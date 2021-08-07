《雖說存錢很重要，但我還是要吃馬卡龍》：做愛一定要叫出名字，不然就只是種肢體動作

文：李墨乭

13 關於性愛，我們總比你以為的，領先一步

從父母那一代到八年級生出生長大，韓國經歷了不亞於經濟發展的思想變化。

而當一切都在改變時，如今，我們可以稱之為傳統價值觀的東西反而沒什麼改變，所以與其說是改變，不如說是完全沒有變化比較快。

經濟觀念、思考方式、對勞動的看法、人生目標、幸福標準，這其中的任何一者都很難說與過往相似。所以在新年或中秋這種節日時，不論小孩或大人都只顧著玩智慧型手機的行為，感覺有點像是要從「一年得見一次的外星生命體」手中保護自己身心的策略。

在無數的變化中，其中特別明顯的就是對「性」的觀點。尤其對於異性之間性關係的看法，產生了很大變化，大到令人難以置信這是發生在十到二十年時間內的事。這朝著與韓國政府主導的政策、教育方向及老一輩的意圖等，完全相反的方向發展。

老一輩再怎麼攔，也攔不住我的慾望

開門見山的說，我們這一代其實沒有透過公共教育學到性知識。對八年級生來說，和異性交往或性愛，大多是在非教育的領域中學到。

尤其是，若要將學校性教育和日本A片放在一起，比較兩者對於現在二十多歲男性造成的影響，會對A片有些失禮。對我們來說，實質上的性教育（雖然我不知這是否不該稱為性教育）絕大部分都是透過色情片學到的，甚至還發生在一個，將與色情掛勾之物視為不法的國家中……。

如果我們在「色情片」完全被根絕的環境中成長會怎麼樣？可能會連「第二性徵結束後的異性生殖器官長什麼樣」都難以想像。至少在成年後認識第一個戀愛對象，發生第一次性經驗之前都會如此。

倘若這是父母一代所冀望的方向，那我必須抱歉的說這根本完全失敗。但這失敗也不算你們的錯，有誰會想到在我們短短的人生中竟會出現網路，之後又接著出現「Pruna」、「Webhard」、「Torrent」這些東西呢？就連我們自己也沒想到。

基本上在我們成長的過程中，被灌輸了對於性方面的關心和慾望，甚至連「性愛」都是不健康的印象。學生時代如果對異性感到興趣，就會聽到「這小傢伙露餡了」、「已經沒希望了」這些話。

性愛在「大家都知道卻盡力裝作不知道，也不會說出口」這點上，和佛地魔可說是沒有兩樣。幸好這個世界變了。在成長過程中，性或對異性感興趣這些事，全部被視為罪惡的那種氛圍，在我們之前的世代一定更嚴重，絕不會比較好。

然而八年級生所處的情況有些不同。我們只要下定決心，就能從網路上找到色情照片或影片。對性的保守認識或教育方式，只能在某些地方發揮影響力。即使管制電視上的直接或間接成人內容、限制十九禁漫畫或影片流通，我們也不會受到什麼衝擊。因為在網路世界中，我們總是領先一步。大人連原因在哪都不知道，就只會在莫名的地方白費功夫。

為了培養我們這一代正確的性知識，老一輩的人又做了什麼措施呢？這裡有個不得了的例子。曾經有段時間，韓國公共電視臺播過《航海王》這部日本動畫片，並審查了裡面出場的女性角色，娜美的穿著。

其實露肚裝也沒什麼好審查的，後來也只不過是將露出的肚臍打馬賽克遮住而已。但即使是剛上小學的我，也懷疑「他們真的是覺得這樣有效才這麼做的嗎？」當時若想看到一絲不掛的裸露照片，只要在搜尋欄打上色情照片就好了。就是那麼樣的時代。

要管制我們才不可能，只要有一臺連接網路的電腦就行了。當老一輩在努力阻擋某些東西時，我們早已在其他地方消費成人內容。換句話說，這就像是湯姆貓和傑利鼠的關係。

雖然在這種情況之下，湯姆貓可說連傑利鼠的所在位置都不知道。從那時起到過了十年後的現在，情況還是沒有太大不同。現在的政府部門和相關人士正在想著什麼？嗯，雖然我也不太清楚，但如果他們想的是「現在只要阻擋VPN和Torret，就可以將色情片在韓國完全根絕」，那我看未來也不會有什麼太大不同。

並不是對性開放就一定正確，保守接近就是錯誤的做法。西方的想法不見得總是合理，而傳統價值也並非總是不合理，但我們有必要冷靜判斷一下狀況。事實上，全韓國已經網路普及化，幾乎家家戶戶都各有一臺電腦，從而實現了實質上的世界化，繼續實施以前那種措施很難再看到效果。

不僅我們如此，對下個世代來說也一樣。我指的是比起那若有似無的性教育，取而代之的將會是隨便暴露在色情下成長、消費並將性行為視為一種刺激又隱密的內容，甚至還有些人會帶著造成某些人受傷的性觀念遊走社會。

此外，對於在韓國社會長大的世代來說，老實講，在認識性的過程中有很多地方都叫人困惑。例如在高中畢業之前，限制我們與同齡異性的物理接觸，但只要一滿二十歲，標準就出現了一百八十度的大轉變。從現行的結構來看，為了要了解如何發展與異性之間的關係、性行為大多以何種方式進行、消除慾望的方法有哪些等，至少都得經歷過一次以上的叛逆。

