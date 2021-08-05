2021/08/05,
健康

新增6例本土病例、無新增死亡，陳時中提醒出國需要接種證明可申請「黃皮書」

新增6例本土病例、無新增死亡，陳時中提醒出國需要接種證明可申請「黃皮書」
Photo Credit:中央流行疫情指揮中心

我們想讓你知道的是

近來接種人數提高，有些國家需要更清楚的接種證明，陳時中表示，在醫院能夠透過黃卡及相關身分證明，來申請國際預防接種證明書（俗稱黃皮書）。針對茶室是否能復業、長照機構會不會開放探視，陳時中強調8月9日後不會降級，開放與否都還要經過觀察討論。

中央流行疫情指揮中心今（5）日公布國內新增11例COVID-19確定病例，分別為6例本土及5例境外移入；另確診個案中無新增死亡。

新增6例本土病例、無新增死亡

指揮中心表示，今日新增之6例本土病例（其中2例為居家隔離期間或期滿檢驗陽性者），為4例男性、2例女性，年齡介於20多歲至60多歲，發病日介於7月23日至8月4日。個案分布以新北市4例為最多，其次為臺北市及桃園市各1例；其中2例為已知感染源、3例關聯不明、1例疫調中。

針對近期確診個案解隔離情形，5月11日至8月3日累計公布1萬4522位確診個案中，已有1萬3001人解除隔離，解隔離人數達確診人數89.5%。

今日新增5例境外移入個案，為4例男性、1例女性，年齡介於20多歲至60多歲，分別自奈及利亞、南非及美國入境，入境日介於7月21日至8月3日。醫療應變組副組長羅一鈞指出，南非入境的案15855有在南非接種過1劑BNT，美國入境的案15858、15869則在美國打過2劑BNT疫苗，但由於回國時第二劑施打時間未超過14天，因此都算未完整接種。

接種人數提高，陳時中提醒出國可申請「黃皮書」

陳時中表示，昨日有9萬7342人接種疫苗，現在每日都大約10萬人上下。截至昨日疫苗的人口覆蓋率為34.78％、劑次人口比為36.6劑／每百人。發言人莊人祥表示，中央和地方的AZ疫苗目前合計剩餘86萬6900劑、莫德納65萬8000劑。

針對接種疫苗人數提高、出國需要相關證明，陳時中指出，原來的COVID-19疫苗接種紀錄卡（俗稱黃卡）有中英文對照，但有些國家需要更清楚的接種證明，那麼在醫院能夠透過黃卡及相關身分證明，來申請國際預防接種證明書（俗稱黃皮書）。

沒有申請過黃皮書需要繳交新台幣200元，已經持有黃皮書、欲加簽者則為150元，各醫院的行政費用、掛號費照原來收費標準收取。

針對台北市傳出將研擬規範、拚茶室9月副業，陳時中表示，茶室作為長期的文化，包含錯綜複雜的問題，既然8月9日之後沒有升降級的準備，那麽八大行業就不是開放項目。至於北市府對地區文化狀況比較了解，有什麼想法都可以提出來做討論。

除此之外，有記者提問長照機構是否開放探視，陳時中回應，在繼續維持二級警戒的情況下，規範仍可能做微調。雖然長照機構施打疫苗的比例蠻高的，但近來發生的群聚案確診者很多都有打過疫苗，要再進一步觀察是否能開放探視。

延伸閱讀：

責任編輯：李芯
核稿編輯：翁世航


Tags：

TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。