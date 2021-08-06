日本選手亮眼表現，反對東奧聲浪降低，「聖火台」更成為新打卡景點

文：楊明珠（中央社駐東京特派員）

7月23日晚間在日本國立競技場，日本網球女將大坂直美傳遞聖火走上有「富士山」意象的聖火台點燃聖火，象徵東京奧運開幕。現在縮小版的聖火台設於「夢之大橋」，已成打卡景點。

連結東京的台場與有明這兩地的夢之大橋（江東區），從24日起陸續湧進想觀看聖火的人潮。日本政府憂心COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情擴大，發佈「緊急事態宣言」，東京都入列。東京奧運組織委員會呼籲民眾盡量不要去觀賞聖火。

這座聖火台與同在東奧主場館國立競技場聖火台的設計一樣，但規模縮為三分之一，重量約200公斤。聖火台是根據原本擔任開閉幕式的總監，野村萬齋所提出的「大家聚在太陽下，象徵眾生平等，獲得能量」的概念，由設計師佐藤大設計成富士山頂花開，象徵富有生命力與希望。火焰的燃料首度使用氫能這種新世代能源。

夢之大橋一帶是東京都的臨海副都心區，在這裡有7座東奧比賽會場進行13個比賽項目，原本估計這一帶一天可湧進10萬名民眾，但受到疫情影響，許多足以炒熱東奧氣氛的活動取消。

明知疫情期間不要做不必要的外出，但對很多東京人來說，這場奧運可能是自己一輩子唯一能親近的一場奧運。23日晚間的開幕式，東奧主場館周邊擠滿民眾，形成「場內無觀眾，場外觀眾人擠人」，其中很多人隔天趕去夢之大橋「朝聖」，與聖火拍照留念。

截至4日中午，日本已奪得20面金牌、7面銀牌、12面銅牌，創新高紀錄。在受到疫情影響，社會迎接奧運氣氛低迷的情況下，日本選手的亮麗表現成了許多日本人的精神食糧，認為舉辦東奧是對的。

「史上最強兄妹阿部一二三、阿部詩柔道比賽奪金」、「史上最小年齡西矢椛滑板街式賽奪金」、「桌球好手水谷隼與伊藤美誠混雙桌球首度擊敗中國隊奪金」、「日本女壘睽違13年奪金」，這些報導讓許多日本人愈來愈振奮。

日本週刊雜誌「女性自身」6月23日至25日之間實施是否樂見東奧的民調顯示，「期待東奧」者占16％、「現在不期待，開始舉辦後或許可以享受觀賞」者占31％、「大概也不會觀賞」者占30％、「毫無興趣」者占23％。

但7月27至30日的民調顯示，認為「舉辦東奧是對的」者高達77％，理由包括「起初反對，但看了奧運後，被選手的努力所感動」、「疫情下沒什麼好消息，但看到選手的精彩表現，全家很興奮。」反對東奧者則占23％。

這場東奧一直處於舉辦、取消，延期或再延期等的聲浪中翻滾。開幕前，媒體報導民調，反對舉辦東奧者聲浪強大，但支持東奧者就認為，聖火已在各地傳遞，東奧不會取消。聖火成了支撐東奧辦下去的象徵。

Photo Credit: 中央社

聖火去（2020）年3月12日在希臘奧林匹亞點燃，之後送到日本，原訂去年3月26日開始傳遞，但在東奧決定延期一年舉行後，今年3月25日才開始傳遞。

左派媒體以如同日本在二次世界大戰政府硬要戰的情況來形容這次辦東奧，發出怒吼聲說，辦了奧運將導致疫情擴大，最終面臨「一億玉碎」（全體國民將戰亡）。尤其辦東奧的經費龐大，讓反對者憤怒不已。

東奧目前約為1兆6440億日圓（約新台幣4250億元），2013年申辦階段是7340億，2019年12月增至約1兆3500億日圓。受到疫情影響延期一年及防疫所需，經費增約2940億日圓。

東京首度成功申辦奧運是1940年這一屆，但1937年7月發生蘆溝橋事變，中日抗戰開始，翌年7月日本決定放棄舉辦奧運。1964年的東奧在舉辦前，也出現反對聲浪，但辦得相當成功，也帶動經濟起飛，在人民心目中留下美好的回憶。

1964年東奧是亞洲首度舉辦奧運，在1964年10月10日東奧開幕式，19歲的火炬手坂井義點燃聖火台。生於1945年8月6日美軍投下原子彈的廣島的坂井點燃聖火台，象徵在二戰戰敗的日本向全世界宣示和平。

本屆東奧申辦時，當時的首相安倍晉三強調是一場「復興五輪」，要讓世人看到311大地震災後重建並感激海內外支援的奧運，去年說是要舉辦一場「證明人類戰勝疫病」的奧運，但隨著疫情擴大，此說法顯得有點尷尬。

究竟這場奧運是為誰而辦的呢？日本麗澤大學副教授、美國歷史學者摩根（Jason Morgan）在日本產經新聞發表他的看法說，這次可謂史上最重要的一場奧運，因為人類正面臨是否走向新的暗黑時代的歧路，這場東奧是一場人類為和平福祉而競爭的奧運。

古代奧運源於獻祭希臘神話的天神宙斯（Zeus），現代奧運是在法國人古柏坦（Baron Pierre de Coubertin）倡議下，為謀求人類和平福祉而推廣現代奧運，首屆於1896年在希臘雅典舉行。

摩根指出，這次奧運日本就如同1964年一樣投入龐大預算傾全力籌備，無奈遭遇源於中國武漢的COVID-19疫情蔓延全球，被迫延期一年且大多僅能採閉門賽舉行。中國北京明年將舉辦冬季奧運，很多人看到現在中國的獨裁者儼然自己是神的舉止，實在不願奧運成了給獨裁者的供品。

他認為，一般的奧運是選手代表國家在競賽，但這次東奧是全人類在競賽，為了有光明的未來，大家應力挺東奧。

聖火於7月9日抵達東京時，東京都知事小池百合子說：「全國人民以強烈的意念和努力克服嚴峻的狀況，聖火代表著『希望之路』延續至此。」聖火在歷經121天的傳遞後，終於在東奧開幕式點燃聖火台。

收視率調查顯示，開幕式平均家戶收視率達56.4％，瞬間最高收視率61.0％，驚人的數字直逼1964年東奧收視率。隨著日本選手陸續奪牌，選手感人的故事多，原本反對舉辦東奧的媒體和聲浪降低，東奧似乎漸入佳境，但變種COVID-19病毒株的肆虐，疫情持續延燒。

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新聞來源

特派專欄 反對東奧聲浪降低 聖火台成打卡景點（中央社）

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航