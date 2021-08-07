「上流權貴的人生都封頂了，應該沒什麼好追求的吧？」只有中產階級才會這樣想

文：陶曉嫚

近期我努力把《天篷權貴與他們的產地》專題新加入的訪談和資料研究補完，與我討論後續延伸企劃的夥伴提問：「天篷人的他們還有什麼需要追求的嗎？」

「那是因為我們用中產階級的角度思考，所以認為對方的人生已經封頂了，但權貴的社群不是這樣想。」我翻著手邊的筆記與參考資料解釋：「世界上還是有很多稀缺資源可以追求，例如成為血統上的貴族。」

夥伴聞言大驚：「台灣也有貴族？不是連鎖牛排館貴族世家，是血緣關係的那種貴族？？」

的確，台灣不像君主立憲國家有皇室、貴族封邑制度，讓人可以從爵位稱號一眼分辨，但這不代表台灣沒有類似的結構，為什麼我們感受不到權貴的存在？有沒有一本書可以快速讓人建立「到底誰是誰？誰又是誰的誰？」的輪廓？

台灣權貴在哪裡？《總統的親戚》告訴你

研究台灣權貴家族臍帶與裙帶關係的先行者、台灣大學新聞研究所兼任副教授陳柔縉所著的《總統的親戚》，她以人工爬梳超過四千張結婚啟事和訃聞後，整理出上層家族政商姻親關係，描寫他們的階級品味，這些常民難以模仿也不易穿透的上流日常，在1999年初版一刷發行。

許多人感受不到台灣有權貴，可以從歷史與社會制度中解構，作家南方朔在《總統的親戚》導讀中提到：「以往，台灣缺乏基本的言論自由。在威權統治下，官僚政客與資本家階級均採取較低的姿態，他們的活動隱晦，大半在檯面下運作，這個階級的存在無法被日常經驗感知，因而人們也就忘了它的存在，言論不自由，無法觸及基本的結構性問題，也使它的『不存在性』被增強。」

陳柔縉1986年畢業於台灣大學法律系司法組，時值台灣解嚴，社會氛圍仍保守，出版與媒體業還無法相信思想審查會成為過去式，陳柔縉投入新聞工作，從1992年開始著手調查台灣上流階層政商家族彼此的姻親關係，她形容這一調查「一發不可收拾」，到了1994年，她將調查結果集結為《總統是我家親戚》出版，一路增修內容到1999年，以《總統的親戚》為名發行。

我手上存有的《總統的親戚》第二版在2011年發行，書封新增了副標題「揭開台灣權貴家族的臍帶與裙帶關係」，陳柔縉寫作的基準點是1999年6月，她在新序中增加十年間新的豪門通婚和人際關係，到了2021年的今天讀來也豪無脫節感，畢竟家族關係是永恆的。

二版全書收錄了三十一個章節、三十幾個家族，以及相對應的人物照片，從家族代表人物如李登輝、連戰、蔣介石、俞大維、陳誠、辜振甫、陳守山、許博允與力晶黃崇仁、蔡萬霖與蔡萬才、陳田錨、吳伯雄、張豐緒、謝東閔、吳火獅……還有很多政商名人，在此暫不一一條列。

比較可惜的是，《總統的親戚》現在市面上已斷貨，幸好還能在圖書館借閱，這本絕對是理解和描寫天篷人必備的參考指南。

寫作風格以及「你有想過這個問題切入點嗎？」

在寫作角度上，我很喜歡Wednesday Martin的筆法，她的《我是一個媽媽，我需要柏金包！：耶魯人類學家的曼哈頓上東區臥底觀察》[1]帶給我許多靈感，原文書名《Primates of Park Avenue: A Memoir》，直譯是「公園大道靈長類回憶錄」，書中除了分析柏金包這類指標性奢侈品在頂層社群中的價值和意義，Martin有更多細膩的觀察切入點，讓讀者在紙上體驗美國富豪的日常。

