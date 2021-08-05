【緬甸政變】東協任命汶萊第二外長為緬甸特使，美副國務卿與緬甸平行政府通話

東南亞國家協會（ASEAN，以下簡稱東協）4日宣佈，由東協輪值國汶萊的第二外交部長艾瑞萬（Erywan Yusof）擔任東協緬甸特使，依照東協4月商討出對緬甸情勢的「五點共識」，特使需負責促進緬甸各方和平對話進程。美國副國務卿4日也與緬甸民族團結政府（National Unity Government，或譯為全國團結政府）代表通話，這是首次美國高級官員與緬甸反對軍方統治的平行政府對話。

2月1日緬甸軍方以選舉舞弊為由發動政變，推翻民選全國民主聯盟（NLD）政府。軍方領袖敏昂萊（Min Aung Hlaing）1日宣佈擔任看守政府總理，並將緊急狀態延長至2023年8月。他也承諾，將在該年年底實施大選，並已經準備好與東協指派的特使合作。

《路透社》報導，政變後6個月以來，緬甸軍方鎮壓抗爭者殺害數百人，經濟與社會陷入動亂，同時也面對COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情。聯合國（UN）及世界各國包括美國、中國都希望東協十國，率先透過外交手段，恢復緬甸穩定。特使任命即是當中最重要的任務，不過也因各國分歧而延遲數個月才出爐。2日外長會議開始，經歷協商才確認特使任命。

4日，東協發佈第54屆東南亞國家協會外交部長會議（AMM）聯合公報，「我們討論緬甸最近的事態發展，並對該國的局勢包括有關死亡和暴力的報導，表示關切。我們還聽取了關於釋放包括外國人在內的政治犯的呼籲。我們樂見緬甸加入2021年4月24日東協領袖會議擬出的『五點共識』，並且也接受及時和全面執行『五點共識』。」

公報表示，「『五點共識』內容包括，緬甸各方應停止暴力並保持最大限度的克制、各方應開始進行建設性對話、東協將任命緬甸事務特使以促進對話進程的調解、東協對緬甸提供人道主義援助以及東協特使和代表團應訪問緬甸。」

公報表示，「我們歡迎東協輪值主席國任命汶萊第二外交部長艾瑞萬（Erywan Yusof），作為東協主席的緬甸事務特使。他將開始在緬甸工作，包括在充分接觸有關各方的情況，協助建立信任和信心，並在（下屆）東協外長會議之前提供關於執行『五點共識』的明確時間表。」

公報表示，「有關各方開始進行建設性對話，以尋求符合人民利益的和平解決方案，東協主席國特使在東協秘書長的協助下，促進對話進程的調解，東協通過災害管理人道主義救援協調中心（AHA Centre）提供人道主義援助。」

美方與全國團結政府接觸

《路透社》報導，印尼外交部長勒特諾（Retno Marsudi）表示，東協特使並需儘快開始工作，並應該對緬甸「各方勢力都有完整的溝通」。緬甸有許多反對派人物，包括翁山蘇姬（Aung San Suu Kyi，港譯「昂山素姬」）都還被監禁在獄。兩個熟知會議協商過程的消息人士指出，東協成員希望給予人道工作者更多自由，使他們到最有需要的地區提供物資，緬甸軍方代表拒絕此要求。

《美聯社》報導，聯合國秘書長古特雷斯（Antonio Guterres）透過發言人斯特凡·杜加里克（Stephane Dujarric）指出，歡迎東協任命汶萊第二外交部長艾瑞萬為東協主席緬甸特使。他指出，此任命是朝著執行4月24日東盟領導人會議通過的五點共識邁出的重要一步。

艾瑞萬6月率東協代表團訪問緬甸時，只與軍方代表見面，也引發部份憂心。非政府組織東協國會議員支持人權組織（ASEAN Parliamentarians for Human Rights）泰國成員卡席特（Kasit Piromya）指出，艾瑞萬必須確保「他不會成為軍政府遊戲中操弄的棋子」，避免讓軍方利用東協在國際間取得合法性，維持其高壓統治。

《路透社》報導，國務院表示，國務卿布林肯（ Antony Blinken）也透過線上參與東協系列會議，呼籲各國應採取聯合行動以促使軍方終止暴力。布林肯也對艾瑞萬的任命表達歡迎。

美國副國務卿雪蔓（Wendy Sherman）4日與反軍政府人士組成的影子政府緬甸民族團結政府代表、代理外交部長辛瑪昂（Zin Mar Aung）通話。這是首次美國高級官員與緬甸反軍政府統治的平行政府對話。

I spoke with @zinmaraung1976 today to discuss efforts by the NUG and others to return Burma to the path of democracy and to combat the pandemic. We salute the courage and conviction of the people of Burma as they seek to build an inclusive, democratic future. pic.twitter.com/nL1aicK86X — Wendy R. Sherman (@DeputySecState) August 4, 2021

美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）在聲明中說，「他們討論了目前幫助緬甸（Burma）重返民主之路所做的嘗試，包括美國繼續支持（緬甸）民主運動。」「此外，他們也討論如何應對緬甸COVID-19疫情不斷升溫，以及如何向緬甸人民提供重要的人道主義援助。」

不若其他鄰國，緬甸至今尚未在拜登政府推動的疫苗外交下，收到美國的疫苗。華府針對軍方與利益相關的企業執行制裁，並與軍政府幾乎沒有對話。

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責任編輯：徐卉馨

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