《人生關鍵字》：「恐懼」是一條此路不通的死巷，朋友能幫助我們脫離鬼打牆

文：馬修．李卡德（Matthieu Ricard）、克里斯多福．安得烈（Christophe André）、亞歷山大．喬連安（Alexandre Jollien）

〈對不幸成癮〉亞歷山大

如果焦慮使我的生活陷入膠著，我有時會意外的察覺到，日常生活中的喜悅與驚奇都變得平淡無味，就像缺少能促使我前進的腎上腺素一樣。這種狀況真是太悲慘了。這種類型的困境能將人擊垮、使人枯槁，但是至少我在對抗這種情緒時，知道自己每天早上為了什麼起床。

尼采在他的《歡愉的智慧》一書中寫道：「我在痛苦中聽到船長大喊『升帆！』，而『人類』這個勇敢無畏的水手，必定已經練習過千百次不同的啟航方式，否則他將會太早動作，而被海上的大浪捲走。」然而當困境結束、日常生活的磨礪與瑣事重現時，我們竟然會感到不習慣與空虛，這甚至可說是一種「對不幸的上癮」，好像必須要受苦受難才能感覺到自己活著一般。

我們與情緒的關係，可說是模糊不清的，有時我們會因為情緒豐沛而受苦，或因為情緒衝動而失去分寸，這些狀況容易使人誤認：人依憑著情緒的波動而存在，靜坐修行等方式則會將我們的情緒閹割。

最初讓我對哲學感興趣的是其使人「脫凡」的著名能力，也就是說，「哲學」能使人擺脫靈魂所帶給我們的種種麻煩與困擾。時至今日我清楚知道，自己可能一輩子都擺脫不了這千百種心靈煩憂，幸而我學會了靜坐，因此每天都有奇蹟發生，我甚至學會了對自己的焦慮一笑置之，不再對自己的恐懼感到恐懼。

其中有一項練習對我幫助很大：深入恐懼、焦慮、憂鬱所不能到達的意識深處——無論男女，在此處都有一塊清淨未受傷害的寶地，沒有任何創傷能使其感到困擾。

我們可以把意識比喻為某種超大型的燉鍋，其中五味雜陳，有鷹嘴豆、萵苣、紅蘿蔔這些能讓我們神清氣爽的食材，也有像洋蔥這樣使人傷心落淚之物，而身處不幸之中的自我只嚐到了洋蔥的味道，無暇顧及其他。我們可以把意識當做這樣一個燉鍋，能消化千百種情緒，卻不會將其轉化為憤怒或痛苦，因為憤怒與痛苦只是人生百味中的其中兩種而已。

〈焦躁〉 亞歷山大

在我人生中一段特別難熬的焦慮時期，馬修有一天邀請我好好定靜下來，思考恐懼的本質、恐懼展現出的形貌，以及其邏輯上的一致性。

我原本以為恐懼應該像是山崩後的土石流，能將沿途一切摧毀殆盡，或是像某種凶猛且無可抵禦的森林大火，把我心靈裡每一個角落的樹木都燃燒殆盡。事實上，在正視自己內心之後，我才看清恐懼與困惑，純粹就是我們的心靈製造出的產品。我們應練習著去體驗這件事——我們的意識，永遠都比心裡使人不舒服的那些疙瘩要寬廣。

事實上，自我意識將這麼多的精力花在擔憂著威脅、可能發生的失誤、可能降臨的厄運等等，其實是件很瘋狂的事。我們應轉換視角，用充滿感激但不天真的態度，享受生命中發生的好事、我們所愛的人、我們的孩子與朋友，避免將視線放在那些會影響我們休憩、輕盈與安寧的事情之上。

