李根政：節水前要先知道如何用水，從看懂家裡的水費單開始

文：李根政（地球公民基金會執行長）

疫情緊張，宅在家避免群聚，「水」是最基本的需求，我不是節水專家，但我提出一個觀點：先從知道自家的用水量，制定節水目標開始。

您是否知道家中用了多少水？繳多少水費？既然宅在家，建議大家先找出水費單，計算一下用水量。依據我自己在數十場演講場合的調查經驗，大膽估計台灣可能有超過九成的人不曾研究過水費單。

水費是二個月收一次，找到「合計度數」就是你們家的用水量，一度水是一立方公尺——1000公升；「基本費」是不管有沒有用水就要繳，這是按口徑計算，口徑越大基本費越高。水費就是基本費加上實際的用水度數。另外，大樓用戶會再加上污水處理費。這是合理的作法，把水弄髒了，要經過下水道送到污水處理廠，才能放流到海洋。

這一次，我們只討論水單中的「合計度數」，家庭用水量。

作者提供 地球公民基金會李根政執行長家中水費單

這是我家的帳單，兩口人最近一期兩個月的帳單用水17度（含公共3度），17度的水就是17,000公升，除以60天、2個人，換算起來每人每日用水約142公升。

這樣的用水量是高還是低呢？

設定節水目標

根據統計，台灣這幾年每日人均「生活用水」約280公升，呈現成長趨勢，而水利署期待的目標是250公升。如果看這兩個數字，那麼我家每人每日用水約142公升，不就超級節約用水？

資料來源：台灣自來水事業統計年報(109 年）

事實上，台灣每日人均生活用水，其實是包含了家庭用水、商業用水（旅館、百貨公司、餐飲店等營業用水）以及公共用水（機關、學校、公共用水以及消防用水等）。一般家戶收到的水單是「家庭用水」並非「生活用水」。

我認為用「生活用水」和民眾討論節水目標，是很大的錯誤。

根據水利署、工研院的估計「家庭用水」約佔「生活用水」70%以上，原因在於台灣是住商混合，所以沒辦法精確區分家庭、商業等用水量。

如果我們依據70%來計算，每日人均生活用水280公升，推估家庭用水量約196公升；如果以每日人均生活用水250公升來推估，則家庭用水量約是175公升。

這樣算下來，我每天的用水量142公升，是低於這兩個數字，但前提是用70%來推估的合理性。

想了解你的用水狀態如何？找出家裡的水單算一算，如果高於每日人均175公升，那就努力節水降下來，如果已低於這個數字，也請更加努力節水，共同度過56年大旱。

Photo Credit: 中央社

節水行動＋檢驗成效

至於節水的行動，建議先從易於實踐可調整的生活習慣開始做起。

先檢查家裡是否有漏水 ，可以先查詢過去幾次水費是否有異常的狀況，例如有一期開始特別高，就可能是漏水了。

，可以先查詢過去幾次水費是否有異常的狀況，例如有一期開始特別高，就可能是漏水了。 把水龍頭出水量從控制閥轉小 ，這樣可以自然而然的省水。

，這樣可以自然而然的省水。 泡澡改為沖澡 ，並減少沖澡時間，洗澡水回收水沖馬桶，蒐集洗菜洗米水來澆花。

，並減少沖澡時間，洗澡水回收水沖馬桶，蒐集洗菜洗米水來澆花。 除溼機和冷氣機的排水再利用。

如果你認真實踐兩個月後，就可以看看水單，知道家裡的節水成績。

建議水利署調整推動節水的策略，先把生活用水解構吧，分別制定家庭、商業、公共用水的節水目標和策略，否則民眾永遠無感。

關於台灣合理的用水量，應該還有很多資訊我不清楚，以上是我目前的了解，很歡迎提供資訊指正和補充。

防疫不忘節水，一起珍愛台灣，保護自己和家人平安！

網路水費查詢 台灣自來水水費查詢（要先登錄自家的水號）

台北市自來水水費查詢

延伸閱讀

本文經地球公民基金會授權轉載，原文發表於此

責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航