【2020東京奧運】中華隊8/5戰績＆各國獎牌榜：徐薇凌、李旻女子高爾夫第二回合，文姿云出戰女子空手道淘汰賽

截至8月4日，參賽東京奧運的台灣選手已拿下2金、4銀、5銅，共11面獎牌，為歷屆奧運新高，目前在總獎牌排行上暫居第23名。

5日中華隊賽程：徐薇凌、李旻將進行高爾夫女子個人第二回合；文姿云進行空手道女子55公斤級淘汰賽A組。

8月5日賽事精彩看點

女子高爾夫第一輪賽事：6：30分登場，台灣參賽選手有徐薇淩、李旻

《中央廣播電台》報導，東京奧運女子高爾夫球賽昨（4）日開打，台灣高爾夫好手有，徐薇淩、李旻兩名選手參賽，第一天首輪都打出低於標準桿2桿的69桿成績，並列第7，表現相當優異。

徐薇淩與李旻是高中同班同學，都是2012年轉戰職業，也在2015年同時征戰LPGA美國女子職業高爾夫巡迴賽，這次兩人都是首度挑戰奧運，賽前還互相打氣，希望能像潘政琮摘下男子高爾夫球銅牌一樣，也打出好成績。

空手道女子對打55公斤級賽事：16：00登場，參賽選手為文姿云

《中央社》報導，被寄予奧運奪牌厚望的空手道女子55公斤量級名將文姿云將亮相，昨日傳出同組選手染疫退賽，同組參賽選手也從5人變成4人，增添奪牌希望。

由於空手道奧運和一般開賽不同，採分組循環賽，每組排名前2晉級4強，再打交叉淘汰，且不設銅牌戰，意味只要文姿云順利挺進4強，就可提前篤定拿牌。

8月4日戰績

女子拳擊好手黃筱雯下午1時拿下銅牌，創下紀錄奪得台灣史上首面奧運拳擊獎牌

舉重選手謝昀庭於舉重109公斤以上量級（無限量級）B組賽事上陣，抓舉172公斤，挺舉206公斤，以總和378公斤，名次排名12，確定無緣獎牌。

台灣欄神陳奎儒在110公尺跨欄準決賽亮相，跑出13秒57的成績，分組排名第6，未能晉級決賽，但為台灣37年中，唯一跑進準決賽的台灣選手。

黃金右臂鄭兆村，鄭兆村資格賽被分在B組，擲出71公尺20名列分組15，無緣決賽，未能發揮在2017年台北世大運擲出91公尺36的實力。

標槍好手黃士峰，擲出77公尺16，名列分組14、無緣晉級，不過今年成績，優於上屆里約奧運的74公尺33。

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