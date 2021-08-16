《亞馬遜逆向工作法》：獨特的抬槓者流程，可大幅提高公司找對人才的機率

文：柯林．布萊爾（Colin Bryar）、比爾．卡爾（Bill Carr）

招募人才：獨特的抬桿者流程

曾在亞馬遜擔任副總裁的一位友人告訴我們，他去市值數十億美元的全球科技公司應徵營運長。執行長面試他時，劈頭就問一連串毫不相干的問題，那些問題根本沒有經過設計，問不出什麼所以然。在經過相當長的一段沉默後，這位執行長接著說：「談談你自己，講講你沒寫在履歷表上的事情吧。」他這樣講等於在說：「你聽我說，我不知道自己在找什麼，或要怎樣做才能找到我要的資訊，可以請你幫幫我嗎？」

在亞馬遜，迅速成長意味的是，我們必須為人才招募流程制定嚴格的標準，但這種事並沒有馬上發生。早期，我們把重點放在尋找美國大學入學測驗（SAT）拿高分的人，他們可以回答「西雅圖有多少個窗戶？」這類問題。這種流程讓我們找到聰明的人，卻沒有告訴我們，他們是否會在亞馬遜順利發展。在那段時間，貝佐斯常說：「我們需要傳教士，而不是傭兵。」在職業生涯中，我們都遇過傭兵。這種人想趕快在公司大撈一筆，他們不會把組織利益放在心上，也沒有決心堅持跟公司共度難關。

而傳教士呢，就像貝佐斯為這個詞所做的定義，他們不僅相信亞馬遜的使命，也體現亞馬遜的領導原則。而且，他們會堅持留下來。我們希望員工在亞馬遜有所發展，並工作五年以上，而不是像矽谷的常態，員工只在公司工作十八到二十四個月就換工作。因此在1999年，我們著手制定一個招募流程，協助找出並雇用符合這項描述的人才。

這個流程稱為抬桿者（Bar Raiser），我們無法量化這個流程到底有多成功，也無法確定跟其他因素相比，這個流程對亞馬遜的快速成長究竟有多少貢獻。但可以確定的是，有工作經驗的應徵者都認為抬桿者流程：（1）跟他們以往經歷的面試流程截然不同。（2）是亞馬遜的祕密武器之一。我們並未聲稱這個流程是唯一優秀的面試流程，也沒有說這個流程可以完全去除不當的招募決定。

我們可以保證的是，這個流程比許多公司仰賴的做法（或是根本沒有做法）來得好，也可能大幅提高公司找對人才的機率。我們還可以指出無數領導人的例子，我們從外面找來這些人才，並立即讓他們擔負起具策略性的重要職務，也看著他們順利發展。在許多情況下，他們都留在亞馬遜工作十幾年。

當你思考為重要職務挑選人才可能引發有利和不利的影響時，你就會為此投入寶貴的時間。令人訝異的是，大多數公司的招募流程並不嚴謹，也沒有經過仔細的分析，這樣做的風險很高。以先前到大科技公司應徵營運長的朋友為例，如果他真的擔任那家公司的營運長，他所做的策略決定將直接影響該公司未來幾年的成敗。想像一下，如果在一小時的會議中，該公司執行長針對相當重要的事項，必須做出不同的決定，譬如：是否投資數百萬美元挹注新的產品線或工廠？

毫無疑問的，執行長會獲得領導團隊的協助，並堅持進行全面分析。他會深入了解需要哪些資訊才能做出正確的決定，以及他應該要求團隊解決哪些問題。他會花很多時間為會議做準備。

但是，我前同事應徵那間全球科技公司營運長職位，執致決策錯誤。毫無章法的招募決策會議，則會引發團體迷思（groupthink）和確認偏誤（confirmation bias），以及其他在當下覺得沒問題、後來卻造成成效不彰的決策等認知陷阱。

