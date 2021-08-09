《幽靈、死亡、夢境》：死者剛去世時，靈魂不知道發生了什麼事，就問「我死了還是沒死？」

文：安妮拉．亞菲（Aniela Jaffé）

離世靈體的「接近」

康德關於靈性世界的理論

值得注意的是，離世靈體的幽靈如果是來自剛剛去世的，往往比死去相當時間的幽靈，還更頻繁地被人報導。這似乎是當死者的靈魂在剛剛死亡時，離這個世界「比較近」。這點與東方某些傳統的宗教觀念是一致的。《西藏度亡經》就認為，死者在剛剛去世時，他的靈魂仍然「在附近」。靈魂不知道發生了什麼，就問說：「我死了還是沒死？」【原註94】

文中繼續寫道：「它無法確定。它看待它所有的關係和連結，就像它之前習慣的看待方式。它甚至還聽到了哭泣。」靈魂必須經由它的精神領袖古魯（Guru）的通知，才知道自己的死亡。

我們也有一些信件強調了剛死不久的亡靈，十分明顯的「接近」。只要有與死者的習慣密切相關的事情發生，死者的在場感就會被喚起。這感覺就像他還在活著的人身邊，彷彿他無視於死亡而試著繼續生活下去。下面是一些例子。

一個女人寫道：

幾年前我母親去世了。她還在世的時候，她是我的鬧鐘，因為我早上必須趕火車上班。我睡在房子的頂樓。有時，我醒來時，正好聽到她上樓梯時那規律的腳步聲，看到她站在門口喊我起床。 我母親死後三星期左右，我醒來時突然聽到她的腳步聲，就像以往經常聽到的那樣。我十分清楚地聽到門口傳來她顫抖的聲音，喊了兩聲：「起床！該趕火車了！」而且，我確實感受到她的氣息拂過我的臉頰。我嚇壞了，打開燈，看看我萬不得已才買的鬧鐘。那時比我鬧鐘設定的起床時間還早五分鐘。

另一位寫信者回憶道：

我年輕時在農場工作，農場主人的岳父每次來看我們的時候，都會先朝敞開的廚房窗戶丟塊石頭。他喜歡帶給我們驚喜，因為每次石頭都不偏不倚地掉進了豬食桶，而豬食因此濺得老高，自然引起我們一陣驚嘆。過一會兒，他才開懷大笑地走進廚房，為自己成功的玩笑而得意。 有好些時間我們沒看到他，這件事又發生了。我們都喜歡他的風趣，期待他再次來訪。有一天晚上，我們圍坐在桌旁，突然聽到豬食被濺得老高的聲音。農場主人以為是他岳父來了，就跑到門口大聲開玩笑地打招呼。 但沒有人回應。我們急切地期盼著，以為他是在跟我們玩啥詭計，會忽然從別的門進來。但什麼都沒有。我們等了十分鐘，大家都非常困惑沒人進來。就在這時，電話鈴響了。我們得知，他幾分鐘前才死於心臟衰竭。