基本上，我們所在的宇宙中，悲劇一直都在不遠處發生，真正的挑戰是要能在茫茫濁世、變化無常中，找到一份堅實、安寧且溫柔的喜悅。我們每天都應練習離開自己狹窄的視野，從各種鑽牛角尖之中抽離，因為負面的心理暗示法非常能障蔽人心。只要打開電視，看看無處不在的意外悲劇、司法不彰、疾病痛苦等等，就足以使人失去生命中的希望。

我們的大腦是一部非常精細的心理儀器，然而似乎有某種內建程式，讓它特別喜歡專注於窒礙不通之處，因此我們會經歷一系列幾乎是無法根除的精神警報，伴隨著綿延不斷的恐懼、否絕、害怕得罪人、擔心身患重病、不敢面對死亡等種種憂慮。但我們大腦裡天生帶來的原廠設定，不見得就是最佳模式，而此時，朋友能幫助我們解除鬼打牆的狀態，像是馬修就以專業教練的素養與無比的耐心，向我展示了「恐懼」是一條狹窄、此路不通的死巷，他特有的領導方式給了我信心，讓我避免陷入無盡的碰碰車循環。

〈恐懼〉 克里斯多福

恐懼可說是最能抑制自由的情緒之一——以外部自由而言，恐懼常常促使我們逃避或退縮，而以內在自由而言，恐懼則是會汙染我們的思想，迫使我們把心思放在觀察環境、估算所有可能的危險，並絞盡腦汁提前找出對自己和所愛的人來說最安全的選項——我們的大腦變成了擅長監看、規避、謀畫的一部機器。而即使是想像中的風險，也能藉由恐懼入侵和奴役我們的內心。

恐懼是最古老的情感。即使在原始生物中，也存在兩種基本的，幾乎是反射性的運動：靠近（尋找資源和愉悅）和迴避（面對危險時自我保護）。因此，我們可以將恐懼視為所有其他痛苦情緒的根源：羞恥來自對他人注視的恐懼，悲傷是對持久匱乏的恐懼，憤怒是對失敗或屈辱的恐懼等等。

讓我們仔細想想，無論年紀大小或處於生命的哪一個階段裡，我們總是懷有一種（或多種）恐懼。因此我們總是有心靈工作要做！

〈不恐懼〉 亞歷山大

每個人類都繼承了一件包袱，這是一種內建軟體，會按照裡面設定好的種種限制循環運行。每個人都會受到自己成長的土壤所影響，不論這塊土壤是否肥沃。因此我們要勇於放下不好的習慣，以開創另一種更簡單、更輕鬆和更自由的生活方式，這是我們身為人的任務。亞里斯多德是對的：一位鐵匠透過鍛鐵成為鐵匠——正是透過實踐道德行為，我們才能養成良好的習慣，培育對自由的深切嚮往。我們必須從習慣中走出，為自己樹立信心……

「哎呀他沉默寡言的，看不出來呀。」是的，恐懼和弱點通常隱藏在最不被預期的地方。長久以來，我一直擔心我的孩子會因父親是殘障人士而在學校裡被排擠，也擔心他們會因為自己未曾犯過的錯誤而受到指控。更糟糕的是，在看到一檔針對妥瑞症患者的節目之後，我開始害怕在地鐵、超市、商業中心或擁擠的書店裡大聲說話，因為我害怕這麼做會傷害我的親人——真的，我當時真的這樣想。我發現自己不得不咬緊嘴唇，以免突然大吼大叫脫口而出一些胡言亂語：我的妻子搶了銀行、我的女兒賞了一個老師的耳光，或我的兒子毆打了他的同學之類的。

我腦海裡瘋狂的想像製造了最荒誕的場景，而這一切都使「痛苦」這頭怪獸感到饜足。我的孩子在上學途中有可能遲到時，我心裡會幻想著他們被當場退學的場景。孩子與其他班級做了相同的考題，而我腦中自尋煩惱的機制忍不住高速運轉：他們將被指控作弊、被退學、被社會排斥……而走向「不恐懼」就是要相信、要體會到在這些災難性情景的背後，我們的意識依然可以對世界敞開，並培養信心的神聖種子。

