本土新增2例、死亡1例，維持二級警戒到9/6，集會人數放寬室內80、室外300人

中央流行疫情指揮中心今（21）日公布國內新增10例COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）確定病例，分別為2例本土及8例境外移入；另確診個案中新增1例死亡。考量國內疫情雖趨緩但仍有零星不明感染源之本土病例，自8月24日至9月6日維持疫情警戒標準為第二級。

新增2例本土都在新北市

指揮中心表示，今日新增之2例本土病例（均非居家隔離期間檢驗陽性者），為新北市40多歲男性及50多歲女性，分別於8月16日及8月19日發病；其中1例關聯不明、1例疫調中，將持續進行疫情調查，以釐清感染源。



指揮中心說明，今日新增1例死亡個案（案9244），為60多歲男性，具慢性病史，無相關接觸史，5月25日出現發燒、流鼻涕等症狀，5月28日就醫採檢，檢驗陽性後於6月1日住院治療，6月2日確診，6月12日死亡。

2020年起累計828例COVID-19死亡病例，其中820例本土，個案居住縣市分布為新北市407例、臺北市314例、基隆市28例、桃園市26例、彰化縣15例、新竹縣12例、臺中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，臺東縣、雲林縣、臺南市、南投縣、高雄市及屏東縣各1例；另8例為境外移入。

指揮中心指出，近期確診個案解隔離情形，5月11日至8月19日累計公布1萬4698位確診個案中，已有1萬3581人解除隔離，解隔離人數達確診人數92.4％。



指揮中心說明，今日新增8例境外移入個案，為7例男性、1例女性，年齡介於10多歲至60多歲，分別自美國（案16018）、印度（案16019）、印尼（案16020至16022）、南非（案16023）、日本（案16024）、阿爾巴尼亞（案16025）入境，入境日介於8月18日至8月19日，均持有搭機前3日內檢驗陰性報告。

值得注意的是，帛琉衛生部今天上午發布新聞稿表示，有2名15日自關島入境帛琉的旅客，入境後的第5天進行PCR核酸檢測，呈陽性確診反應。

陳時中表示，目前研判台灣旅客與該確診人沒在機場接觸是安全的，但是既然有了新案例，也必須要提高警覺。因此對於自帛琉返台的旅客，除原本規定在機場要做深喉唾液、5天要PCR檢測，新增要比照其他入境旅客，在入境12至14天時再進行一次PCR篩檢。



指揮中心統計，截至目前國內累計247萬2606例COVID-19相關通報(含245萬5074例排除)，其中1萬5916例確診，分別為1367例境外移入，1萬4496例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染、1例不明及14例調查中；另累計110例移除為空號。

維持二級警戒，部分防疫鬆綁

指揮中心今日也表示，考量國內疫情雖趨緩但仍有零星不明感染源之本土病例，經與相關單位溝通討論及評估後，宣布自8月24日至9月6日維持疫情警戒標準為第二級，並將維持或調整相關管制規定的通案性原則包括：

除飲食外，外出全程佩戴口罩。

實聯制、保持社交安全距離。

營業場所及公共場域人流控管或總量管制：室內空間至少1.5米/人（2.25平方米/人），室外空間至少1米/人（1平方米/人）。

集會活動人數上限：放寬為室內80人，室外300人，若超額則向地方主管機關提報防疫計畫。

婚宴、公祭：公祭遵守內政部相關防疫規定處理。婚宴遵守每一隔間室內80人、室外300人上限，並遵守餐飲指引不得逐桌敬酒。

餐飲管理：依照衛福部規定處理，新增同住親友聚餐不受限使用隔板、梅花座及專人分菜。

醫院探病：開放加護病房、安寧病房、呼吸照護病房、精神科病房、兒童病房、身心障礙、病況危急及住院天數達7天以上者之探病；探病者須遵守探病時段、人數限制及出具篩檢陰性證明等規定。

