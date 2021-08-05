新增6例本土病例、無新增死亡，陳時中提醒出國需要接種證明可申請「黃皮書」

中央流行疫情指揮中心今（5）日公布國內新增11例COVID-19確定病例，分別為6例本土及5例境外移入；另確診個案中無新增死亡。

新增6例本土病例、無新增死亡

指揮中心表示，今日新增之6例本土病例（其中2例為居家隔離期間或期滿檢驗陽性者），為4例男性、2例女性，年齡介於20多歲至60多歲，發病日介於7月23日至8月4日。個案分布以新北市4例為最多，其次為臺北市及桃園市各1例；其中2例為已知感染源、3例關聯不明、1例疫調中。

針對近期確診個案解隔離情形，5月11日至8月3日累計公布1萬4522位確診個案中，已有1萬3001人解除隔離，解隔離人數達確診人數89.5%。

今日新增5例境外移入個案，為4例男性、1例女性，年齡介於20多歲至60多歲，分別自奈及利亞、南非及美國入境，入境日介於7月21日至8月3日。醫療應變組副組長羅一鈞指出，南非入境的案15855有在南非接種過1劑BNT，美國入境的案15858、15869則在美國打過2劑BNT疫苗，但由於回國時第二劑施打時間未超過14天，因此都算未完整接種。

接種人數提高，陳時中提醒出國可申請「黃皮書」

陳時中表示，昨日有9萬7342人接種疫苗，現在每日都大約10萬人上下。截至昨日疫苗的人口覆蓋率為34.78％、劑次人口比為36.6劑／每百人。發言人莊人祥表示，中央和地方的AZ疫苗目前合計剩餘86萬6900劑、莫德納65萬8000劑。

針對接種疫苗人數提高、出國需要相關證明，陳時中指出，原來的COVID-19疫苗接種紀錄卡（俗稱黃卡）有中英文對照，但有些國家需要更清楚的接種證明，那麼在醫院能夠透過黃卡及相關身分證明，來申請國際預防接種證明書（俗稱黃皮書）。

沒有申請過黃皮書需要繳交新台幣200元，已經持有黃皮書、欲加簽者則為150元，各醫院的行政費用、掛號費照原來收費標準收取。

針對台北市傳出將研擬規範、拚茶室9月副業，陳時中表示，茶室作為長期的文化，包含錯綜複雜的問題，既然8月9日之後沒有升降級的準備，那麽八大行業就不是開放項目。至於北市府對地區文化狀況比較了解，有什麼想法都可以提出來做討論。

除此之外，有記者提問長照機構是否開放探視，陳時中回應，在繼續維持二級警戒的情況下，規範仍可能做微調。雖然長照機構施打疫苗的比例蠻高的，但近來發生的群聚案確診者很多都有打過疫苗，要再進一步觀察是否能開放探視。

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責任編輯：李芯

核稿編輯：翁世航