我們以甲公司這家快速成長的數位媒體公司人事主管莉亞採用的招募流程來說明。莉亞的團隊在績效方面已經開始落後目標，因為關鍵產品的管理職務空缺了好幾個月。在壓力之下，莉亞一直努力想找人填補這個職缺，最後她的招募人員確定一位有希望的人選：喬，喬在競爭對手乙公司任職。

喬的資歷傲人，也擁有莉亞團隊所屬領域的工作經驗。他對這份工作很感興趣，而且樂意搬家，到甲公司總部上班。在面試喬的前一天晚上，莉亞覺得很興奮，終於找到適當人選，讓她鬆一口氣。至少目前看起來是這樣。

喬到甲公司接受一整天的面試，也就是所謂的「輪番面試」，跟莉亞團隊四位不同成員面試，其中一位受人敬重的資深成員卡森最有影響力。每位團隊成員對喬面試完，就將喬交給下一位團隊成員，他們回到辦公室興奮的一起談論，喬的表現讓人印象深刻。當天最後一場面試是莉亞和喬一起喝咖啡，她已經蒐集團隊的意見：喬似乎是優秀的人選。

兩天後，莉亞和團隊碰面，向他們匯報喬的面試狀況。她帶著審慎樂觀的態度前來，認為終於找到適當的人選填補這個重要職缺，而喬就是能幫助團隊重回常軌、達成目標的那個人。整個團隊看起來和感覺上都比一週前要輕鬆許多，因為他們終於要有完整的團隊。

會議開始時，大家先看過由面試官寫的三份評估報告。這些評估報告的長度大致相同，內容和感想也都差不多，都認為喬是不錯的人選。產品經理布萊登這樣寫道：

我傾向於聘請喬擔任產品管理職務。他具備紮實的背景，在乙公司和另外兩家相關企業推動策略。他對我們事業領域面臨的獨特挑戰有深入的了解，並且具備我們公司應進入「快速發展的市場區隔」所需要的實務經驗。他在乙公司的經驗，將有助於評估和分析我們想要合作或收購的公司。我欣賞他在整個職業生涯中，對這個產業的熱情始終不減。

看完其他幾近相同的報告後，莉亞詢問卡森的看法，卡森還沒有寫面試評估報告。他為自己沒有時間撰寫報告致歉，因為他一直忙著解決問題。由於產品經理職缺一直找不到人遞補，卡森除了要忙自己的工作之外，也一直幫忙處理產品經理的工作。

卡森簡短的報告說，他的觀察和團隊其他成員的意見相符。但是，卡森對這位人選隱約感到不安。可是，因為他在面試當下沒有做筆記，加上之後一直很忙，不記得當時是什麼事情讓他覺得不妥。而且，辦公室裡一直熱烈討論這位人選，團隊成員的書面評估也給予肯定，所以他決定信任同事的評估。

終於到了決定的時候。每個人輪流說出自己錄用或不錄用的建議。大家興高采烈，因為每個人都建議聘用喬。卡森最後發言，他也投票贊成聘用，就這麼說定了。莉亞告訴團隊，她當天會通知喬錄取了。

這個招募流程出現幾個重大缺失。首先，團隊成員每次面試後就分享自己的想法，增加後續面試官產生先入為主意見的可能性。其次，卡森未能立即寫下他的評估報告，表示團隊無法獲得經驗最豐富且最有見識成員的睿智看法。

卡森的行為（對他而言並不尋常）只是因為急就章而影響整個流程的結果之一。由於一個關鍵職位空缺許久，重要員工就要兼負二職，整個團隊都覺得要趕緊找人遞補職缺，在急於找人的情況下，大家就會在招募流程中忽略應徵者的一些缺點。

其中一項缺失是書面評估的品質。比方說，布萊登的評估報告顯示出，他的面試問題缺乏具體性和目的性。他評論說，喬「擁有紮實的背景，也有推動策略的實務經驗」，但沒有提出喬在這方面實際完成的任何詳細或可信的實例。團隊如何判斷喬過去的經驗，能預示出他在甲公司會是表現優異的員工？

