「中國製造」卡關！華南水患阻斷陸路運輸，疫情又加劇塞港缺櫃夢魘，歐美假日購物旺季恐無貨可供

每年年底接續而來的假期和購物旺季，一向是各大廠商關切的焦點，而本來能在旺季中大撈一筆的廠商們今（2021）年可能要落空了。隨著中國製造的各種產品、原物料及零組件，受到水患影響，華南災情嚴重致使陸路運輸受阻，已經無法及時送到港口；而倘若歷盡艱辛到達港口後，卻又得面臨嚴峻的塞港缺櫃問題。

中國水患破壞鐵路、各項設施，「中國製造」面臨卡關

自去（2020）年全球受到病毒肆虐，各國逐漸利用封城控制疫情，導致各地運輸業遭到停止，使得各地進出口產品受到影響。後來，隨疫苗問世後，近期歐美逐漸解除封鎖打開國門，恢復各大運輸業的運作。

不過，今年下半年的歐美的購物旺季，可能又再次受到運輸延誤，導致商品缺貨的影響。《CNBC》報導近來中國各地（河南、深圳及廣州等）下起暴雨，洪水已破壞這許多地區的運輸貨物及原物料的鐵路，源源不絕的水甚至湧入工業區，已嚴重破壞設備。

根據《CNBC》引述中國家電商海信國際行銷部門副總裁Fang Xueyu表示，許多貨品現在無法出貨，航運集裝箱成本翻了4倍，從大約每個3000美元漲至最多1.5萬美元，且運送至歐洲的時間比原先還要多出約1個禮拜。

供應鏈軟體供應商E2open執行副總Pawan Joshi也稱，歐美黑色星期五及假日季將面臨衝擊。他說：「隨著開學、購物季節熱絡，消費電子產品、宿舍傢俱、服飾等器具等需求都會直線上升，歐美將慢慢進入假日購物旺季。」

Joshi一再強調，各原材料的若造到延遲，將對下游產生連鎖效應，並於最快數週內擾亂供應鏈。他擔心表示「今年下半年，將會看到消費電子產品、傢俱、服飾、電器等各種商品漲價。」

而Joshi的擔憂並不是沒有道理，根據2019年世界銀行《全球生產力：趨勢，驅動力和政策》報告，中國的製造業產值約3.8兆美元，位居全球之首。

《日經中文網》去年，就曾對中國製造業分析，中國的製造業生産每減少100億美元，海外的生産和銷售就被拉低67億美元，其中又以韓國、日本和美國等影響最大。

中國電動車初創企業愛馳汽車（Aiways）執行副總Alexander Klose上（7）月也向《CNBC》表示，目前物流系統確實存在許多干擾，重新預訂貨運班次，且再次推遲班次，沒有可用的船與貨櫃，對公司造成了嚴重影響。

他指出，對銷往歐洲的中國產汽車，出貨可能延誤3個月左右，上個月還有大批汽車仍停在港口等待運輸。

除了水患造成陸路運輸受阻外，原本就已經緊繃的中國華南各港口，又受到東南亞疫情造成的轉單影響，各大電子零組件廠商搶奪貨櫃，亟欲送到各國電子廠商中。《工商時報》報導，上海航交所SCFI本期最新運價指數，上海到東南亞線基本運價喊漲0.6%、來到861美元。

東南亞疫情攪局，中國塞港缺櫃更嚴重

《工商時報》更稱，東南亞疫情日益嚴峻，隨著馬來西亞自8月1日繼續封城、停工令不斷延長，造成越南、馬來西亞等港口擁堵加劇，部分訂單大舉轉向中國。

報導說，全球最大貨櫃輪公司馬士基對外公告，從8月起已經率先調高自越南到全球的所有冷箱運費。公告指出，歐洲、俄羅斯等多條航線每40呎櫃破萬美元。而亞洲區間航線，從去年11月開始上漲，今年初進入高峰，上海到新加坡航線運價每TEU曾破1000美元。

其中位於中國華南的深圳鹽田港深陷塞港夢魘，5月中受到疫情復燃影響，本來就已經緊繃的港口運作，又變得更為艱難。《CNN》報導，雖然鹽田港已於5月31日恢復作業，但營運效率仍未回歸正常，持續影響整體物流周轉，

國際航運組織「波羅的海國際航運公會」（BIMCO）首席航運分析師Peter Sand直言，鹽田港大堵塞將引發連鎖性危機，美國民眾今年底購買耶誕禮物時，可能無法在貨架上找到想要的東西。

《CNN》報導中稱，塞港問題已從鹽田港蔓延到廣東其他港口，包括蛇口、赤灣和南沙，當時估計，以鹽田港來說，要等到6月底才能全面恢復，進而緩解各港的壓力。

如今，中國境內水患持續影響各路網的的運作，尤其在中國南方各地依然不斷發酵，洪水災情使得貨物無法及時送至港口，而就算送到了港口，又必須面臨塞港缺櫃的窘境。歐美地區將來臨的假日購物旺季，各大廠商開始擔憂，無法供貨後所造成的虧損。

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​​核稿編輯：翁世航