面對自身的恐懼使我理解了托爾斯泰的思想實驗。這位才華橫溢的俄羅斯作家舉了一個具有象徵意義的例子：如果被要求盡量不要去想北極熊，我們反而會立刻迷上這種雪白色的哺乳動物。向「不恐懼」邁進，意味著要著眼於恐懼的機制，而不是恐懼的內容，且歡迎恐懼，而非與之抗爭。每個人恐懼的主題各不相同，但基本的不安全感是其中的共同點。我的恐慌背後隱藏著什麼創傷、什麼期望、什麼幻想？為什麼我如此害怕他人會因我們都沒有做過的事情，指控我和我的孩子？

在《文明與缺憾》一書中，佛洛伊德聲稱生活在社會中需要犧牲一部分本能，人必須壓抑自己的暴力傾向，不斷的控制自己、糾正自己，根據他人的期望來調適自己等等。我們必須這樣、必須那樣、必須配合一百樣……這些要求與理智斷線之間的距離只有一步。為什麼他人尚未說出的話可以決定我是誰？他人究竟在我的生命中占有什麼地位？是法官？還是司法部長？我們要學會克服自己的恐懼、馴化它們、與它們同在，不帶羞恥感的觀察流過我們心中的這些情感。我們可以在自我接納的道路上賭上一把，而在這條路上，益友可以給予我們幫助，我們天天面對的人們也不僅僅是障礙或行為審查員，他們亦可以成為我們生命中的旅伴。

書籍介紹

本文摘錄自《人生關鍵字：僧侶、醫師與哲學家的智慧探索》，究竟出版

作者：馬修．李卡德（Matthieu Ricard）、克里斯多福．安得烈（Christophe André）、亞歷山大．喬連安（Alexandre Jollien）

譯者：Geraldine LEE

一位是出家40年長期擔任達賴喇嘛法文翻譯的僧侶、

一位是靜心冥想多年的情緒心理學權威暨精神科醫師、

一位是先天身體殘疾的哲學家與作家，

三位老朋友精心詮釋，180個人生智慧關鍵字！

暢銷書《三個朋友的人生智慧大哉問》三位作者：僧侶馬修、醫師克里斯多福、哲學家亞歷山大，這次為讀者帶來了他們各自關於人生的提問、探索、深究、理解、覺察。他們以簡練淺白的文字，透過180個關鍵字，濃縮並再現了他們的哲思精華，試圖在這個充滿未知挑戰與不確定感的此時此刻，成為你手邊一本可實際幫助內心遵循、通往美好生活的智慧夥伴。

書中從對生命之愛、失敗、平靜、焦躁、耶穌、佛陀、理想、成功、衰老等各種面向，為你我提點出人生中值得關注及思考的人事物，並試著探索生命的智慧。書中也道出了人們面對生命時，可能發出的各種疑惑，例如：我們應該追求什麼樣的人生目標？如何緩解生活中的痛苦？我們能真正的感到快樂嗎？跟著三位作者的文字一起深思，將能使我們擁有成熟的思想與深度的啟發。

你可以每天挑選其中一個關鍵字，當作當天的智慧提醒或靜心冥想的主題，也可以在逐一咀嚼之後，與好友互相討論、砥礪人生。面對人生，你所需要的力量和提醒，全都蘊藏在這本輕鬆易讀的智慧之書裡。無論任何時候，本書都將成為你在面對生命情境、探詢人生意義，或追尋個人夢想時，最有力也最實用的智慧工具箱。

什麼樣的生命道路值得追求？我們能真心實意的感到快樂嗎？

如何在痛苦中安撫自己？如何將自己從束縛中解放？我們該如何幫助他人？……

對於生命的困惑、人的存在問題，三個朋友充滿智慧的見解，讓我們找到了在人生路上，值得相信和遵循的前進力量！

Photo Credit: 究竟出版

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航