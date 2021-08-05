東南亞製造業因疫情產能受創，影響手套、半導體、汽車供應

東南亞國家仍深陷COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情，使得製造業者的生產大幅衰減。傳播力強的Delta變異株肆虐、疫苗接種率偏低、防疫封鎖措施，使得國際間供應鏈無法維持順暢，工廠也面臨勞動力不足或停工，影響全球橡膠手套、半導體和休旅車等商品的供應。

《路透社》報導，本週工廠調查顯示，7月多數東南亞地區經濟體的商業活動大幅衰退。東北亞和西方製造業的經濟儘管成長放緩但仍維持擴張，東南亞則與他們形成鮮明對比。東南亞地區人口約6億，目前面臨疫苗接種緩慢的問題，導致原先就已受損的經濟，恢復步伐又被拖慢。

東南亞各國政府正在極力爭取疫苗，同時也實施代價高昂的封鎖措施，使得許多工廠面臨沒有工人的情況。這些挫折威脅到這個全球新興市場的成長，東南亞製造商的競爭力主要來自低成本勞動力以及易於取得的原物料，新一波疫情爆發影響勞動力供應，導致生產上的重大瓶頸。

匯豐銀行（HSBC）經濟學家警告，印尼、越南、菲律賓和泰國的低接種率，以及疫苗效力的不確定性，使這些國家的經濟暴露於風險中。匯豐銀行指出，「這代表著這些國家的人口不只受到當前疫情的衝擊，未來也可能再受到病毒突變影響。不確定性的防疫限制若繼續延續，將危及經濟成長前景。」

《華爾街日報》報導，根據財經數據服務公司IHS Markit的數據，印尼和馬來西亞，近來因為不斷增長的病例數和死亡人數，受到最嚴重的打擊。根據國際貨幣組織（IMF）指出，在經濟先進國家中大約有40%的人口已經完整接種疫苗，但新興市場經濟體大多不到20%，東南亞國家更低，印尼和菲律賓大約8%，泰國大約是6%。

東南亞供應鏈整合相當緊密，一個國家的工廠停產，可能會對其他地方產生影響。印尼潘氏兄弟成衣製造商（PT Pan Brothers），旗下約有3萬1000名工人，儘管政府下達疫情管制，但因為他們被指定為必要產業，依然被允許以100％人力營運。潘氏兄弟副執行長Anne Patricia Sutanto指出，公司仍然沒辦法完全避開COVID-19帶來的困難，因為從越南和其他國家來的原物料，因為他們國家的封鎖措施而延遲到貨。

工廠產能受衝擊

《路透社》報導，泰國作為亞洲第四大汽車出口國，也是全球最大車廠之一豐田汽車（Toyota）的生產基地，今年7月因疫情導致的零組件短缺問題，暫停國內3個工廠的生產。

泰國水果加工出口廠暹羅農食品（Siam Agro-Food）生產依賴外籍勞工，但因為工人們返鄉以及邊境封鎖無法來泰，廠內550個工人職缺只招到400人。「我們每天有350噸水果，但因為沒有足夠工人來加工，只能處理其中250噸。」暹羅農食品總裁提皮帕蓬（Ghanyapad Tantipipatpong）說，「來自出口市場的需求強勁，像是我們主要的市場美國，但現在的問題出在生產。」

越南的南部聚集三星、富士康和Nike等跨國公司的廠房，日前因為疫情爆發，工人被迫在園區過夜隔離。根據越南政府上週統計數據顯示，從7月開始實施嚴格防疫管制以來，南部多個城市與省份的工業產能大幅下降。

馬來西亞乳膠手套供應量約佔全球市場67％，因防疫封鎖限制，許多手套製造商在6、7月暫停營運。由於全球買家的擔憂，國內手套製造商的協會請求政府開放復工，目前已放寬限制，允許60％的勞動力返回工廠，而廠商們仍在請求全面開放。

德國半導體大廠英飛凌（Infineon）預估其在馬來西亞的工廠停工，將造成數千萬美元的損失，生產放緩也將影響到英飛凌的車廠客戶。

《路透社》報導，國際貨幣組織7月27日發佈的世界經濟展望（WEO），對亞洲五國包括印尼、馬來西亞、菲律賓、泰國和越南今年的經濟成長預測，分別下修了0.6到4.3個百分點之間。牛津經濟研究院（Oxford Economics）提及，「我們預估新型病毒爆發，和持續反覆加緊的管制措施，會延緩經濟復甦進程，尤其在東南亞地區。」

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責任編輯：徐卉馨

核稿編輯：杜晉軒