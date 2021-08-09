《幽靈、死亡、夢境》：特別強大的人格才能承受擁有「預知能力」的悲哀

文：安妮拉．亞菲（Aniela Jaffé）

經驗「靈異」的能力

萊恩成功地展示了每個人都具有超自然感知的能力。超心理經驗就像直覺、夢和預感一樣，都是生活中的一部分。但每個人的這種天賦有極大的差異。對於這一點，我們可以從《瑞士觀察家》的讀者來信入手。從這些信裡，可以看出大量這方面的問題。【原註8】

我們讀到那些在「錯誤的時間」或特定日出生的，並且「能夠聽到草長的聲音」的那些孩子們的故事。「特定日出生」，經常指的是星期天出生的孩子；但是從我們讀者的來信來看，日曆上的其他日子也會賦予孩子超感視覺或預言夢的天賦。一個鄉下女人寫道：

從人們的竊竊私語中我才知道，這種事並不是每個人都能看到的，只有出生於特定星座時辰的人才能夠看到；我出生於6月24日，正是仲夏日……

還有人寫道：

我母親讓我父親為我祈禱，保護我遠離這些靈視的影響。而她則把主要的原因歸之於我是出生於萬聖節。

另一個童年時代就有靈視的女人寫道：

我母親非常虔誠，我很大了以後她才告訴我：我出生在午夜與凌晨1點之間的「鬼時」，極有可能我因此擁有了這樣的天賦，在這一生中能夠看到比別人更多的鬼魂。而她是對的。

日曆上的聖誕節、除夕夜和其他的聖人瞻禮日（feastdays）【譯註11】都是特定的日子。並且有這樣的說法：

任何在大齋節（Lent）【譯註12】出生的人，可以看到所有的鬼，而且必須得讓路，否則就會忽然倒下身亡。

對這種聯繫的強調，是源自人類渴望為令人費解的神祕經驗，找到非個人因素的背景。將這種天賦追溯到明確的、特定的日子，伴隨著時間的循環，打造出一個包羅萬象的宇宙；人在這個宇宙中自有其位置，與這個宇宙密不可分，因此才能將他的各種才能歸之於他與宇宙的關係。

這種對各種天分的通俗解釋，將人連結到整個宇宙的背景，就像是小宇宙和大宇宙之間的關係，就像是內在世界和外在世界的關係，而這種看法在人類的思想中始終扮演著一定的角色。中世紀的「萬物有情論」（sympathy of all things），是這種解釋最登峰造極的階段。在煉金術裡，也可以看到同樣的思想。

榮格心理學不關心星期天出生或仲夏日的孩子「聽到草長的聲音」，也不關心對未來的預言或看到鬼魂等等這一切是否為真；而是將這種陳述視為一種徵兆，是心靈內有的感覺，這感覺是自我透過它的天賦或才能，站在了更寬廣而非人的連結裡（這是來自宇宙的），而且這完全是由比人類更高的權威所決定的。

對單純的人來說，他會將這種連結所代表的價值視為宗教的經驗，他表達這種感覺的方式是自然而本能的。

來信者描述的這些令人感覺怪異，而且一開始十分困惑的能力，往往突然在某一時間又消失殆盡。因此，一名能夠例行地預言或近或遠親友的死亡的女人，這麼寫著：

自從我親愛的丈夫死後，我就再也看不到這種事了。也許是因為這種事讓我太痛苦了。

另一個女人是從18歲開始起，反覆聽到那些彌留之際的朋友們的說話聲或呼喚她的名字，她寫道：

55歲以後，我就再也聽不見任何人的呼喚了。

有個女孩，有段時間不斷夢見樂透的中獎號碼，她寫道：

有一天，預言突然不再有了，就像它的出現一樣地突如其來，同時也帶走了我在樂透、賭注、比賽等這類的好運。從那以後，我就不再有任何的好運氣了。

另一個女人說：

多年來，只要我聽見「小死亡鐘」的聲音，我就能肯定，我某個親密的人要死了。不管人們怎樣嘲笑我、告訴我，這不過是木蛀蟲的聲音！不過，當死亡真的降臨，他們就不再嘲笑我了。然而自從我丈夫死後，我就很少再聽到「小死亡鐘」的聲音了，這幾乎是20年前的往事了。就好像我丈夫把我身上的什麼東西拿走了一樣，因為這已經讓我痛苦了很多年。

