2021/08/05,
人文

中研院院士余英時91歲辭世：西方學界推崇「21世紀中國史學泰斗」，長期聲援中國民主運動、嚴厲批判中共

中研院院士余英時91歲辭世：西方學界推崇「21世紀中國史學泰斗」，長期聲援中國民主運動、嚴厲批判中共
Photo Credit: 中央社

我們想讓你知道的是

中研院院士余英時8月1日早上於美國的住處在睡夢中辭世，他是當代最具影響力的華裔知識份子、21世紀中國史學泰斗，更長期關注文化和政治問題，尤其聲援兩岸民主運動。

中研院院士、史學家余英時8月1日早上於美國的住處在睡夢中辭世，享耆壽91歲。中研院指出，余英時為全球極具影響力的史學大師，他深入研究中國思想、政治與文化史，貫通古今，尤其在思想史與文化史方面的研究上，均扮演學界開創性的角色。

跟隨國學大師錢穆、後轉往西方漢學圈

余英時1930年生於天津，他的父親是天津南開大學的歷史系主任，他的選擇也受到了家庭的影響，在1949年入學北平燕京大學歷史系，但沒多久就離開北京、前往香港。

隨後，余英時花了5年的時間在香港新亞書院（今隸屬於香港中文大學）跟隨一代國學大師錢穆學習，後於哈佛大學取得歷史學博士學位，他師承錢穆「從歷史上尋找中國文化精神」的治學理念，專長則是以現代學術方法詮釋中國傳統思想。

余英時在1967年出版首部英文專書後在美國學界嶄露頭角，並先後任職密西根大學副教授、哈佛大學教授、耶魯大學歷史講座教授，自2001年起更擔任普林斯頓大學榮譽教授。但他有感於自己的英文研究成果在東方讀者有限，因此也有豐富中文論著，讓研究成果得以向西方漢學圈外傳布。

中研院指出，余英時於1974年當選中研院第10屆院士，其一生獲頒多項海內外學術榮譽，包含2004年美國哲學會（American Philosophical Society）院士、2006年美國國會圖書館「克魯格」人文與社會科學終身成就獎（John W. Kluge Prize）、2014首屆唐獎漢學獎等。他是當代最具影響力的華裔知識份子，更被西方學界推崇為21世紀中國史學泰斗。

聲援中國民主運動：余英時對政治「遙遠的興趣」

除此之外，余英時也關注文化和政治問題，尤其聲援兩岸民主運動。《聯合新聞網》報導，他自1980年起在台灣發表多篇政論文章，六四天安門事件後，更是籌款在《紐約時報》刊登全版廣告支持中國民主運動。隨著事件過後大批知識份子、學運領袖逃到美國，普林斯頓大學的「中國學社」成為他們的安頓之處，幕後也由余英時支持。

余英時2019年接受《中央社》專訪時，強調民主與科學息息相關，但中共不想要民主和科學，只想掌握控制人的技術。專訪時值中共最高領導人習近平參與紀念五四運動100週年大會，余英時更嚴厲批判：「共產黨今天講的是一黨專政，假借五四愛國名義、利用民族主義情緒，是它最成功的地方。」

余英時認為，台灣在1949年至1960年出現第二度的五四運動，尤其胡適、雷震等人的《自由中國》、雜誌扮演要角，雖然最後因觸怒國民黨當局而停刊，但播下的思想種子仍持續發展，「五四提倡的民主、科學，在台灣可說是局部、甚至全面實現了」。

他雖然觀察、評論政治，但並不實際參與政治，那是一種由知識份子的社會關懷所出發的、「遙遠的興趣」。中研院已故院士、前芝加哥大學教授余國藩曾盛讚余英時：「余英時教授就是他筆下的中國『士』的典型，一生的研究與經歷都在反映這一點。」

延伸閱讀：

新聞來源：

責任編輯：李芯
核稿編輯：翁世航


Tags：

TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。