【關鍵時事】朱立倫說2024推出最強人選「不包括我自己」，其實仍隱含一絲期待

2024無私地推出最強候選人，「不會包括我自己」。

朱立倫這一段話，是對吳敦義2019被外界視為「卡朱」參選的反芻。韓國瑜從「被動」參選，一路到「Yes, I do.」、「不惜為中華民國粉身碎骨」。一個檯面上沒有表態、不曾領表的人，居然可以因為「民調最高」，成為總統初選候選人。黨中央怎可能毫無角色？

韓國瑜不參加初選，黨中央就不應該做他的民調。最終，韓不只被動參選成功，拿下初選第一，還帶職參選總統。

郭台銘納入初選，是「私心」與否的第二個顯例。郭台銘1970年加入國民黨，黨齡近50年，但在2000年時未辦理黨員重新登記，並非合格黨員；也就是說，郭台銘具有黨員身分，但沒有參與黨員投票、登記初選等的「黨權」。

吳敦義在黨中央親授郭台銘一紙榮譽狀。就讓他以外卡身分，取得總統初選的參賽權。我認為這也是充滿權謀和不公道的。

老朱當然應該怪自己。怎麼落魄到坐三望四這步田地？

但如果沒有吳敦義，如果沒有韓國瑜和郭台銘，2019國民黨總統初選就是朱立倫、吳敦義對決。

從當時的態勢看來，老朱應該會拿下老吳。所以，「我得不到的，你也不能得到。」最後韓國瑜與黨中央多方謀合問題，加上蓋牌等個人因素，慘敗給尋求連任的小英。

Photo Credit: 中央社

朱立倫的2024推出最強人選「不包括我自己」，其實仍隱含一絲期待的。

他的這一絲期待，就是希望藉由取得黨主席寶座、2022縣市長選舉勝利，能夠迅速挹注民調聲望。第二個至為關鍵的是，他不會重蹈吳敦義的覆轍，讓沒有表態、不願表態的侯友宜「被動參選」。如此一來，朱現實上的可能對手就只剩下非正藍的趙少康、郭台銘或氣勢大傷的韓國瑜。

2023可以期待的是侯友宜的不會表態。與趙少康、郭台銘和韓國瑜的戰鬥，未來兩年，朱必須靠自己努力撂倒這些人。撂不倒，就怨不得人。即便是吳敦義，也只能努力「卡」誰參選，而沒辦法讓自己參選。

「不包括我。」有老朱現實和非現實的盤算。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航