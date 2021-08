【多益廣告題型解析】掌握問句常用的句型與結構，更容易理解考題重點

廣告題型在多益聽力第四部分的簡短對白,以及閱讀題型裡都很常出現,內容包括人事招聘、門市促銷、租屋招商、活動宣傳等,通常會有一段錄音或短文,再加上二至三道選擇題。雖然無法預測主題,但是只要掌握問句常用的句型與結構,將會幫助你更容易理解考題的重點,作答時也會更得心應手。

以下介紹三種廣告題型裡常見問題與句型結構,理解考題不再是難事!

What is the purpose of this advertisement? 這則廣告的目的是什麼?

由於多益測驗很注重考生對考試內容的理解,因此廣告題型裡最常見的一個問題就是詢問廣告的目的。Purpose的中文是目的,也可用objective(目標)表示。另外,考題也會使用According to(根據…)的句型作開頭,詢問「根據此則廣告」推測的可能結果。

Who is the target audience of this advertisement? 這則廣告的受眾是誰?

在理解廣告目的後,考題可能會接著詢問廣告瞄準的對象為何。Target原意為目標、audience為觀眾,target audience結合則是目標觀眾,也就是我們熟知的受眾。

除了Who開頭的問句外,其它Wh- 問句如Where(在哪裡)跟When(什麼時候)也是常見的問題,因此如果題目裡有提到地點、時間的關鍵詞,也可以多留意並先預測可能會出現的問句,如此一來就比較能掌握答題節奏。

What is NOT true about this ad? 關於這則廣告,何者為非?

在了解整則廣告的基本方向之後,考生也需掌握更細部的線索,如拍賣活動發生的時間、可以使用折扣碼的標準、預約的時間等。這類考題會提供四個針對廣告的敘述,考生須就理解的內容選出錯誤的答案。

另一個常見的詢問句型是What is most likely true about this advertisement?(關於這則廣告,何者最可能為真?)這時考生要能準確根據題幹內容從四個選項中篩選出最合適的答案。

實際範例

認識完廣告題常見的問句之後,我們用實際範例來演練一下吧!

Are you suffering from constant migraines? Cabezita is what you need! Cabezita has been proven to be the best solution to headaches. It also helps relieve sore muscles and joint pains. We are offering a 10% discount for purchases over $300 until July 20th. Call 1234-5678 now and get your offer today! We also accept online orders. Get Cabezita and be free of those headaches!

What is the purpose of this advertisement?

(A) To boost sales

(B) To help people with heart problems

(C) To promote free services

(D) To do more exercise Who is NOT the target audience of this advertisement?

(A) People with headaches

(B) People with a broken arm

(C) People with sore muscles

(D) People with joint pain What is NOT true about this ad?

(A) Cabezita is a medicine.

(B) The product can be bought on a website.

(C) Customers can pay less if they spend $500.

(D) Buyers will get 10% off if they purchase after July 20th.

1. 解析:題目直接詢問廣告的目的,文中提到產品是頭痛患者的良藥,並在7月20日前購買有九折優惠,可以得知這是一則促銷廣告,選項(A)應該是正解。文中提到的病痛並未包含心臟問題,選項(B)不正確。文中雖然提到free,但不是指免費服務,而是擺脫的意思,選項(C)不可選。廣告並未提及任何與運動相關的字眼,所以選項(D)也錯誤。

2. 解析:這個問題詢問哪一種人「不會」是這則廣告宣傳的對象,由以上內文得知Cabezita適用症包括頭痛、肌肉痠痛以及關節痛,因此正解是(B)。

3. 解析:文中的headaches、sore muscles還有solution等關鍵字,都有助於推論Cabezita為一種藥物。此外,店家提到只要在7月20日前消費滿300美金,就能享有九折優惠。文末也講到店家接受線上訂單,因此可以斷定這樣商品也可以在商家的網站上購買。綜合以上論述,選出錯誤的敘述為(D)。

另外補充幾個常見的廣告類單字:

advertisement/ad (n.) 廣告

campaign (n.) 廣告活動

banner (n.) 廣告橫幅

promotion (n.) 促銷;升職

on sale (phr.) 促銷中

customer (n.) 顧客,消費者

deal (n.) 交易

delivery (n.) 交貨;交付

雖然廣告類的內容五花八門,但是整體結構不偏離開場介紹、廣告細節(如產品特色或服務時間,以及呼籲採取行動的敘述。只要掌握問句類型、關鍵字和常見單字,面對冗長的考題就不會讓緊張感影響表現囉!

本文經VoiceTube看影片學英語授權刊登,原文發表於此

責任編輯:游家權

核稿編輯:翁世航