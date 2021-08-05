默克爾忠實盟友Armin Laschet「水災樂禍」？德國政治人物的形象

政治人物在大眾媒體展現正面的個人形象，很多時都是無可避免。從事政治活動，難免要謹慎言行，不小心失言，很可能斷送自己的政治前途。在自由民主的政體中，似乎顯得特別重要。因為政治人物的一言一舉，不只是對自己負責，而是對公眾。政治人物不一定事必要「有型靚仔」，但也不能夠太過「甩皮甩骨」。當然，政治人物不介意撕毀個人形象，甘願做一頭戰狼，那則是另一回事。

德國的北威州（Nordrhein-Westfalen）這兩年可說是多災多難。2020年初開始，是新冠狀病毒的重災區；肺炎肆虐了一年幾有多，疫苗終於在各州對於公眾開放。全德國差不多五成的民眾都接種了兩劑的疫苗，感染人數大幅地下降。可是，禍不單行，上兩星期北威州的連場暴雨，導致洪水泛濫，低窪地區的村莊被淹沒。造成超過110人死亡，670人受傷。德國作為一個發達國家，發生這些災難，聽來有點難以置信。水災造成的損失高達700萬歐元，災後重建保守估計達十年。

德國人不喜歡將喪事當喜事辦，重要的是處理災後的救援工作。不只是基本物資的支持，同時更加要心理上安撫民眾。不過，救災工作一開始，執政黨德國基督教民主聯盟（Christlich Demokratische Union Deutschlands，簡稱基盟聯）便爆出公關災難。事緣，總統施泰因邁爾（Frank-Walter Steinmeier）到其中一個災區Erftstadt視察。簡單的視察後，在記者會上悼念水災的受害者，並承諾提供協助。與施泰因邁爾同行的，還有基盟聯的新黨魁亞明．拉錫（Armin Laschet）。然而，拉錫的舉動，卻令人顯得啞口無言。總統在記者會對傷者及死者表示哀悼時，拉鍚竟然和其他同事在鏡頭前談天說地，有講有笑。不幸地，這一畫面被電視台捕捉下來，即時在Facebook、Twitter等的社交媒體廣泛傳閱，引來不少的批評。

今年年初，拉錫當選基盟聯的主席。德國的媒體，將他描繪成總理默克爾（Angela Merkel）的「忠實盟友」，預料將以總理候選人，出選德國今年九月的大選，繼續默克爾的「中間路線」。拉錫是現任北威州的州長，過去一年的肺炎防疫措施，也是好壞參半，爭議甚多。德文中有一字叫「Schadenfreude」，意思即是惡意的快感、幸災樂禍。拉錫是否幸災樂禍，只有他自己才知道。

事後，他為自己的言行道歉，強調不是幸災樂禍，並認為自己的做法也是不合適，為此感到抱歉。德國的選民會否想要一位「歡樂」的總理，仍然未知。拉錫不合時候的大笑，會否笑走自己的政治前途，在九月大選自有分曉。

事實上，拉錫在東西德地區的知名度不一，德東地區對他的認識相對較少。外交上，他主張對中國採用較溫和的政策，認為西方不應該與中國造成新的冷戰。近年，德國對環保的議題上，他更是沒有明確的答案與立場。對抗新冠狀病毒政策上，又與聯邦政府時有衝突。拉錫壯志雄心希望出任德國總理一職。可是，這不是一個人說了算，要成為德國總理，還要經過德國的民眾選票。

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責任編輯：Alex

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