僅存的戰前弧形轉角唐樓之一，建於1933年的「青山道301及303號」也在這條長長的街道上，前者只怕會在這一兩年內結業，後者雖已評級為二級歷史建築，但仍敵不過清拆改建的命運，大家去吃蛋撻前，不妨也看看舊區風貌，了解香港歷史，進入昔日氛圍，也許能增添滋味。

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金園

先嚐「金園茶餐廳」。遠看已見店外排隊買蛋撻的長長人龍，但店主開了兩家門店，雙店面座位多，當日我不是外賣，一到已可入內用餐。即點兩個蛋撻，未至已聞其香，一咬，熱辣得燙口，酥皮層次豐，果然是兒時還常常能吃到但現在買少見少的感覺。可是也許是太熱之故，完全嚐不到蛋味，蛋餡（蛋漿焗製便成餡）無疑甚滑，但沒有蛋香（連甜味也缺缺），就不能說是上品。

稍涼再吃，略吃出點甜味，但依然乏蛋香，細看咬口，表皮與蛋餡相隔的那一層，不尋常地厚，透明如脂肪，彷彿豬油凝固，酥皮極香是事實，但整體就未算頂尖了。如果不想吃酥皮，金園還有餅底的蛋撻，但當日我沒有試，大家也可嚐嚐，也許感覺不同。

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新華

結帳後再走一條街距離，便到「新華茶餐廳」。那天是星期六，五點左右去到，奇怪地沒甚麼食客。原來是兩層的老字號，裝潢頗有著名的旺角「中國冰室」或西環「祥香茶餐廳」的舊派感覺，上閣樓一層，點了一個蛋撻一個葡撻，沒「金園」那邊的燙口，但還是飄香。蛋撻酥皮的層次感不輸「金園」，蛋味卻更突出，看咬口，層層皆薄，這才是真正佳作啊。

問員工，原來「金園」老闆曾在「新華」待過，後來才自己開店，難怪蛋撻做法相近，連餐牌上的標誌設計也相近。有些人覺得這款舊式餐單的設計有點像學生手冊，哈哈，倒是有點相似。蛋撻極好，葡撻卻是一般，味道似西米布甸，不是正宗味道，但此刻大家都沒法過關去澳門，唯有將就了。

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Photo Credit: 作者提供

既是老字號，當然有不少昔日口味，見餐牌有「保衛爾牛汁」，孤陋寡聞，未嚐過，求教好客健談的員工阿叔，說是舊時窮戶無錢買肉，只好買這牛汁（Bovril），或當沖調飲料，或當伴粥飯的醬汁。我好奇，點了一杯，鹹鹹的，似肉湯，其實味道不差。阿叔笑曰：「比起以前差多了！現在這牛汁已全無牛肉成分了。從前我們會加檸檬葉和薑絲吃用，俱往矣，你試試加點胡椒粉調味吧！」我點點用，照樣一試，確是更具風味。

吃茶餐廳，味道重要，親切感也許更關鍵。當日在「新華」稍歇，吃著皮薄餡美的蛋撻，看著對面卡位頭戴鴨舌帽打開報紙吃下午茶的叔父輩街坊，遙想曩昔風情，這日漸消逝的情景，感覺當然較新式的「金園」，更得我心矣。期盼更多年青人會來發掘自己的「蛋撻．牛汁．深水埗」之旅呢。

（文章獲作者授權轉輯，作者Facebook

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責任編輯：Alvin
核稿編輯：Alex


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