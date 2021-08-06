疫情下堅持守護， 第一線服務人員在不安的歲月給長輩安穩的日常

根據7-ELEVEN與一粒麥子基金會、天主教中華聖母基金會、弘道老人福利基金會、屏東基督教醫院等四家公益團體合作，針對包括社工、照顧服務員、居家服務員、送餐志工、駕駛員兼操作員、護理師等一線服務人員所做的調查顯示，有九成五的第一線人員因無法避免與人接觸，承受著服務壓力，同時近九成的人員也認為，長輩及其家屬在疫情期間，其實更需要照護單位的協助。所以，儘管目前疫情嚴峻，且同時也是家庭主要照顧者的他們，在這艱難的時候，對工作依舊抱持熱忱，毫不退縮。為了完成服務，這些照護者「四處躲藏找地方吃飯」成了令人不捨的畫面，超商與公益團體也透過鏡頭記錄他們辛苦服務的身影。

「我不去做的話，很怕隔天新聞頭版就會是那位獨居長輩、壓力爆表的家屬！」、「很多個案獨居，身體又有狀況，如果沒有服務，真的很難想像個案要怎麼辦！」，因為「有人在等你」的牽掛，第一線夥伴不停歇地照顧每個亟需關注的高齡長者，確保辛苦而困頓的長輩，能安然度過這疫波突如其來的不安、焦慮與失序的生活。根據服務調查顯示，近八成第一線夥伴在疫情險峻下始終保持熱忱，也有近五成人員同時身為家中的主要照顧者，在工作上，照顧別人之際，回到家，依然扮演著辛苦的照顧者，扛起一切。

Photo Credit：天主教中華聖母基金會 第一線服務人員在工作空檔，在公務車、空曠處默默用餐

天主教中華聖母基金會送餐志工蘇大哥就是一例，他有兩位身心障礙的孩子都是基金會長期服務的對象，在社工鼓勵下，蘇大哥兩年前加入7-ELEVEN門市送餐志工行列。不管是酷熱的艷陽天、風雨不斷的梅雨季還是疫情發生的現在，一人扛起照顧重擔的蘇大哥，每日不間斷騎著機車穿梭在鄉間小路，就像是隱身在社區的長輩守護者，將熱騰騰的午、晚餐食送給需要的獨居長輩及家庭。蘇大哥說：「每天送餐是我最快樂、無憂的時光！謝謝基金會的幫助，現在老大人需要我，一定義不容辭，我會做到不能做為止。」

Photo Credit：天主教中華聖母基金會 擔任基金會送餐志工的蘇大哥，騎車穿梭在鄉鎮街道，一週七天不間斷為長輩送上餐食。

而終日穿梭大街小巷的第一線服務人員，防疫的管制成了他們另一項辛苦與挑戰。近六成人員在服務時不方便用餐、如廁問題也受到巨大影響，「在外吃飯曬太陽，也餵蚊子蒼蠅一起吃」、「一邊找沒有人的地方躲著吃飯，又怕取下口罩會被取締」、「只能憋尿、盡量少喝水」等都是服務常態；還有穿戴護目鏡、防護衣、拋棄式手套幫長輩洗澡，即便悶得喘不過氣，但「能幫長輩洗到舒服的熱水澡、就算我們臉上洗汗水，也沒關係啦！」有居服員如此表示。

Photo Credit：天主教中華聖母基金會 居服員到宅為長輩烹煮午餐，廚房酷熱的蒸氣讓居服員需備著毛巾拭汗

「疫情爆發以來，脆弱的老年群體往往是第一波的受害者。」天主教中華聖母基金會執行長黎世宏表示，醫護在醫療端撐住第一線，而這一群辛苦的服務人員則默默守護在社區，接住每一個長者及家庭，讓失能失智長者、弱勢獨居長輩或24小時的照顧者，有喘口氣的機會。服務過程雖然比以往艱辛，但第一線服務夥伴，都有無可救藥的使命感，一個便當、一整箱的物資、一個熱水澡、兩小時的到宅服務，無懼的服務身影都能化解疫情下長者的孤單、無助。

疫情雖趨緩，但熟齡長者、獨居與失智失能長輩的服務，如何在與病毒共存下持續進行仍是一大挑戰，7-ELEVEN與一粒麥子基金會、天主教中華聖母基金會、弘道老人福利基金會、屏東基督教醫院等公益團體也共同提出「加一點關心，減一點冷漠」的「加減新生活-銀齡新生活」公益募款行動，除透過影片感謝第一線服務夥伴辛苦守護弱勢長輩，呼籲民眾可至7-ELEVEN投下零錢，或利用OPEN POINT APP線上捐款、ibon捐款、等多元化捐款方式，響應「加減新生活－銀齡新生活」募款計畫，幫助長者遠離老化與孤獨危機，讓愛心永續不間斷！

Photo Credit：天主教中華聖母基金會

《銀齡新生活公益募款 活動網站》

本文章內容由「 天主教中華聖母基金會 」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。