符合主管機關防疫管理指引或規範得開放：K書中心、室內遊樂園、海釣場、海泳／浮潛等水域活動。

仍須關閉之場所：

歌廳、舞廳、夜總會、俱樂部、酒家、酒吧、酒店（廊）、錄影節目帶播映場所（MTV）、視聽歌唱場所（KTV）、理容院（觀光理髮、視聽理容）。

遊藝場所、電子遊戲場、資訊休閒場所、休閒麻將館及其他類似場所。

指揮中心說明，目前國內疫情穩定控制中，為兼顧防疫與民眾的生活品質，未來將持續觀察疫情態勢，循序漸進，適度放寬管制措施；面對病毒變異株的威脅，將持續強化邊境監測及防疫作為，籲請民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。

陳時中並說，維持二級警戒到年底的可能性很高。考量到整個病例採檢狀況、確定病例趨勢來看，從高峰往下已有一段時間，台灣疫情控制算好；另外這段時間的採檢陽性率都低到0.01%以下，有時候還有0.004%，有時會有通報時間差異，但整體陽性率很低。除了現在零星個案要警戒，疫調也要即時、匡列。

陳時中也表示，國外疫情不斷變化，因為這世界是流通的，就算「邊境嚴管」也無法保證就完全沒有病毒入侵，因此要提高警覺；幾個因素包括國際疫情是否趨緩、疫苗覆蓋率、變種病毒對於疫苗保護力是否下降等都會考量，所以到年底維持在二級警戒的機會他認為是高的。

覆蓋率近四成，高端疫苗將開放預約

有關疫苗施打進度，陳時中說，昨疫苗也打得少，有3萬9842人接種，疫苗涵蓋率為39.56％、劑次人口比為42.82％。

陳時中表示，高端疫苗8/23將開放接種，8/13之前登記者預約都完成，但經過結算後還有餘裕，剛剛中午已意願登記暫停，將讓開放增加開放8月16日下午2時以後新登記、或加選意願登記為高端疫苗的民眾進行預約，預約時間為8/23的10時至8/24的18時，預約接種時程是8/27至8/29。

指揮中心說明，本期可接種疫苗為高端疫苗，上述符合預約資格者，即得於開放預約期間進行預約，亦將於開放預約後，陸續收到提醒簡訊，請記得進行預約。此次增加開放對象預定於8月27日至8月29日施打，並視疫苗供應期程調整接種場次，籲請民眾屆時準時前往接種。

境外生入境重啟，約1.3萬人可專案入境

教育部今天也在中央流行疫情指揮中心記者會上宣布，將開放學位生等3類境外生專案入境，預計23日正式發函各校。

教育部高教司長朱俊彰表示，配合邊境嚴管，5月19日起暫停境外生入境，考慮110學年度入學在即，教育部於8月20日專簽獲得指揮中心同意，重啟境外生入境作業。

朱俊彰表示，將先開放3類境外生專案入境，包括境外學位生（含僑生、外國學生、港澳生、陸生等）；外交部台灣獎學金、教育部華語文獎學金受獎學生；政府雙邊互惠等學位生。總計約1.3萬人。

相關入境措施包括：入境前，新生及未持有效簽證、居留證、中華民國入境許可證之學生，由學校先行造冊送部函轉外交部領事事務局及內政部移民署受理學生辦理簽證或入出境許可證。

學生取得簽證後，訂妥班機及檢疫場所後，通知學校透過線上申請取得同意函，並於登機前應檢具3日內COVID-19核酸檢驗陰性報告。



入境後則依規定於入境時採深喉唾液PCR檢測，並於檢疫場所進行居家檢疫14天，檢疫期滿前(檢疫第12至14天)PCR檢測，此外第10至12天須以「家用快篩」採檢一次。 檢疫結束後學生須再進行7天自主健康管理，期滿後始得入校，自主健康管理期間不建議去人多的地方。

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核稿編輯：羅元祺