同時，團隊也屈服於一些嚴重的確認偏誤，人們傾向於關注別人發現的正面評價，並忽略負面和矛盾的訊號。在輪番面試的每次交接中，面試官都在團隊會議室裡交談。剛剛跟應徵者談完的面試官發表的正面評價，會影響下一位面試官，在喬身上尋找那些正面特質，並在評估中加以強調。這種回饋意見的會議毫無章法，還會引發團體迷思，因為大家重視彼此的認可，並希望藉由聘用新人來幫忙解決問題。

莉亞也犯了一個重大錯誤，雖然這個錯誤跟喬的聘用無關，卻可能影響團隊的長期績效。每個人都知道卡森的表現不如預期，因為他沒有撰寫書面評估報告提供面試意見。莉亞沒有要求卡森一定要做到。她錯過一個機會，強調書面意見對招募流程至關重要，就算太忙也不能把這麼重要事情置之不顧。莉亞不但沒有堅持高標（亞馬遜領導原則之一），反而還降低標準。

每個不當的招募決定都會付出一定的代價。最好的情況是，很快發現新進員工並不適任，而且此人很快就離職。即便那樣，短期代價可能還是很可觀：那個職位可能遠比你預期的空缺更久，面試團隊浪費寶貴的時間，而在此期間，好的人選可能被拒於門外。最壞的情況是，不適任的員工繼續待在公司，做出錯誤判斷，造成許多不利的後果。附帶一提，用人不當所形成的脆弱環節，可能讓整個團隊的標準降低，即使這些人離開公司，這種長遠代價還會持續存在。不管雇用喬的長期代價是多少，莉亞和團隊將為他們的錯誤付出代價。

而且，事實上他們確實付出代價。因為事實證明喬並不適任，團隊成員仍需要投入額外的時間來完成喬無法做到的工作，以及喬無法解決的錯誤。在聘用喬的六個月後，莉亞和喬達成協議，這次聘用對團隊無益，後來喬離開公司。現在，團隊一樣用人急迫，但要避免犯下更多錯誤，不得不重新經歷整個流程。

書籍介紹

本文摘錄自《亞馬遜逆向工作法：揭密全球最大電商的經營思維》，天下文化出版

作者：柯林．布萊爾（Colin Bryar）、比爾．卡爾（Bill Carr）

譯者：陳琇玲、廖月娟

第一本由亞馬遜前高階主管撰寫的商業實務和幕後故事

傑夫．貝佐斯看完初稿後盛讚：

「再也沒有人比你們兩個更適合來寫這本書！」

亞馬遜兩位累積27年資歷的前高階主管現身說法

揭開Kindle、Amazon Prime和AWS等創新商品的開發內幕

詳細解析不用PPT、兩個披薩團隊、逆向工作法等亞馬遜獨有的領導思維

柯林．布萊爾和比爾．卡爾是亞馬遜草創時期的員工，不但是亞馬遜最高領導團隊（S-Team）的成員，還經常與貝佐斯共同開會討論新商機，協助落實公司許多商業流程。他們不僅親身見證和參與亞馬遜創新產品與服務的研發，更幫忙塑造亞馬遜的企業文化與工作思維。

他們在這本書中將揭開亞馬遜之道的重要原則與流程，一窺亞馬遜擴展為全球最大電商的成功經營模式。他們會詳細探討：

16項幫助公司成長茁壯的領導原則

有效開發創新產品的逆向工作法

招募符合企業文化的抬桿者招募流程

兩個披薩團隊與單一領導人的特殊建構組織模式

衡量業務發展的獨特方法

Kindle、Amazon Prime和AWS等創新商品的研發過程

對任何渴望創新、引領組織轉型和執行高挑戰任務的經營者或新創團隊來說，本書為不容錯過的必讀商業之作！

Photo Credit: 天下文化

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航