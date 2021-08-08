【影評】重探程偉豪早期三部短片，是什麼讓他成為商業類型片當紅名導？

文：橘貓

2021年7月，府中15策展單位規劃「焦點導演——程偉豪」單元，在疫情隔離期間，線上放映程偉豪導演三部早期短片作品：《搞什麼鬼》（2008）、《狙擊手》（2009）、《保全員之死》（2015），並邀請導演進行線上講座，分享拍攝三部早期作品的甘苦談。

礙於時間與宣傳側重，導演在講座階段對早期創作經驗能夠重新挖掘分享的資料有限。然而，重新觀賞程偉豪的三部早期作品，仍帶來程度各異的感受與刺激，且能與程偉豪一貫「反轉類型嘗試」之風格定位做出呼應。以下為本次影展，重新觀賞三部短片之心得淺見。在程偉豪風格特色逐漸於商業院線修練完備之際，重探其作品，或為正當其時。

Photo Credit: 威視提供 程偉豪

重組鬼片元素的恐怖喜劇：《搞什麼鬼》

2008年，程偉豪就讀台灣藝術大學時期拍攝的短片作品《搞什麼鬼》，使其獲得南方影展最佳新人導演獎。如同後續所知，《搞什麼鬼》常被拿來與程偉豪的首部劇情長片《紅衣小女孩》（2015）合併討論；在學生時期的短片創作，程偉豪選擇拆解亞洲鬼片元素，並將其重組為一齣能在有限資源中發揮類型效果的恐怖喜劇。從這部早期作品，可以看出他的甚麼特色？

《搞什麼鬼》的故事講述剛從泰國與朋友旅行回國的年輕導演林韋仲，有志想要拍一部深究人性、探討都市疏離的電影，未料電影公司老闆Gary哥卻請他先拍恐怖電影。韋仲只好開始撰寫劇本，但與此同時，他的生活中卻開始出現各種難以解釋的靈異現象，不怕死的韋仲勇敢迎向挑戰，將生活中的鬼影幢幢，通通納入自己即將誕生的恐怖電影中。

短片最後，驚嚇發生越多，韋仲劇本寫得越好，無奈生活中侵擾太多，他的精神狀況逐漸渙散，甚至必須去找靈媒幫忙。女友舒瑋為了幫他解決煩惱，於是手持攝影機開始跟拍他的一舉一動，向他證明一切都只是他疑心生暗鬼。

正如《搞什麼鬼》刻意讓《驚聲尖笑4》（Scary Movie 4，2006）的海報在牆上入鏡，嘲諷鬼片公式在2000年代不只已是顯學，甚至還是有些被過度消費的概念。但現在回頭看，《搞什麼鬼》最具玩心的是它重現鬼片元素的方式，不單只是在故事中調侃鬼片公式，而是在視覺上呈現的趣味性。

透過讓舒瑋在鏡子後方上上下下地出現在畫面前，去嘲弄Jump Scare的驚嚇效果；或是巧用構圖，讓韋仲被驚嚇的呆臉與孟克名畫《吶喊》的圖像對比，《搞什麼鬼》最逗人開心的應是其在低成本中找到方法，體現出不打折的趣味。相較之下，短片結尾兩次穿梭在無鬼／有鬼之間的「回馬槍」，或是挑明致敬亞洲鬼片的視覺元素，則較流於陳套。

此外，短片中也能看出程偉豪對於操作資料的趣味。譬如借用蘋果日報頭條來增加可信度，或是採用些許真實事件、網路新聞的網頁畫面結合故事。取材不見得合乎情理，但能從中見其往後操作新聞事件融入類型電影的思維。

組織都會關係之嘗試：《狙擊手》

在2009年的第二部短片作品《狙擊手》，程偉豪獲得2010年台北電影獎電影產業獎，或許旨在表揚其電影發展成類型作品的潛力，也同時讚賞他在完成一個極具娛樂效果的故事同時，仍不忘捕捉現代都市社會的人際組合成分。

《狙擊手》電影故事講述特警楊正男，正職是隊伍中的狙擊手，一次在日常休閒的生存遊戲當中，被沉默的宅男射傷；宅男一人獨居在小套房中，他平時會拿BB槍監視住宅樓下的一舉一動，一次，他在一名輕挑男子快要對女伴下手的時候射擊了他；輕佻男跟他身邊的女伴約會已有一段時間，一天晚上，他買好保險套，準備晚上要進一步出手，卻沒想到這天夜裡會有另一次災難毀滅他的計畫。

四名主要人物，關係環環相扣。《狙擊手》最表面的看點是程偉豪對動作的調度與影音設計。開場的特級攻堅與CS遊戲畫面交叉剪輯，儘管沒有實彈射擊，但從手持攝影走位已經能看出用心，最後在狙擊手關鍵的扣板機位置中，再跳回遊戲爆頭擊殺的畫面處理槍響，同樣做足低成本的趣味。

除了短片尾段，宅男與正男兩人互相對應的「狙擊槍」之外，準備與女伴性交的輕佻台客購買保險套時，背景出現一聲槍械上膛音效，雖然可以視作緊接著下一場戲中狙擊手監視的槍械聲，但獨立觀之，也是一個帶有惡趣味成份的影音玩笑。