有個人這樣寫道：

我們忠實的賽比是我已故父親的農場幫手，他曾在農場做過七個夏天。我們家擁有阿爾卑斯山的一片牧場，不得不請別的農夫照看牛群；此外，我們還有很多其他工作。大家都不得不起早摸黑地幹活，賽比也有幹不完的活，但他從不抱怨。當我們九個孩子與他一起工作時，他總是有許多好建議。 多麼有趣的一個人！他教我們唱約德爾調（yodel），跟我們講許多精彩的故事，也有鬼故事，還有一些可憐靈魂的故事。賽比知道怎樣和我們相處，我們都愛他，喜歡聽他的建議。 我們很幸運有了他，因為就在他來我們農場工作的第七個夏天，我們的母親重病臥床三個月，父親的手指嚴重感染敗血，無法長時間工作。賽比照顧我們這些孩子，打理一切事務，幫助我們度過了那段艱難的日子。做飯時他總是從後門進來，臂膀滿滿從柴堆扛來的木柴，邁著他特有的重重步伐踏上樓梯。路過父親的房間時，他常常打開門報告父親事情的進展。 哦，大約快到萬聖節時，賽比準備要離開我們過冬了。父親那時已經痊癒，對他為我們所做的一切千恩萬謝，要他答應我們第二年夏天再來。 隨之而來的冬天極為寒冷，我們住的地方海拔有四千英尺，積雪至少有三英尺深。有天晚上，就在我們在客廳結束晚禱時，母親說：「聽！誰來了？好像是賽比。」我們吃驚地聽到他撲通撲通的木底鞋上樓的聲音。父親打開門喊道：「賽比，進來！」但沒有人。冬季總是關著的後門這時半開著。但雪地上沒有任何痕跡！「我想，是不是賽比出事了？」父親說。我們都祈禱上帝保佑他，憂心忡忡地默默上床。 兩天後，我們聽說，賽比就是在那個時候死於肺炎。

下面這個故事是另一個人的童年回憶：

這件事發生在1894年，我在W學校的最後一年。上課時，有個叫做漢斯的小男孩坐在我的左邊。他在F區做農場幫工。 每天早上，他都必須從農場到奶酪場去取好奶，再派送出去，然後返回農場吃早餐。這讓他無法準時到校，總是遲到20分鐘。學校主管曾多次討論過這個情況，結果是，告訴漢斯不要再來我們學校上學，得去F區的學校上。這讓漢斯非常難過，結束了生命，於是從懸崖上跳進桑妮河（RiverSanne）。 隔週的星期一，正好7點過了20分，學校的門突然打開又關上。接下來的整個星期都如此。老師嚇壞了，但無能為力。然後忽然就結束了，一切如此突然，就像這事的開始一樣地突然。

一個女人寫道：

我們村裡有個年老體弱的獨居老人，住在農舍旁的小屋裡。他為農夫們砍柴做零工來維生，一直就這樣一個人生活著。儘管他是年輕時酗酒喝壞了身體，但我還是為他的孤獨貧困感到難過。因此，我對他說，每個星期日都可以來我家拿取晚飯。有好長一段時間，他每個星期天都來。 但突然我們再也沒見過他了，聽說是感染了肺結核而住進了醫院。一個晚上，我夢見了老「賀岱爾」（Hodel），平時我們就這麼叫他，他走進我們家。透過廚房窗戶，我看見他走上街，穿著一件白襯衫，一件棕色亞麻外套，鈕釦上別著一朵白花。我叫我丈夫快來看看這個老人，看起來是多麼的體面呀。 然後，他似乎看見了我們，揮著隨身帶著用來裝食品的小飯盒。我想給他一些吃的東西。然而等了很長時間，他都沒到我們家來。第二天早上，就在我們說起這個夢的時候，我們得到消息，他就在那個晚上過世了。

這個經驗是一個夢，但它的性質與其他的記述沒什麼兩樣。即便在這個經驗裡，死者表現得跟他活著時一樣，因而產生了他明顯的「接近」感。在下面的例子中，最明顯的並不是逝者的「接近」，重點是這「接近」的領域通常是被稱為「彼岸」。

一個女人夢見她的妹妹掉進山谷摔死了。她寫道：

突然，四周靜極了。接著聽見一聲巨響，像是一掛厚重的窗簾從數不清的窗簾環上掉了下來，一道難以形容的不可思議的白光讓我刺目，什麼都看不到。我馬上意識到，我親愛的妹妹已經到達另一個世界，進入永生。 第二天，電話鈴響了，我被通知她出了致命的車禍。