究竟是什麼讓預言夢和靈視這些天賦消失了，我們從這些簡短的陳述中無法確定。然而，肯定是有著某種東西，將人從上述的與宇宙和諧的狀態分離開來。這種分離並不全然是令人遺憾的。

確實，有時這可能是跨出了進入現實的第一步，而這是人類所需要的。「與宇宙和永恆同在的這種和諧夢境還是持續存在著」，這必然不是透過強大而清晰的意識來平衡的，而是往往與活力的逐漸減退甚至是早逝有著密切的相關。來信中就有一些這樣的例子。

有人寫到他有一名求學時的友人，是農夫的兒子：「他總是安靜的，一個相當沉默寡言的男孩，有著奇怪的眼睛，黑暗而深邃，看人的時候好像可以將你完全穿透。」他有第二種視力。在這封信裡，來信者舉了幾個例子。根據他的描述，這人直到死為止都是個「怪人」，而在他還是小孩時，就預言了自己的死亡。「我現在站在這裡，怎麼會又同時躺在井裡呢？」他當時問他的朋友—結果後來他就是在這樣的井裡淹死的。

一個住在俄羅斯的瑞士人，講起他14歲的兒子有天晚上與朋友去附近的小溪抓小龍蝦，突然，他們聽到一陣奇怪的歌聲，很快地就聽出這是教堂唱詩班的歌聲。

突然，歌聲整個包圍了我們，讓人弄不清究竟是來自上面還是來自下面。一會兒後，我們清晰地聽見了神父的聲音。接著，唱詩班的歌聲再次響起，以輪唱的方式，就像是東正教會裡的歌聲。

父親問這兩個孩子這時候他們怎麼辦，他兒子回答道：「哦，我們也跟著祈禱，除此之外，我們還能做什麼呢？」這番敘述是引人注目的，因為這段經驗是發生在共產主義的俄羅斯，在那裡，一如這位父親信中特別說明的，上帝形象並沒有深植在孩子們的心智裡。但這兩個孩子卻突然深陷在「靈性世界」裡，而他們的反應就彷彿那是現實。在這個案例中，這父親寫道：「後來，兩個孩子都夭折了。」

如果與「心靈世界」太接近，似乎會削弱生命力。許多例證一次又一次地驗證了這件事。

例如，尤斯蒂努斯．科訥（Justinus Kerner）為豪弗夫人（Frau Hau_e）所寫的著名傳記《普雷沃斯特的靈視者》（The Visionary of Prevorst, 1829）【譯註13】，她的一生，都是在極差的健康與身體的折磨中度過；M.布伊蘇（M. Bouissou）夫人則是位傑出的靈媒，多年的超感視覺通靈工作使她罹患重病，不得不退休；【原註9】而榮格學生時代所進行測試的那位靈媒，26歲就死了。甚至在民間盛行的傳說中也有記載與「靈性世界」進行接觸的危險；如果觸碰到鬼，甚或有時只是遇到鬼，據說都可能會帶來死亡。然而到目前為止，科學對這樣的相關性還沒有總結出任何定律或規則。

在另一封來信中，一位父親表示，經常預先告知什麼將發生的女兒，有一天竟敢問他，當她的母親死後是否會再娶別人時，他忍不住狠狠地抽了她幾記耳光，而或許他這樣做是非常明智的：「我只想告訴妳這件事—以後再也不准去看任何未來的東西了！」他咆哮道，好像在為她驅邪。而真實的情況是，這個孩子後來再也沒「看到」任何東西了，即便是她長大以後。「幽靈被趕走了」，而且陰鬱的預言永遠不再出現了。幾記耳光阻止了她這條非理性的危險道路，這當然是好事。生活也就可以繼續下去了。

預知能力，特別是這樣的能力是和親朋好友的死亡有關時，這份命運的禮物並不總是受歡迎的，而是令人感覺太過沉重。飽受這天賦折磨的德國女詩人安內特．馮．德羅斯特–徽爾斯霍夫（Annette von Droste-Hülsho）【譯註14】，發明了一個短語用來描繪這些人：「受折磨一族」。在我們收到的來信中，就常常出現這類字眼。