電影高潮處，宅男與正男各拿一把狙擊槍監視著眼前的人質挾持案，歹徒拿槍抵著台客的頭。程偉豪在最後用短短10秒完成一組俐落漂亮的高潮分鏡，歹徒發現後方有警力準備攻堅，向後開槍；再轉身向前時，宅男已耐不住，扣下板機，漆彈正面射中歹徒臉龐；歹徒往後傾倒，混亂中扣下板機，槍殺了人質；歹徒此時也正面中彈，往後傾倒，應是正男射擊所致。三發射擊，兩具屍體。宅男與正男都驚恐不已，因果推論，似乎是無殺傷力的BB槍處決了眼前人。

在《狙擊手》，程偉豪已經開始玩弄觀眾心理。敘事不照時間順序進行，同一起事件，時序稍微往前倒帶，甚至是換一顆鏡頭位置，多顯現一個不同角度才看得到的物件，都會對觀眾揭露一個跟人物關係相關的新資訊，讓劇情達到推進效果。

此外，程偉豪也再將拿捏虛實素材的趣味進化。以2007年9月吳宗憲在節目上誤讀《涼宮春日的憂鬱》的新聞事件拿來做敘事材料，在《狙擊手》，程偉豪擷取此新聞事件的三次進展，分別是吳宗憲在節目上的發言、吳宗憲住宅被不明人士以BB彈槍擊、吳宗憲最後承認誤植內容，但輕描淡寫表示只是誤會。

靈巧的是，劇中沒有角色對此事件做太多評論，只是透過角色觀看事件的反應，讓這條故事線自然地在背景中發生；為戲劇化的故事主線（宅男無傷大雅的一槍誤成人命，表）找到一個堅實的社會觀察基礎（角色生活的時空環境當下所醞釀之情緒氛圍，裏）。

充滿浪漫情懷的偽紀錄片：《保全員之死》

第三部作品，則是被討論最多的《保全員之死》。程偉豪憑藉這部影片拿下第一座金馬獎，獲得2015年金馬獎最佳創作短片獎。

影片故事簡單，一名保全員從高樓頂端墜樓而死。是他殺是自殺、是情傷是霸凌，還是背後另有隱情？好友出面發言、媒體見縫插針，眾說紛紜之下，一個事件版本逐漸成型，而背後卻又存在另一個真相。

影片開頭有一個空間陳述，（由程偉豪的編劇夥伴陳彥齊演出的）保全組長陳彥齊向訪問者介紹保全員死亡的背景，兩棟大樓之間，保全員墜樓死亡。短片開頭便把故事定調在自殺，所以是「自己感情的事情過不去那個檻，那個檻過不去」。到底是哪個「檻」過不去，其實本身就是一個空間上的玩笑。

有表演上的靈活，也有勇於（甚至可能有些輕浮地）對社會事件開玩笑的姿態，美江牧師、藍可兒命案、同志大遊行都納入敘事元素。《保全員之死》最廣為人知的趣味，是電視名人的明星大會串。據程偉豪在訪談中言，他先將開頭結尾的故事主線組裝完成，中間才開始尋找材料創作大型誤導。

這邊首先要指出的是虛實交錯的效果，不只在於「讓你以為這是一部紀錄片，其實是偽紀錄片」；而是「你以為這只是偽紀錄片，卻沒想到其中真的藏有真實素材」。飾演保全員的呂革進，真實的經歷與片中角色的故事背景結合，創造的不只是觀眾看完作品後找資料的趣味，而是在電影當下，對於「偽紀錄片如何能這麼逼近真實效果」的驚嘆。在作品中奇襲觀眾，程偉豪的障眼法確實精心設計。

除此之外，《保全員之死》的浪漫之處，則能見於最後一場戲中，觀眾預先得知結局的縱身一躍。程偉豪用一地的菸屁股表現這個角色的焦慮與流去的時間，然後他最後決定放下包袱，跳進夜色之中。

或許是作品前段，觀眾已經先在倒敘中充分感受到都市生活中眾口鑠金的「不可控」成份。主角死亡後將接受到的評價與詮釋，全部都大幅度地超越了一個夜班保全在廁所打完手槍、上陽台抽菸時能預知到的情境。也就是說，影片前段世人悠悠之口之「重」，反襯出了最後一躍之「輕」。

在配樂與攝影加成下，這個死亡帶有一些抒情的浪漫成份。當保全員衝向幾乎不可看見邊界的畫面另一端，觀眾或許能看見這個「由重到輕」、「由滿載社會期待，到只為自己而活」的保全員，放下一身生命包袱，被封印在陳克勤拍攝的高雄夜景裡頭。行到此處，偽紀錄片被觀眾津津樂道的樂趣自然是其一，但結尾透過倒敘瀟灑轉向的死亡，卻意外能站上比眾說紛紜的俗世更高的價值位階。

小結

縱觀其三部短片作品，除了能再次梳理程偉豪的慣手與擅場處之外，另一項趣味，是在其中發現到成長在2000年代前後的年輕世代之生活樂趣（程偉豪是1984年出生），他們身處的流行文化、喜歡的影視作品、接觸的社會環境。程偉豪的三部短片作品，儘管片長加總也不足一支長片，卻意外地容納了不亞於其長片創作的資訊量。

2020年代的我們，又是身處在甚麼樣的環境，有甚麼富趣味性的故事可能在這裡發生？或許這樣的問題，是在我回顧程偉豪短片時更加好奇，而未來也會更期待所有具敏銳感官的電影創作者，能持續發展，並驚喜地為我們總結的。

本文經《放映週報》授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航