馬英九籲蔡英文重回九二共識，願當「馬維拉」改善兩岸關係

前總統馬英九今（5）日到立法院參加國民黨立委陳以信參與撰寫的新書〈台灣經濟與外交的挑戰與機會〉（Taiwan’s Economic and Diplomatic Challenges and Opportunities）發表會，以評論人身分發表看法，並細數自己過去執政8年的政績，他強調，台灣經濟與外交議題的核心問題在於兩岸關係。台灣過去得以參加WHA、簽署ECFA，以及和中國達成外交休兵共識，都是明顯例子。

與中國協商取得默契，就可以去WHA並且「不互挖邦交國」

馬英九說，台灣當前的狀況無論是外交還是經濟都脫不了兩岸關係，他以台灣無法參與世界衛生大會（WHA）為例，在他上任前，就雖然努力爭取，但每次會員投票結果都還是無法讓台灣參加，但他上任後改變策略，改由衛生署和大陸進行協商，取得默契後，在2009年開始順利受邀，一參加就是8年；直到他卸任總統那年，還是跟大陸商量好，讓蔡政府的衛生部長林奏延參加，但那之後因為蔡英文政府拒絕九二共識，就再也等不到世衛大會的邀請。

另外馬英九也表示，當年我國和中國大陸簽署「海峽兩岸經濟合作架構協議」（ECFA）時，由蔡英文擔任黨主席的民進黨大力反對，批評這是「糖衣毒藥」，可是簽了之後，像是新加坡、紐西蘭等國，都接連來表達也想簽經濟協議，出口貨物的自由貿易協定（FTA）從不到1％成長到10％，可見ECFA不但不是毒藥，還是與其他國家簽署FTA、經濟上進一步來往的踏腳石。

馬英九說，他上任後採取「外交休兵」政策，和中國大陸約定好，互相不挖對方邦交國，任內曾有中美洲邦交國想跟中國建交，但和中國聯繫後被對方婉拒，因為這樣會傷害台灣，所以對方在他卸任後1年才跟中國大陸建交。他也強調，自己任內爭取到174國免簽，23個邦交國只有1國斷交，比過去兩任總統都還好，但蔡英文上任後第3年，22邦交國就失去7個，是建國以來最少，「可見我們的外交、經濟要想更多發展，兩岸關係不得不建立起來。」

他另外提到，美國國務院前亞太助卿董雲裳曾和他說，2015年是台美非官方關係最好的時候，所以兩岸關係也有助我國對美工作。

喊話蔡英文：找不到「九二共識」替代方案，至少要維持現狀

馬英九說，他看到《經濟學人》曾報導台灣是「世界上最危險的地方」覺得很難過，「我在台灣住這麼久，從來不知道這麼危險」，雖然有人說這不能完全怪台灣，但如果是這樣，「為什麼我執政8年就沒有這些問題？那時候共機也不會常來繞。」

他也提到近幾年來，美中情勢發生變化，但拜登上任後，雙方近期也積極安排領袖見面；他認為，美國不會脫離「一個中國」政策，因為他們知道若改變這個原則，和中國的關係就難以維持。我方也該清楚，什麼政策可以幫助台灣發展，不能依仗美中對抗，就擴大與大陸的敵意，最後反而最損傷自身的利益。

馬英九說，蔡英文主張兩岸政策應該根據中華民國《憲法》增修條文，加上《兩岸人民關係條例》，這是正確的，假如蔡英文無法拿出可以取代過去的九二共識的方案，那希望她至少應該要回到2015年競選總統時說的「維持現狀」；如果蔡英文往那個方向做，他也樂意再次扮演「馬維拉」，改善兩岸的關係。

被媒體問及最近小S等藝人因為幫國手在東京奧運的比賽加油，結果遭到中國網友出征，並且因此失去代言機會，馬英九表示，若兩岸人民彼此仇視，這樣不會有前途，應該要想辦法未來改善關係、減少敵意，才能引導雙方政府往和平穩定方向努力。

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核稿編輯：翁世航