有一個女人，她不僅在夢中預見死亡與不幸，還預見好事。她寫道：「我試圖透過祈禱來擺脫這個魔鬼，但是這些怪事還是不斷發生。」在談到一個應驗了的夢時，她用了這樣的奇怪字眼：「它又回來了，黑暗可怕的東西。」

一個經常可以預知其他人死期的老人，對於他是如何知道的，總是守口如瓶。我們所讀到的是他「將他這個致命的祕密帶進了墳墓」。一個常常預知患者死亡的護士，把這種帶來巨大痛苦的能力稱為「苦難」。而另一個女人則寫道：「因為超感視覺或這一類的能力而受到的困擾，其實是令人非常不愉快的，」接著她又鬆了一口氣而長嘆：「謝天謝地，現在我再也沒有這種負擔了。」

另一個女人寫道：

總而言之，假如我夢見地上有個坑，我就知道村裡有人將要死了，而這種能力並不會讓我開心；假如我不再做這樣的夢，我會很開心。

我們很容易理解，有這種天賦是相當沉重的負擔，是特別強大的人格才可以承受的悲哀。這些「死亡預言家」或有超感視覺的人，偏離了人們共同的軌道。他們擁有的祕密使得他們難以被人理解，只會被同類孤立，讓他們受到懷疑而已。

這一點可以從一個11歲男孩的經驗中，很清楚地看到。他每逢假日，都被允許與教堂司事的孩子一起去教堂敲鐘，而有一天，他預言鐘的繩子會斷掉。結果，繩子真的斷了，而這種事在此之前從未發生過：「我們都嚇壞了，所有孩子都衝出教堂；而鐘依然自己響著，直到很久以後鐘聲才慢慢消失。」這封信繼續寫道：「有很長一段時間裡，每個孩子都避開我，甚至許多農夫遇到我時，還要劃十字。」

這個孩子受到了被遺棄的懲罰。因為，預言是在一個神聖的地方發生的，因而，他預測未來事件的天賦似乎也就更顯得不可思議。這種事儘管只發生了一次，但男孩還是被孤立了，是被特別「貼上標籤」的生物。這就是為什麼在原始的村落裡，精通魔法的巫醫們，就像我們文明中的「通靈預言家」以及擁有第二種視力的那些人一樣，總是離群索居。

我們可以理解，為什麼那麼多寫信的人強調，多年來，他們對自己的經驗守口如瓶。他們不願將這些公之於眾，因為講述它們，不僅是對祕密記憶的褻瀆，而且還會被視為「另類」，遭人厭惡。

備註

【原註8】：有時，以幽靈形象出現的分離人格部分（部分靈魂）並不是由親人或愛人代表的，而是由非人格的象徵性形象代表的。可以在H.史陶登邁爾（H. Staudenmeyer）的自傳《法術：一門實驗性自然科學》（Die Magie als experimentelle Wissenschaft）中找到一個值得注意的例子。史陶登邁爾告訴我們，他故意招來的鬼魂是怎樣逐漸變得獨立、呈現出它們的本性，不再服從於他的意志、去做它們想做的事。從醫學角度看，史陶登邁爾就是一名思覺失調症患者。引用在這本書裡的讀者來信，為了保證其原汁原味，我盡可能減少對它的修正。亦見譯註30。

【譯註11】聖人瞻禮日或盛宴日（feast-days）是在天主教會裡，為每一位聖人指定一年中的一個日期以盛宴為瞻禮，也就是聖人瞻禮日。這些聖徒們在各自的盛宴日會特別提及，包括祈禱和讀經，從而緬懷。這儀式源起於非常早期的基督教傳統，在殉道者逝世的日子或者在天堂出生的日子，拉丁文稱做dies natalis（出生的日子）。

【譯註12】大齋節（Lent），亦稱大齋期、大齋節期，天主教會、東正教會則稱為四旬期，信義宗稱預苦期，是基督教教會年曆一個節期。英文寫作Lent，意即春天。拉丁教會稱Quadragesima，意即40天（四旬）。整個節期從大齋首日（聖灰星期三／塗灰日）開始至復活節止，一共40天（不計六個主日）。