做愛一定要叫出名字，不然只是種肢體動作

以男性的情況來說，在成年的那一刻起，「沒有交過女朋友」或「不曾有過性經驗」這些事實，就會變成羞愧和丟臉的要素。這種認知會隨著時間流逝變得更加殘忍，這也是剛上大學的男學生，都會繞著女學生打轉的原因。如果長時間都無法脫單，就會被冠上「母單」這個稱呼，或被認為「作為人類的魅力或社交性不足」。

成年男性無論是喜歡還是討厭，都被迫要經由一次戀愛和性愛來證明自己的男性魅力。此外，與多數女性擁有性經驗，似乎也成為在同齡男性群體中，展示男性魅力的方法。

即使沒有真心相愛的異性、對性還沒有興趣、違反個人宗教價值，甚至是自己或對方都不認為性愛是件快樂的事情、從來沒人教過自己等，都是身為男子漢必須經歷的過程。因為如果做不到就會被視為有缺陷。

女人的情況就更加複雜了。在成長過程中，幾乎任何有關性的想法或行動都被加以限制。成年後別說是自慰，可能大多數連生殖器什麼樣子都不知道。雖然不久前剛交往的男友一直要求發生性關係，但無論是社會還是父母，都無法寬恕女性自由的性關係。在歷經刻苦的努力之下，終於要展開健康的性生活了，但令人更頭痛的事情卻接踵而來。

因為在身體構造上對於各種性病的抵抗力較為脆弱、必須承擔避孕失敗最大風險的都是女生。但大多數的男性都對女朋友的生理問題漠不關心。當然，這都是可想而知的結果。在這之前又曾有多少人，告訴過我們應該一起煩惱並解決那些問題呢？

幾個月前，女友為了施打子宮頸癌疫苗，我跟她一起到婦產科一趟。當我們坐在注射室等待時，護理師看了我和女友一眼，大笑說：

「我還是覺得妳男朋友很了不起。」

「咦？」我在驚訝之餘問道。

「很了不起嗎？」

「當然了不起囉。一般很少會有男友一起陪著來婦產科的。」護理師一邊檢查針頭，一邊新奇似的說。

「更何況還陪同注射子宮頸癌疫苗。這費用也不菲嘛，這可不容易。」

我後來才聽出是什麼意思，便回答：「這也沒什麼，本來就要打呀。」

「話是這麼說沒錯，但男生不是都不太懂嗎？」護理師拿著針筒和酒精棉說。

「好，請將袖子捲到肩膀處。會有一點痛喔。」護理師說的「一點痛」，對一般人來說代表非常痛。雖然就像她說的有點刺痛，但還是可以忍受。打針的部位痛了一陣子，但痛感很快就消失了。這沒什麼特別的，也覺得幸好是先由我開口提議要一起去打針。但另一方面，也對於男性陪同去婦產科被認為是「了不起的事情」而感到一絲苦澀。

小時候我還以為性愛很了不起。在身體上與異性結合，感覺就像是一件什麼滔天大事。等我長大後做愛，就能感受那種難以想像的幸福。現在回想起來，不懂事的小鬼們擁有的都是那種幻想。但我們也不能說這種好奇心就是錯的，因為這不正是年輕才有的特權嗎？

在我長大成人後，對性愛仍抱著神祕又奇妙的幻想。身為人類，會對性愛產生關心和興趣並沒有什麼特別，但隨著時間流逝，情況並不如想像中的那麼厲害。性愛的確很了不起，但該說這和我小時候所想的，是不同感覺的了不起嗎？那並不是能為我帶來無可取代的快感，而是表現真心愛情的一種方法。

身為可以確認「你對我來說是多麼珍貴又可愛的存在」，這讓我感到偉大。我現在是這麼想的。

總有一天我也會成為老一輩的人，可能會聽到下一代問我「小孩是怎麼生出來的？」、「什麼是性愛？」這些問題。這一刻就像站在岔路一樣，當二選一的情況出現，我該刻意隱瞞一切，將責任推給時間？還是該盡可能的照實吐露……這個嘛，我該說什麼好呢？就是將衣服脫光光的摔角？是一種哺乳類的有性生殖系統？可以用金錢換取的服務？所有愛情的終點？

不，這些說法不正確也不好理解。如果必須說的話，我或許會這麼說：

這雖然是一件很酷的事情，但沒有厲害到足以成為人生最重要的東西。不管怎麼做，最重要的是這對彼此來說具有什麼意義。但等你長大要做的時候，一定要叫出名字。若沒有名字，那只不過是一種肢體動作而已。

書籍介紹

本文摘錄自《雖說存錢很重要，但我還是要吃馬卡龍：我們也正在努力，就像你們一直以來的那樣， 只是各自朝著不同的方向》，任性出版

作者：李墨乭

譯者：賴毓棻

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讀者留言：

「請大人們不要再問我腦子裡到底在想什麼，拜託你先看看這本書吧！」

我是千禧世代、還是Z世代？

很抱歉，我們是無法被定義的一代。

因為我們的悲傷，無法用短短幾個字定義。

我們活著的理由，不是為了勝利，而是不要失敗，

比起實現夢想，我們只是在努力撐住不要倒下而已。

所以，雖說存錢很重要，但我還是要吃馬卡龍，

是的，我正是為了那小小的甜蜜而存在。

本書原文刊載於韓國知名分享平臺，Kakao首頁的「Brunch」，

作者李墨乭自國中時代就開始寫作，在首爾輾轉做了各種不同打工，

後來陸續在網路上發表文章，粉絲追蹤人數高達數十萬人。

每篇文章都超過10萬人次瀏覽！

八年級生共鳴溼了眼眶，他們的父母邊看邊點頭如搗蒜。

Photo Credit: 任性出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：王祖鵬