活出天賦，舉起愛的重量——舉重國手登上奧運殿堂之前的故事

一個人可以如何影響另一個人的生命？甚至是改變一個素昧平生者的人生？甫閉幕的東京奧運會上，我們看見世界各國的運動好手在此集結、展現自己的最佳成果，有幸登上頒獎舞台的，其成長背景便隨即成為鎂光燈底下的焦點。每一位運動員都有屬於自己的經歷，有的人是運動世家，從小就有充足的訓練資源；有的人及早發現天賦，也能無後顧之憂的受栽培；然而，並不是所有人都這麼幸運，有的人從小就面臨家庭經濟重擔，光是吃飽和上學這兩件事，就要與父母一同分勞解憂。

運動場上的台灣之光，有著什麼樣的生命故事？從本屆三位東京奧運舉重好手方莞靈、江念欣、陳柏任的經歷，看見孩子的生命能在陌生人的善舉下重新點燃希望，甚至舉出精彩人生。

舉重精靈 方莞靈｜堅定意志，拚進世界前四強

Photo Credit：台灣世界展望會 「舉重精靈」方莞靈

有「舉重精靈」美稱的21歲舉重好手方莞靈，初次登場奧運舞台挑戰舉重項目「女子49公斤級」，以抓舉80公斤、挺舉101公斤、總和181公斤一舉挺進世界第4名，奧運首戰便有如此佳績，令人印象深刻。

這位來自嘉義阿里山鄒族部落的舉重好手，不只在比賽場上撐起百斤重擔，在成長過程中也扛了不少壓力。方莞靈從小就由母親獨自扶養，因媽媽身體不好，加上在地工作機會較少，家庭經濟負擔沈重。幸好在方莞靈小學六年級時，因為一次偶然的機會被教練發現具有非常好的爆發力，遂鼓勵她加入舉重隊，而方莞靈也十分樂意接受舉重訓練，除了挑戰自我體能， 最主要還是希望可以獲得比賽的豐厚獎金：「只要比賽獲獎，得到的獎金就能幫忙分擔家計，減輕媽媽的經濟負擔。」加入舉重隊不久後，方莞靈也開始接受台灣世界展望會的幫助，讓原本苦於付不出學費與生活費的媽媽頓時減輕壓力，也讓方莞靈能夠專心訓練，不必為了家計費心煩惱。

Photo Credit：台灣世界展望會 方莞靈說：「雖然我知道名次不是最重要的，不過還是希望這次奧運比賽可以進前八名，因為會有獎金，這樣就可以給媽媽買平常她捨不得買的事物。」

在登上奧運殿堂以前，舉重精靈也代表台灣勇闖一場場的海內外比賽，獲獎無數。途中也曾因意外受傷而陷入低潮，回首那些時期，方莞靈心中滿是感謝：「在我想放棄的當下，總會發現周圍的親朋好友其實從未放棄過我。」無論是家人、教練、朋友還是台灣世界展望會的社工員，許多人的鼓勵與陪伴都堅定方莞靈的意志，讓她得以重拾信心一步步往前走，最終在奧運舞台上舉起一片天。

舉重女將 江念欣｜無所畏懼，舉重台上突破自我

Photo Credit：台灣世界展望會 今年24歲的舉重女將江念欣，代表台灣出戰東奧舉重「女子55公斤級」賽事，最終以抓舉81公斤、挺舉95公斤，總和176公斤的成績在分組賽中位居第4名。

另一位布農族舉重女將，是來自務農家庭的江念欣。由於家庭經濟時常受天災所苦，父母又要養育三個孩子，大筆的教育費與生活支出，時常讓一家人喘不過氣。無助之際，江念欣媽媽想起自己的妹妹曾受台灣世界展望會幫助，於是主動聯繫展望會。

