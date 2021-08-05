政院修法放寬贍養費條件：「協議離婚」也可請求贍養費，落實《消除對婦女一切形式歧視公約》精神

行政院會今（5）日通過《民法》親屬編部分條文修正草案，刪除現行請求贍養費限於「無過失」及「裁判離婚」的2個要件；這次贍養費制度的修正是為落實《消除對婦女一切形式歧視公約》（以下簡稱CEDAW公約）的精神，讓因離婚而「陷於生活困難」者可以更容易獲得協助。

為什麼要修法放寬要求贍養費的條件？

法務部的新聞稿指出，台灣現行關於贍養費的規定，自公布施行以來未曾修正，依照現行《民法》第1057條規範，夫妻無過失之一方，因「判決離婚」而陷於生活困難者，他方「縱無過失」，亦應給與相當之贍養費。

CEDAW公約認為，贍養費是基於婚姻法上公平原則，目的是為了填補夫妻一方因離婚導致喪失對他方的扶養請求權，並且補償其對婚姻家庭的貢獻，所以讓因離婚而「限於生活困難」者，得向他方請求贍養費。

事實上，現行《民法》第1057條有關贍養費請求規定也涉及違反CEDAW公約的精神。CEDAW公約認為「離婚制度不得以當事人沒有過錯為取得經濟權利的條件；締約國應修改過錯離婚規定，以便對妻子在婚姻期間對家庭經濟福祉所做之貢獻進行補償」的意旨精神。

另外法務部認為，離婚後的贍養費給付乃離婚效力之一，不宜因「判決離婚」、「協議離婚」等而有差異，因此刪除「判決離婚」、「無過失」的限制，放寬為請求贍養費不限於判決離婚，經「協議離婚」也可請求贍養費。

草案這次修正，將現行請求贍養費限於「無過失」及「裁判離婚」之要件，予以刪除，修改後條文為「夫妻之一方因離婚而生活陷於困難者，得向他方請求贍養費」。

法務部表示，此法從頒布以來至今，從未修正過，為了符合CEDAW第29號一般性建議之意旨及社會實際需求，通盤檢討贍養費制度，提出民法親屬編部分條文修正草案。

還有哪些修法重點？

草案也規定，贍養義務人因負擔贍養義務，導致不能履行其對直系血親的扶養義務，或不能維持自己生活時，生活陷於困難的一方不得請求贍養費；請求贍養費，由當事人協議，如協議不成則由法院定之。

草案同時也明定，贍養費請求權，自離婚時起5年間不行使而消滅。也就是「協議離婚」5年內可請求，離婚超過5年就不能請求。

至於贍養費的多寡，草案規定依「贍養權利人的需要狀況」及「贍養義務人的經濟能力」，作為權衡贍養費給付程度的依據；這次也新增「減輕或免除贍養義務人給付義務事由」，包含贍養權利人對贍養義務人或其直系血親故意為虐待、重大侮辱或其他身體、精神上的不法侵害行為、結婚未滿2年等。

修法也明定，贍養費請求權的消滅事由為「再婚」與「死亡」；而夫妻雙方離婚，非因生活陷於困難而自行約定贍養費者，將不適用此草案。

延伸閱讀：

核稿編輯：翁世航