例如上東區富豪如何搶托兒所？怎麼幫孩子找玩伴？豪門男女的性別分工樣貌？性別與財富影響力的關係？為什麼做慈善還有該怎麼做？女主人的壓力有哪些？為什麼隨時都要重視穿著打扮？要買怎樣的品牌在何時何地穿戴起來？藥物濫用與飲酒過量反映怎樣的精神問題？貴婦做哪種運動維持身材來社交？哪一類事件能讓社群內充分展現同理心？

在不理解一個社群的脈絡前，人很容易先入為主地認為：「真無聊，又不是時間太多，我幹嘛要知道人家怎麼社交？怎麼來往？管這麼多幹嘛？」

我認為，任何人做的任何選擇，都不會是毫無道理的。

當然，世界上有很多事情不知道並不會死，知道了也不會有立刻收入翻倍之類的好處。對我而言，去探索不同社會脈絡的趣味點，在擴充知識邊界、找到新的寫作角度，同時挑戰比以前的自己多思考一點，正經和奇怪的的知識都增加後，除了和朋友聊天有很多新鮮事可以分享，功利的角度是往後遇到棘手的狀況，也有比較多解決的方法和彈性。

經濟學、經濟社會學參考資料：一日靠爸，大富三代

研究權貴的許多文獻是從經濟活動著手，大學時我主修經濟，當年覺得自己跟這個學門一點也不對盤，課程內容大都在抽搐抽搐的狀態下過去，當年發誓畢業後就不用再碰經濟這種不知所謂的玩意了，然後－－現世報就來了。

做田野調查需要閱讀既有的文獻，來調整方向和激盪思緒，這時驚覺好多參考資料來自經濟學、經濟社會學的計量研究，以前大學課堂上教的無聊理論（18到22歲的我的真實感受），都是去理解研究怎麼生成、如何進行的工具。

以下是我目前讀的原文資料

《The Ten Roads to Riches: The Ways the Wealthy Got There (And How You Can Too!)》，Kenneth L. Fisher, Elisabeth Dellinger Lara W. Hoffmans

台灣曾在2007年發行繁體中文版《10條路，賺很大！》，內容是Fisher對近代美國富豪如何致富的研究歸納，與其定位是理財書，說是用詞較浮誇的社會科學著作更貼切，當年就令我印象深刻，本書在金融海嘯十年後出了革新版，尚無翻譯。

《Good Economics for Hard Times》，Abhijit Banerjee , Esther Duflo

繁體中文版《艱困時代的經濟學思考》，春山出版。

《The Son Also Rises: Surnames and the History of Social Mobility》，Gregory Clark

繁體中文版《父酬者：姓氏、階級與社會不流動》，時報出版，沒有電子書加上目前住海外，於是我選擇了原文Kindle版。

《Blind Spots : Why We Fail to Do What’s Right and What to Do about It》，Max H. Bazerman、Ann E. Tenbrunsel，Chepter 3

繁體中文版《盲點：哈佛、華頓商學院課程選讀，為什麼傳統決策會失敗，而我們可以怎麼做？》，先覺出版，其中第三章談到美國高等教育現象，和天篷人的描述相當吻合。

《The Class Ceiling: Why it Pays to be Privileged – January 1, 2019》， Sam Friedman, Daniel Laurison

尚無翻譯。

現在我能滑著Kindle、較無障礙地讀中英文的文獻，忽然感到年幼時（對比現在的年紀，18歲真年幼無誤）痛苦四年是有回報的，在這些閱讀與自學中，竟然漸漸感受到經濟學的趣味，這真是做專題意外的收穫。

以上書籍文獻都有更多參考資料，如有興趣可以無止境地讀下去，歡迎大家幫忙擴充書單，一起增加正經與奇怪的各種知識。

備註

[1]Wednesday Martin的《性、謊言、柏金包：女性欲望的新科學》、《變身後媽》這兩本著作，都可在北市圖電子書平台借閱。

本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航