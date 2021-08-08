《白色說書人與微塵望鄉》：布袋戲藝師的武林盛世，不亞於《一代宗師》所描摹那逝去的風華絕代

文：詹傑（編劇）

創作自述—無法送達的思念

關於說書人如何養成

一個很魯的父親，鎮日守一家小雜貨店，一個瘋了的妻子，還有一個其實不是自己親生的兒子，他的小日子會是怎樣光景？

劇作《白色說書人》的故事，走了很久，才終於找到屬於它自己的聲音。一開始團長兼演員的邱安忱的邀約，只是想用布袋戲製作一齣馬克白，可能是等我開始大規模做功課和田野，兼而採訪數個布袋戲藝師，才發現那真是一個武林盛世！從北到南，從文戲到武戲，各有勝場、豐盛如斯，不亞於電影《一代宗師》所描摹那逝去的風華絕代。

為此，我推翻了原有故事，重新回到了起點。慌亂中，回過頭去，第一個突破是紀錄片《就是這個聲音》（Once Upon A Time When Robin Hood Grew Old，二○一六）。

導演盧彥中拍攝台語活靈活現的主持人吳樂天身影，聚焦這個曾經號稱賣壯陽藥身家數億的地下廣播電台之王，還有，他那最為人熟知的廖添丁講古。信手拈來，一則則鄉野義賊的傳說故事，在他嘴裡翻出了橫跨一整個世代的史詩格局。

飛簷走壁、變裝易容的廖添丁，槍法奇準，永遠能從日本警察的追捕當中脫逃，映射出那個年代不能言說的時代壓抑，猶如英國作家喬治．歐威爾（George Orwell）的小說《一九八四》，永遠虎視眈眈的老大哥，而說故事與聽故事，成了人們能夠短暫自由翱翔的時刻。

我想像也許如電影《大智若魚》（ Big Fish，二○○三）般，父親給兒子講的膨風人生故事，有天會成為兒子了解爸爸生命過往的鑰匙。故而，午睡時刻，不識什麼字的雜貨店老闆王添財，要給兒子說故事，他想起廣播裡熱愛的吳樂天講古，天花亂墜閒扯淡，一下子八七水災英勇救人如潛水蛟龍，一下子紅葉少棒隊他身在觀眾席奮力大喊加油扭轉頹勢，小兒子眼睛亮了亮，覺得爸爸，啊，真是個英雄。

《白色說書人》的劇本書寫，幾乎就是在這樣床畔守護的美麗時光裡開展。

王添財給小兒子講的床邊傳奇，一尊路邊買來的廖添丁布袋戲偶成了主角，綠野仙蹤般，去了龍宮取定海神針、上了景陽崗打起老虎、入了火焰山要借芭蕉扇，行走在林沖夜奔的路上，一轉身，廖添丁最愛的女人潘金蓮，正靜靜地，坐在鏡前梳妝畫眉，可望而不可得，英雄無限寂寞。

小兒子要到很大以後，才能真正明白這些故事背後的真正故事。當他的父親開始失智，那些被禁錮的祕密再也關不住，跑了出來，小兒子赫然發現虛實交雜的床邊故事，隱含了父親的寂寥一生，還有，他面對巨大惡意襲來時，內心動搖的私心與懊悔。

劇本故事最後一塊拼圖，是我閱讀《無法送達的遺書：記那些在恐怖年代失落的人》記下的筆記。臨死前的白色恐怖政治犯郭慶，寫給妻子的遺書說道，「一個人總是有一天要死的，請您們不要過分傷心吧！」整本書裡好幾封留給家人的最後訣別書，沒有一個人寫著復仇，而是最後對於家人的隻字片語叮嚀，然而這遺書卻在漫長的時光裡湮沒，直到二○○八年才陸續送抵家人手上，或者，收件者已查無此人。

《白色說書人》的故事底層，我試著觸及白色恐怖年代的人們，不僅僅是受害者與壓迫者，還有更深一層的，關於忌妒、關於背叛，關於我這一生平凡如蟻，我卻希望你能回頭看見並好好愛我的心聲。

作為編劇，我最鍾愛的角色，是小人物王添財。他的猥瑣、善良、市儈、溫柔、軟弱，都如同真實的人一般，棲身在你我之間，對生命有小小的渴望，期許自己是個英雄，卻終究掉在如爛泥般的生活裡，徹頭徹尾的失敗。