而開始受展望會資助的初期，剛好是江念欣離開家鄉就讀國中一年級、正式進入舉重隊的階段。當時父母心疼女兒吃苦，極力反對她練舉重；然而隨著時間過去，父母逐漸看見女兒的堅持與毅力，態度也跟著轉變，於是成為江念欣後援會的一員。江念欣在運動員養成的人生路途上，即使離家在外，展望會社工員的關懷也從不間斷，不只給予家庭經濟支持，也給予孩子最好的心理陪伴，讓江念欣這顆舉重潛力新星得以發揮天賦，健康成長。

今年終於成功舉進奧運殿堂，江念欣只求盡心盡力，其餘的一切都交託給主。走過顛簸的成長路途，她學會的重要一課是「信心」，對於和她一樣有弱勢兒童經歷的孩子們，江念欣說：「要相信自己，也要將展望會的愛一起傳遞下去。」

舉重力士 陳柏任｜自我淬煉，一舉擠進世界前五名

Photo Credit：台灣世界展望會 來自台南的舉重力士，陳柏任。

第三位舉重國手，是台南子弟陳柏任，今年出戰東京奧運「男子96公斤級」，最終繳出抓舉176公斤、挺舉205公斤、總和381公斤的佳績，雙破全國紀錄，最終躋身世界第5名。

今年23歲的陳柏任也是從小背負經濟壓力。父親病逝後，長期務農的母親一肩扛起家計，但農作經常看天吃飯，收入並不穩定，家庭經濟常捉襟見肘；這樣的困境終於在陳柏任國小一年級時出現轉機，台灣世界展望會發現陳柏任一家的需求，透過助學金、社工員訪視關懷，以及課後輔導、才藝學習、生涯規劃、青少年發展與培力等教育方案，協助陳柏任獲得充足資源，也讓他有機會發揮舉重天份。

Photo Credit：台灣世界展望會 內向寡言的陳柏任，即使在訓練過程中遭遇挫折，也不曾有過抱怨和放棄，了解兒子的母親也非常能夠理解他的心情，總是一旁默默支持他。

陳柏任從國中開始接觸舉重，並很快地確立志向，要將舉重這項興趣當成未來職業，更把目標放在奧運殿堂的賽場上。他花費大量時間訓練，即使是過年團聚的時刻，仍是自主訓練完後才回家與家人相聚，休息一晚後又匆匆趕回訓練場上練習，不曾鬆懈。如今他成功站上奧運舞台，將一路以來收到的愛與支持，轉化為飽滿力量，為自己的人生舉起精彩一片天。

加入行動的行列，為生命帶來轉變的希望

展望會的資助兒童計畫，不只讓三位舉重國手在開發天賦的過程中更無後顧之憂，也改變世界上無數弱勢兒童的生命。今年東奧場上值得注意的還有一支特殊隊伍——「奧運難民代表隊」，在奧運場上，我們得以看見難民運動員如何穿越艱苦歷程、展現強韌的生命力；據聯合國難民署（UNHCR）今年六月最新統計，目前全球有超過八千萬人正因氣候變遷、戰爭衝突，被迫離開家園，其中將近2,640萬名為難民。這些流離失所、無處是歸鄉的難民，也是展望會的關注對象，尤其難民兒童是最脆弱的一群，他們的生存和未來急需關注與搶救。

Photo Credit：台灣世界展望會 世界展望會兒童資助計畫長期關顧全球弱勢兒童，從教育、醫療、健康、糧食、水資源等面向協助其逐步邁向自立

一直以來，台灣世界展望會致力於資助世界各個角落的弱勢兒童，相信愛心能轉化成實質力量，為一個人的生命帶來重大改變。從國際難民兒童，到台灣偏鄉或都市角落的弱勢孩子，都需要我們的關心與行動支持，透過實際的資助方案，你能為孩子改善營養健康、穩定求學、發展興趣或專長，並脫離貧困生活。目前國內外仍有數千名兒童正等待資助人的愛心關懷，而正在閱讀這篇文章的你，或許就是改變他生命的重要契機。

加入台灣世界展望會資助兒童計畫，成為弱勢孩子成長路上的重要支持