中國把奧運過度政治化，民族自豪變成赤裸裸的仇外主義

文：德國之聲中文網

瑞士出版的《新蘇黎世報》報導稱，在中國，獲得奧運銀牌非但不會得到喝彩，居然參賽選手還需為此道歉。在乒乓球混雙決賽中負於日本選手的許昕、劉詩雯就表示比賽結果無法接受。這篇題為《中國如何將奧運政治化》的報導寫道：

「網上的民族主義狂熱分子簡直到了出離憤怒的地步：中國隊保持13年之久的不敗紀錄被打破，而且還偏偏敗給了不共戴天的日本。二十世紀上半葉日本曾侵佔中國領土，並犯下了燒殺屠戮等殘暴罪行。社交平台微博上一名博主寫道：『任何人都不應忘記這筆血帳』，另外一名網民則希望『島國日本盡快消亡』。

這股憤怒浪潮主要來自熟悉網路的千禧新生代，這些年輕的愛國者們也被稱為『小粉紅』。年紀較大的中國人應該還記得2000年代中國乒協發起的『養狼計劃』，那時出於中國霸主地位對國際乒乓球事業可能會造成負面影響的擔憂，中國方面曾鼓勵中國球員移民海外，甚至為此目的讓一些球員退出重大賽事。

然而，網上討論中這段往事早已無人提及。過去幾年當中，習近平主導的中國社會發生了很大的變化。政治領導層積極激發民族自豪感，而這種民族自豪感時常會轉變為赤裸裸的仇外情緒，這一點在社群網站表現的尤為明顯。」

文章寫道，當台灣運動員戰勝中國大陸選手時，中國的社群網站上更是充滿了不堪入耳的叫罵聲。文章最後寫道：

「在中國，對奧運會的政治化像一條紅線貫穿整個賽事：中國駐紐約領事館向美國NBC電視台提出抗議，理由是該台使用了一張不包含台灣和南中國海的中國地圖。舉重運動員石智勇表示要將他獲得的金牌作為中共建黨一百週年的獻禮。而週一自行車賽的頒獎儀式上，中國女選手胸前則戴上了毛澤東像章。始終堅持政治中立的國際奧委會目前正在就此事是否違規展開調查。」

疫情失控將令習近平顏面盡失

儘管同歐美等國相比，中國的新冠新增病例簡直微不足道，但近兩週發現近四百起新增感染病例後，中國政府在包括北京在內的多個省市採取了嚴厲的防疫措施。《法蘭克福匯報》寫道：

「在河南省會鄭州，發生了不同尋常的群體感染事件，迄今已有78人確診。一名從緬甸入境後在鄭州第六人民醫院就醫的患者可能成了傳染源，因為其他感染者都同這家醫院有直接或間接接觸。據稱，這起感染事件中的新冠病毒也是Delta變異病毒。當地的衛生防疫部門主管已被解職。

從嚴厲的措施可以看出，最新的疫情發展令中國領導層高度警覺。疫情伊始，中國政府就採取了零容忍戰略。過去幾個月當中，只發生過零星的、局部的群體感染。2020年4月，新冠疫情得到基本遏制後，北京將其歸功於『中國社會制度的優越性』。中國黨和國家領導人習近平，更是將中國的低感染率視為其個人的執政業績。有鑑於此，如果本次病毒傳播不能得到控制，將會使習近平顏面盡失。」

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