可能小兒子文彬要在父親死後許久，恍惚才能參透，那個兒時床邊，當父親帥氣甩弄戲偶廖添丁的時候，也有一雙惘惘然不可見，巨大的手，也在操弄著他的命運，讓他如戲偶般，就這樣走完了一生。

Photo Credit: 同黨劇團 《白色說書人》

當布袋戲走進小劇場

劇作《白色說書人》的完成，另有一部分是在劇場裡發生。兩位布袋戲大師陳錫煌嫡傳弟子吳榮昌、黃武山老師，提供我大量布袋戲唱詞，我一一上網翻找演出片段，透過剪裁、錯置西遊記、林沖夜奔、武松打虎、潘金蓮、包公審案故事，重新拼貼出廖添丁的胡撇仔文本，然後進入排練場，由導演戴君芳和演員邱安忱一同試驗。

來來回回的修改，我們逐漸找到某種跨越布袋戲和小劇場的語彙，讓場上許多紙紮道具和家具，成為布袋戲登場的趣味舞台。諸如一場孫悟空潛入海底找「定海神槍」的戲碼，就發生在一個乾涸的水族箱內，如此虛實交錯，加上全然開放的兩位偶戲老師，拿出畢生絕學，讓廖添丁在戲耍與敘事間，找到了跟現代觀眾接軌的可能。好多觀眾紛紛回饋，原來布袋戲還可以這麼熱鬧有趣。

在黑盒子劇場空間裡，舞台設計林仕倫提供了非常多的想像可能，加上英國藝術家Tim Budden剪紙作品，最終造就非典型的獨腳戲《白色說書人》，可以在小小方寸間，翻出多樣化的敘事空間，卻始終保持著張力。

《白色說書人》自二○一七年在台北國家實驗劇場首演後，陸續走南闖北，去了好幾個不同空間跟觀眾見面。特別感動的是，演員和偶師的互動，每一場次都還保有一些靈活變化空間，依據現場觀眾反饋，激盪出更加靈光乍現的火花。身為編劇，我也一一收錄在劇本文字中。

《白色說書人》從一度劇本卡關、走投無路，到最終順利搬上舞台，許多時候我都會想起劇本裡的台詞，那是添財最後送給兒子的禮物和叮嚀，要陪著他繼續走自己的路：「你說一九七一年，中華民國退出聯合國，全台灣攏緊張到皮皮挫、驚到嘛嘛耗ㄟ時陣，我出世了！眼睛張開一看到你，我就嘴笑目笑，咯咯咯！你說，阿彬，你註定就是要出世來乎大家振作！所以查脯仔不行哭，被欺負、被罵、被幹譙都袂行哭，要笑！不管別人怎麼說！只要笑，咱就贏了！」

Photo Credit: 同黨劇團 《白色說書人》

書籍介紹

本文摘錄自《白色說書人與微塵望鄉》，時報文化出版

作者：詹傑

【作者介紹】

國立台北藝術大學戲劇碩士，影視暨舞台劇編劇，現為國家兩廳院駐館藝術家（二○二一至二○二二年）。表演藝術雜誌二○一七年度戲劇人物，曾獲台北文學獎劇本首獎、台灣文學獎劇本創作金典獎，多次入圍金鐘獎最佳編劇，並以《刺蝟男孩》獲得第四十九屆金鐘獎最佳編劇。二○一八年獲亞洲文化協會ACC贊助，前往紐約進行藝術家駐村交流。



劇場作品有：《逆旅》、《寄居》、《愛滋味》、《像我這樣的查某人》、《拼裝家族》、《白色說書人》、《微塵望鄉》、《時光の手箱—我的阿爸和卡桑》、音樂劇《麗晶卡拉OK的最後一夜》、《勸世三姊妹》等，影像作品有：《刺蝟男孩》、《長不大的爸爸》、《降生十二星座》、植劇場《天黑請閉眼》、植劇場《花甲男孩轉大人》、NETFLIX首支華語原創影集《罪夢者》（原創故事）、電影《刻在你心底的名字》等。

【本書特色】

入圍第16屆台新藝術獎年度「表演藝術獎」

台南藝術節、台灣戲曲藝術節、台中歌劇院2019 NTT遇見巨人系列節目邀演

戲曲跨界導演 戴君芳 x 金鐘獎編劇 詹傑 x 獨角戲 邱安忱

Photo Credit: 白色說書人與微塵望鄉／時報出版提供

責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航