下面這封信也暗示了「另外的地方」：

漢斯叔叔已經瘸了好多年了，我常常去看望他，但我最後一次看見他卻是在夢中。在一片開闊的平原中間有一道牆，而這牆可以說就像一根線，不知道從哪裡開始，也不知道在哪裡結束。牆的中間是一個入口，同時也是出口；而這扇門始終敞開著。然後就看見漢斯叔叔拖著沉重的步子走了過來，每一步都步履維166艱，畢竟他是個瘸子。他穿著一件棕色亞麻外套，就像埃文達（Emmenthal）的農夫那樣，左臂下夾著一把雨傘。至於右臂，則是一條繩子吊著袋子。 哦，我心想，漢斯叔叔要出遠門了！他走到這扇門。他停了下來，伸展開雙臂，親切地看著我，用眼睛跟我打招呼。然後他毫不費力地邁開步子走到門的另一邊！現在他看上去燦爛 極了，年輕而強壯，就像我小時候看到的那樣，那時他還是個帥氣的年輕農夫。 就這樣，漢斯叔叔穿著星期天的棕色亞麻外套走了！ 醒來後我想：漢斯叔叔死了。 幾天以後就收到他的死亡通知書。我母親參加了葬禮。回來的那天傍晚，她告訴我們：「我看見漢斯叔叔躺在棺木裡，穿著一件棕色亞麻外套。他們說，他穿著這套衣服是去結婚的。」

在這兩個夢裡，都只有一堵很薄的牆，在第一個夢裡是一扇簾子，在第二個夢裡則是一堵「線牆」，將今生和彼岸隔離開來，由此指出「不可辨識的」或「不可知的」領域是如此接近，而這領域可以解釋為最廣義的無意識。

備註

【原註94】： The Tibetan Book of the Dead, Oxford, London 1927, p. 98.

相關書摘 ►《幽靈、死亡、夢境》：特別強大的人格才能承受擁有「預知能力」的悲哀

書籍介紹

本文摘錄自《幽靈、死亡、夢境：榮格取向的鬼文本分析》，心靈工坊

作者：安妮拉．亞菲（1903-1991）

譯者：王一梁（1962-2021）

【作者介紹】

1903年出生於德國柏林猶太家庭，於漢堡大學（University of Hamburg）主修心理學，二戰時為逃避迫害移居瑞士，接受莉蓮．弗雷（Liliane Frey）的精神分析，而後被轉介給榮格，進行了長期的分析工作。

亞菲於1947至1955年擔任蘇黎世榮格學院秘書，為學院的早期規劃作出出色貢獻。1955至1961年擔任榮格私人秘書，是榮格晚年書信的整理者，也是廣為流傳的榮格回憶錄《記憶、夢和反思》（Memories, Dreams, Reﬂections）多數章節的執筆者。

亞菲亦是傑出的分析心理學者，極富創造力，精熟於榮格學說，在《人及其象徵》（Man and His Symbols）中寫了關於現代藝術的章節，也參與了榮格書信的德文、英文編輯工作。她的著作有《意義的神話》（The Myth of Meaning）、《卡爾．榮格，詞語與想像》（C. G. Jung, Word and Image）、《榮格的最後歲月：心靈煉金之旅》（From the Life and Work of C.G. Jung，心靈工坊出版）、《幽靈、死亡、夢境：榮格取向的鬼文本分析》（An Archetypal Approach to Death Dreams and Ghosts，心靈工坊出版）。

亞菲本身也是備受尊敬的分析師，用自己平靜、內省的方式幫助過許多遭遇精神危機的人。她興趣廣泛，受人喜愛，於1991年因突發疾病過世。

【本書特色】

榮格欽點女弟子亞菲進行鬼文本的分析，並專文推薦，高度推崇其研究價值。

以榮格心理學觀點解析靈異現象、預知夢、小矮人、通靈者、鬼故事等，以科學方法為超自然現象找到心理學的解釋。

妖怪、魔神仔、鬼故事、通靈現象等超自然現象研究者必讀！

Photo Credit: 心靈工坊

責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航