2021/08/05,
運動

「奇兵」蘇慧音助港乒乓女團摘銅，「金句王」李靜：最緊要多謝我自己

「奇兵」蘇慧音助港乒乓女團摘銅，「金句王」李靜：最緊要多謝我自己
Photo Credit: AP/ 達志影像

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早前場邊教路爆粗的「金句王」教練李靜感謝港人支持，也感謝中國國家隊讓港隊「跟操」以提升表現。他又感謝乒總及體院，「最緊要多謝我自己，因為我付出了更加多」。

東奧乒乓球女子團體賽，港隊反勝德國，奪下銅牌，創女團在奧運最佳成績，也再刷新港隊奧運成績。

港隊銅牌戰的隊手，是上屆里約奧運女團銀牌得主德國，德國3名球手與上屆一樣，分別是兩名華裔球手韓瑩、單曉娜，以及索爾佳。

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蘇慧音、李皓晴、杜凱琹（左起）。

港隊首場雙打派出李皓晴夥拍杜凱琹，對單曉娜及索爾佳的組合，在先取一局11：8後，卻連輸3局，最後一局更在刁時以13：15落敗，該場以1：3不敵德國。

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第二場單打，港隊變陣派出23歲的「粉紅色頭」蘇慧音上場，對德國的華裔球手韓瑩。蘇慧音與韓瑩打得緊湊，第一局蘇慧音在刁時以12:10勝出，韓瑩隨即發力追平，但蘇慧音緊接兩局分別以11：9及11：7勝出，港隊總場數追平1：1。

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第三場單打，港隊由發揮穩定的杜凱琹上陣，杜凱琹憑著較佳的步法牽制索爾佳，輕鬆連取3局，助港隊取下第二場勝利。港隊此時總場數反勝2：1，在5場3勝下「叫糊」，但還看蘇慧音之後一場發揮。

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第四場，蘇慧音起初不適應德國隊38歲球手單曉娜傳統的「拋高波」發球，但蘇慧音多次在關鍵時刻頂著壓力取分，首兩局均在打到刁時下取勝。而最後一局單曉娜氣勢已去，接連犯錯失分，蘇慧音以11：7取得最後一局，為香港贏得今屆奧運的第4面獎牌。

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蘇慧音勝出後終露出笑容。
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蘇慧音是今場港隊勝出的關鍵。
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三位運動員都感謝隊友互相支持。
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第二次參加奧運的李皓晴賽後喜極而泣。

港隊早前打入四強已創女團在奧運最佳成績，今場勝仗再將成績推高一級。而港隊東奧至今奪1金2銀1銅，今面銅牌亦再刷新港隊單屆奧運的最佳成績。

賽後，早前場邊教路爆粗的「金句王」教練李靜感謝港人支持，也感謝中國國家隊讓港隊「跟操」以提升表現。他又感謝乒總及體院，「最緊要多謝我自己，因為我付出了更加多」。被問到今場變陣的關鍵，李靜簡言「作用咪奇兵囉，出奇蹟囉」。今次也是香港首次有由曾奪奧運獎牌的教練帶隊奪得奧運獎牌。

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三名上場的運動員賽後受訪，都表示希望今次奪冠有助更多年輕人投身成為運動員，蘇慧音說：「今次奧運我們拿到銅牌，相信對打乒乓波的香港青少年有好大鼓勵。如果我們有機會，他們都有機會」、「香港小朋友由學生轉做運動員，真的好大犧牲，家長小朋友都會擔心無出路。但我們今天也沒想過得銅牌，只要有心、堅持，結果會出乎意料，只要你相信做到。」

李皓晴則說，從學生轉職運動員是好難的抉擇，希望今次可以給信心家長讓小孩參與乒乓波的專業。杜凱琹則認為香港運動員的配套已慢慢變好，只要真的喜歡運動，應大膽嘗試。

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蘇慧音在談到今場的「變陣」，提到之前與兩位對手對戰皆慘敗，但今日卻能取勝，是「一分一分打返嚟」。她又感謝兩名隊友，由第一場波開始互相扶持鼓勵，為球隊能走到今天的主因。

李皓晴則指今屆自己表現有起伏，在單打時「好down」，但有隊友撐住，自己才慢慢「上返嚟」。杜凱琹則指收到好多港人祝福，感謝他們的支持。

責任編輯：Alvin
核稿編輯：Alex


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