【原註9】布伊蘇夫人的自傳由G.弗雷（Frei），1957年於瑞士琉森（Lucerne）出版。可參見《靈魂之旅》（The Journey of the Soul）第157頁。參見原註93。

【譯註13】尤斯蒂努斯．科訥（Justinus Kerner,1786-1862），是德國詩人、執業醫師和醫療作家。他是第一個對肉毒中毒進行了詳細描述的人。1808年獲得博士學位，在一段時間的旅行後，定居維爾德巴德（Wildbad）擔任執業醫師。他的房子在歷史悠久的魏伯特魯城堡（Schloss Weibertreu）腳下，成為了朝聖者的聖地。1826年，普雷沃斯特一名林務員的女兒，也是游牧者和超感視覺者，弗里德里克．豪弗（Friederike Hau_e,1801-1829）來到了這裡。她成了科訥著名作品的主題，《普雷沃斯特的女先知，人類內心世界的啟示以及心靈世界對我們的滲透》（1829年，1892年第六版）（Die Seherin von Prevorst, Eroffnungen uber das innere Leben des Menschen und uber das Hineinragen einer Geisterwelt in die unsere，英文書名應該是_e Seeress of Prevorst: Being Revelations Concerning the Inner-life of Man, and the Inter-di_usion of a World of Spirits in the One We Inhabit）。

【譯註14】： 安內特．馮．德羅斯特–徽爾斯霍夫（Annette von Droste-Hülsho_,1797-1848），德國女作家，德國最偉大的女詩人之一。她最膾炙人口的作品是宗教組詩《宗教的一年》（Das geistlicher Jahr,1851）和中篇小說《猶太人的櫸樹》（Die Judenbuche,1842）。

相關書摘 ►《幽靈、死亡、夢境》：死者剛去世時，靈魂不知道發生了什麼事，就問「我死了還是沒死？」

書籍介紹

本文摘錄自《幽靈、死亡、夢境：榮格取向的鬼文本分析》，心靈工坊

作者：安妮拉．亞菲（1903-1991）

譯者：王一梁（1962-2021）

【作者介紹】

1903年出生於德國柏林猶太家庭，於漢堡大學（University of Hamburg）主修心理學，二戰時為逃避迫害移居瑞士，接受莉蓮．弗雷（Liliane Frey）的精神分析，而後被轉介給榮格，進行了長期的分析工作。

亞菲於1947至1955年擔任蘇黎世榮格學院秘書，為學院的早期規劃作出出色貢獻。1955至1961年擔任榮格私人秘書，是榮格晚年書信的整理者，也是廣為流傳的榮格回憶錄《記憶、夢和反思》（Memories, Dreams, Reﬂections）多數章節的執筆者。

亞菲亦是傑出的分析心理學者，極富創造力，精熟於榮格學說，在《人及其象徵》（Man and His Symbols）中寫了關於現代藝術的章節，也參與了榮格書信的德文、英文編輯工作。她的著作有《意義的神話》（The Myth of Meaning）、《卡爾．榮格，詞語與想像》（C. G. Jung, Word and Image）、《榮格的最後歲月：心靈煉金之旅》（From the Life and Work of C.G. Jung，心靈工坊出版）、《幽靈、死亡、夢境：榮格取向的鬼文本分析》（An Archetypal Approach to Death Dreams and Ghosts，心靈工坊出版）。

亞菲本身也是備受尊敬的分析師，用自己平靜、內省的方式幫助過許多遭遇精神危機的人。她興趣廣泛，受人喜愛，於1991年因突發疾病過世。

【本書特色】

榮格欽點女弟子亞菲進行鬼文本的分析，並專文推薦，高度推崇其研究價值。

以榮格心理學觀點解析靈異現象、預知夢、小矮人、通靈者、鬼故事等，以科學方法為超自然現象找到心理學的解釋。

妖怪、魔神仔、鬼故事、通靈現象等超自然現象研究者必讀！

Photo Credit: 心靈工坊

責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航