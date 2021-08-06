台灣原創劇集驚豔國際，《我願意》、《大債時代》入選歐洲最大劇集展「SERIES MANIA」

歐洲最大劇集展——法國里爾的「SERIES MANIA」，於法國時間8月5日公佈2021年官方單元「Forum Exclusive」的入選片單，其中台灣原創犯罪劇集《我願意》與公視的《大債時代》皆位列其中。而《大債時代》已於今年1月首映，至於尚未曝光的《我願意》則將於8月30日至9月1日期間於SERIES MANIA進行世界首映，這也是首次有台灣原創影集入選SERIES MANIA的Forum Exclusive單元。

值得一提的是，由林辰唏和程予希主演的同志影集《第一次遇見花香的那刻》，則在此前入圍SERIES MANIA的迷你劇集競賽項目，同時也是台灣作品首度入選此競賽。

SERIES MANIA劇集展歷史不算悠久，卻迅速崛起成為世界級矚目的專業影展。此展於2010年由巴黎影像論壇（Forum des Images）發起 ，2017年起便獲得法國文化部力挺，影展大約展期8天左右，舉辦超過百場放映活動，且除了放映之外，也有如講座、論壇等交流活動，每年吸引逾7萬人參加，其中包括劇迷、媒體、電視台、串流媒體、影視工作者等等。影展平台也於線上、線下促成國際影視產業的交流合作，使得該展成為歐洲最大劇集暨市場展，形成一場嘉年華般的劇集盛會。

今年Forum Exclusive單元共計有來自19個地區、21部作品參與展映，其中將有7部劇集進行世界首映，此數字是繼2013年之後SERIES MANIA劇集展的最高紀錄，而在這7部世界首映的作品中，《我願意》就佔有一席之地。

談起《我願意》與SERIES MANIA的結緣，要回溯到去年由文化內容策進院（以下簡稱文策院）舉辦的「2020創意內容大會」，負責SERIES MANIA節目策展選片人之一的Carlo FASINO，於大會期間關注到《我願意》的提案，並主動聯繫製作單位，看完初剪後便決定邀請放映。文策院作為台灣影劇進軍國際的重要推手，今年首度與法國策略合作，將台灣作品推進歐洲市場。

SERIES MANIA官方表示：「影集《我願意》從開場就令人著迷，透過蒙太奇手法，簡而有力交織呈現教主本生老師和巨星費慕淇的魅力光環。隨著兩人精心設計過的舞台表演和粉絲們的狂熱投入，觀看者的恐懼不安隨之加劇，充滿力道的故事也隨著精彩出色的人物塑造帶出芸芸眾生相。」

Photo Credit: 絡思本娛樂製作公司提供 姚淳耀在《我願意》劇中飾演本生老師。

邪教犯罪影集《我願意》是台灣首見的影集類題材，獲選108年度文化部超高畫質補助，且入選了109年度金馬創投會議與文策院創意內容大會。本劇集由姜瑞智執導，姜的影視作品橫跨電影、電視等，曾與何潤東共同執導的《翻牆的記憶》獲得第53屆金鐘獎戲劇節目導演獎。

今年由姜瑞智執導的台灣黑幫電影《角頭－浪流連》票房突破1.5億台幣，成為《角頭》系列的票房新高。從市場到獎項，姜瑞智都已經有所表現，也證明自己能在電影與電視不同媒材間轉換創作能量。

《我願意》編劇為吳洛纓，她有編劇、評論家、劇場導演等多重身分，曾以《白色巨塔》獲得第42屆金鐘獎編劇獎，也曾以《痞子英雄》入圍第44屆金鐘獎戲劇節目編劇獎。而吳洛纓與姜瑞智聯手的《我願意》，取材自國內外真實案例，旨在探討心靈成長團體混雜新興宗教所形成的「組織」，如何利用人心的脆弱獲取個人利益，並揭開操弄與被操弄者的心理狀態。

對於《我願意》入選SERIES MANIA，吳洛纓表示：「能首開先例以影集入選聲譽卓著的歐洲劇集展令人相當興奮。也證明在串流影音興起後，台劇對準國際市場的大方向非常正確。未來希望能自由自在的創作，與國際上多樣文化交流，讓世界更認識台灣。」

《我願意》的主演姚淳耀聽到入選時也很興奮，並表示：「感覺離開（指殺青後）這個角色沒有很久，就聽到入選國際影展的好消息，且將在法國首映，很開心也與有榮焉。」至於另一位主演炎亞綸（吳庚霖）也說：「非常榮幸，也期許大家努力的作品帶給世界各地的人更多啟發。」

Photo Credit: 絡思本娛樂製作公司提供 炎亞綸（吳庚霖）

今年雖有疫情阻撓，主辦方依然安排國際影集論壇於8月30日至9月1日在法國第三大城里爾舉行，並同步舉行線上交流活動。屆時除了《我願意》將在國際平台首度放映，文策院也將首度設立線上台灣館，試圖拓展全球對於台灣影視產業的想像。

《我願意》由絡思本娛樂製作公司製作，預計於今年第四季播出。

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責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：楊士範